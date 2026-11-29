Эртага Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида совуқ кузатилади?
Ўзгидромет 30 ноябрь, якшанба куни Ўзбекистон ҳудудида кузатиладиган об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Унга кўра, мамлакатнинг аксарият вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиши, ёғингарчилик кутилмаслиги прогноз қилинмоқда. Бироқ Қорақалпоғистон Республикасининг айрим ҳудудларида ёмғир ёки қор ёғиши эҳтимоли бор.
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Асосан ёғингарчилик кутилмайди, фақат 30 ноябрь куни Қорақалпоғистоннинг баъзи жойларида ёғингарчилик кузатилиши мумкин. Шамол ғарбдан соатига 7–12 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2 даража совуқдан 3 даража илиққача, кундузи эса 0–5 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам ўзгарувчан булутли об-ҳаво кузатилади. Бу ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши кутилмаяпти. Ғарбдан эсадиган шамол тезлиги сониясига 7–12 метрни ташкил этади. Ҳаво ҳарорати кечаси 3–8 даража илиқ, кундузи 12–17 даража илиқ бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик эҳтимоли мавжуд эмас. Шамол ғарб томондан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3–8 даража илиқ, кундузги вақтда эса 10–15 даража илиқ атрофида бўлиши прогноз қилинган.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кун давомида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсиши кутилмоқда. Бу ҳудудларда ҳарорат республика бўйича нисбатан юқорироқ бўлиб, кечаси 4–9 даража, кундузи эса 15–20 даража илиқ бўлади.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Ҳудудларда ёғингарчилик кузатилмайди, шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2–7 даража илиқ, кундузи 8–13 даража илиқ бўлиши маълум қилинган.
Республиканинг тоғли ҳудудларида эса ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди, шамол ғарбдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0–5 даража илиқ, баъзи жойларда эса 1–3 даража совуқ бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво 5–10 даража илиққача кўтарилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…