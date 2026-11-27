Италия U-17 бош мураббийи Ўзбекистон U-17 устидан қозонилган ғалаба ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қатарда ўтаётган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 3-турида Италия У-17 терма жамоаси Ўзбекистон У-17 жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Италияликлар бош мураббийи Даниеле Франческини жамоаси гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлаганидан фахрланишини билдириб, иккинчи бўлимдаги қизил карточка ўйин ссенарийсини қийинлаштирганини таъкидлади.
- Сергей Чигодаев шогирдлари 3 очко ва 8:7 тўплар нисбати билан гуруҳда учинчи ўринни эгаллади.
Қатарда ўтказилаётган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 3-тури доирасида Ўзбекистон U-17 терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этган Италия U-17 бош мураббийи Даниэле Франческини учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. Италия футбол федерацияси расмий сайтининг хабар беришича, мутахассис жамоасининг биринчи бўлимдаги ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилган, бироқ танаффусдан кейинги четлатиш ўйин сценарийсини ўзгартириб юборганини таъкидлаган.
«Қийин вазиятга тушиб қолсак-да, ғалабани сақлаб қолдик»
Даниэле Франческини гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлаганидан фахрланишини билдирди:
«Эришган натижамиз ва гуруҳда барча ўйинларда ғалаба қозониб, биринчи ўринни эгаллаганимиздан жуда фахрланамиз. Бугун биринчи бўлимни ажойиб ўтказдик, ўз ўйинимизни намойиш этиб, учрашувни истаганимиздек йўналтира олдик. Бироқ иккинчи бўлимдаги қизил карточка режаларимизни мураккаблаштирди. Бу бизни қийин вазиятга тушириб қўйди. Шунга қарамай, ғалабани сақлаб қолдик. Умуман олганда, ўтказилган учта учрашувдаги иштирокимиздан жуда мамнунмиз», — деди Даниэле Франческини.
Учрашув хронологияси ва Ўзбекистоннинг иккинчи бўлимдаги босими
Биринчи таймда италияликлар устунликка эришган бўлса, иккинчи бўлимда Сергей Чигодаев шогирдлари рақиб дарвозаси олдида қатор хавфли вазиятлар яратди:
7-дақиқа (1:0): Томмазо Казагранде Италия терма жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди.
31-дақиқа (2:0): Федерико Крочи белгиланган пенальтини аниқ амалга оширди.
45+2-дақиқа (3:0): Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда Томас Корильяно ҳисобни йириклаштирди.
66-дақиқа (Четлатиш): Италия ярим ҳимоячиси Риккардо Кассано иккинчи сариқ карточкани олиб, майдондан четлатилди.
75-дақиқа (3:1): Равшанбековнинг ўнг қанотдан узатмасини Суҳроб Содиржонов бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни қисқартирди.
Сўнгги дақиқалардаги кескинлик: Италия футбол федерацияси ҳисоботида қайд этилишича, голдан кейин ўзбекистонлик футболчилар янада фаоллашган — 78-дақиқада Эркиновнинг зарбасини рақиб дарвозабони қайтарган бўлса, 90+4-дақиқада Ўктамбоевнинг бош билан берган хавфли зарбасини посбон Карло Галлиера катта қийинчилик билан бартараф этган.
Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида Италия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Жоэле Жамматтеи эътироф этилди.
«E» гуруҳидаги якуний вазият ва плей-офф имкониятлари
Ўрин
Терма жамоа
Тўплаган очкоси
Гуруҳ босқичи якуни
1
Италия
9 очко
1/16 финалга тўғридан-тўғри йўл олди
2
Кот-д'Ивуар
6 очко
1/16 финалга тўғридан-тўғри йўл олди
3
Ўзбекистон
3 очко
Тўплар нисбати 8:7 — плей-офф тақдири бошқа гуруҳлар натижасига боғлиқ
4
Ямайка
0 очко
Мусобақа билан хайрлашди
Мусобақа регламентига кўра, 12 та гуруҳнинг ҳар биридан биринчи ва иккинчи ўринни эгаллаган жамоалар, шунингдек, учинчи ўрин соҳиблари орасидан энг яхши натижа кўрсатган саккизта терма жамоа 1/16 финалга чиқади. Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоасининг кейинги босқичга чиқиш масаласи бугун, 27 ноябрь куни гуруҳ босқичининг қолган учрашувлари якунлангач узил-кесил аниқ бўлади.
Сизнингча, 8:7 тўплар нисбати ва 3 очкога эга Ўзбекистон U-17 терма жамоаси энг яхши учинчи ўрин эгалари қаторида 1/16 финалга чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ҳамда Қатардаги жаҳон чемпионати янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…