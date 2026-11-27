Жавоҳир Синдаров жаҳон чемпионлиги баҳси олдидан ўзини қандай тутгани маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги баҳси олдидан ўтказилган матбуот анжумани бошланишини кутаётган вақтда телефонида футбол ўйинини томоша қилиб ўтирган.
- Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) томонидан эълон қилинган видеолавҳада модератор Морис Эшли спортчининг муҳим қарама-қаршилик олдидан кўрсатган хотиржамлигини алоҳида таъкидлаган.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун кечаётган баҳс олдидан ўтказилган расмий матбуот анжумани бошланишини кутаётган пайтда футбол учрашувини томоша қилиб ўтирган. Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) бу ҳақда америкалик гроссмейстер ва анжуман модератори Морис Эшлининг ҳикояси акс этган видеолавҳани эълон қилди.
Стол остидаги телефон ва хотиржамлик рамзи
Морис Эшлининг сўзларига кўра, Жавоҳир Синдаров матбуот анжумани бошланиши арафасида ҳаяжонланиш ўрнига стол остидаги телефонида футбол ўйинини кузатиб ўтирган. Мутахассислар ушбу ҳолатни ўзбекистонлик шахматчининг жаҳон тожи учун муҳим қарама-қаршилик олдидан ҳам ўзини ниҳоятда хотиржам ва эркин тутаётганига ёрқин мисол сифатида тилга олишган.
FIDE матбуот хизмати ушбу видеолавҳани ижтимоий тармоқларда «Жавоҳир Синдаров: хотиржам ва... футбол томоша қиляпти!» деган сарлавҳа билан эълон қилди.
Жавоҳир Синдаровнинг футболга бўлган ашаддий мухлислиги
Гроссмейстернинг футболга бўлган қизиқиши кўпчиликка яхши маълум:
Йўналиш
Тафсилотлар
Севимли клуби ва футболчиси
У аввалроқ Британиянинг The Guardian нашрига берган интервьюсида «Барселона» клуби ва Лионель Мессига ашаддий мухлислик қилишини айтган
ЖЧ–2026 таассуротлари
Ўзбекистонлик шахматчи 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоасини бевосита қўллаб-қувватлаш учун Шимолий Америкага ҳам борганини маълум қилган
Женевадаги жорий баҳс
Жавоҳир Синдаров 24 ноябрдан буён Швейцариянинг Женева шаҳрида амалдаги жаҳон чемпиони Доммаражу Гукешга қарши жаҳон чемпионлиги баҳсида дона сурмоқда
Сизнингча, Жавоҳир Синдаровнинг бундай кучли руҳий хотиржамлиги ва босимга берилмаслиги амалдаги жаҳон чемпиони Гукешга қарши баҳсда қандай устунлик беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти юлдузлари ҳамда жаҳон шахматидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…