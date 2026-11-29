50 метрлик тик деворда юрган Альп эчкилари ҳайратга солди
Италия шимолидаги Альп тоғларида жойлашган Чингино тўғони деворига тирмашиб чиқаётган эчкилар тасвирланган видеолар кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Уларда Альп эчкилари қарийб 50 метр баландликдаги тик бетон деворда бемалол ҳаракатланаётганини кўриш мумкин.
Қизиғи шундаки, эчкилар бу хавфли жойга тасодифан чиқмайди. Уларнинг асосий мақсади — тўғон деворидаги тош ва қурилиш материаллари орасида тўпланган туз ҳамда минерал моддаларни ялаш. Бу моддалар ҳайвонлар организми учун зарур бўлган минералларнинг манбаи ҳисобланади.
Эчкиларнинг бундай тик юзада мувозанатни сақлаб қолиши туёқларининг ўзига хос тузилиши билан боғлиқ. Уларнинг туёқлари икки қисмга ажралган бўлиб, ҳар бир қисми мустақил ҳаракатлана олади. Туёқнинг ташқи қисми қаттиқ, ички қисми эса юмшоқ ва ишқаланиш хусусиятига эга. Бу уларга тошлар орасидаги кичик бўртиқ ва тирқишларга маҳкам таяниб ҳаракатланиш имконини беради.
Шунингдек, бақувват оёқлари ва мувозанатни яхши сақлаш қобилияти ҳам бундай чиқишларда муҳим аҳамиятга эга.
Мутахассислар қайд этишича, Альп эчкилари тоғларнинг тик қояларида ҳаракатланишга мослашган. Шу сабабли улар учун тўғон деворидаги тор таянч нуқталаридан фойдаланиб юқорига кўтарилиш табиий ҳаракат ҳисобланади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…