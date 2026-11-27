Тож Маҳал атрофида юзлаб маймунлар тўпланди: сайёҳлар хавф остида (видео)
Ҳиндистоннинг Агра шаҳрида жойлашган машҳур Тож Маҳал мажмуаси атрофида кўплаб маймунлар тўпланди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳайвонларнинг Шарқий, Ғарбий ва Қироллик дарвозалари яқинида тўда бўлиб юрганини кўриш мумкин.
Айрим маҳаллий ва хорижий нашрлар мажмуа атрофида 500 га яқин маймун йиғилганини хабар қилган. Бироқ уларнинг аниқ сони расмий равишда маълум қилинмаган.
Маълум қилинишича, маймунлар сайёҳларнинг қўлидаги озиқ-овқат ва шахсий буюмларни тортиб олиб қочмоқда. Айрим ҳолларда эса ташриф буюрувчиларга ташланиб, уларни тишлаган. Бу ҳолат Тож Маҳалга келувчи маҳаллий ва хорижлик сайёҳлар хавфсизлиги борасида хавотирларни кучайтирган.
NDTV нашрининг ёзишича, сентябрь ойида маймунлар тишлаган икки сайёҳ шифохонага олиб борилган. Улардан бири 83 ёшли бразилиялик сайёҳ бўлган. The Independent нашри эса июль ойи охиридан бери камида етти нафар сайёҳ маймунлар ҳужумига учраганини қайд этган.
Муаммонинг ечими масъул идоралар ўртасидаги ҳамкорлик етарли эмаслиги сабабли қийинлашаётгани айтилмоқда. Маймунларни тутиш ва ҳудуддан олиб чиқиш Агра муниципал корпорацияси зиммасида бўлса, Тож Маҳал мажмуаси ичидаги сайёҳлар хавфсизлиги учун Ҳиндистон археология тадқиқотлари бошқармаси масъул ҳисобланади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…