Луис Энрике «ПСЖ»нинг «Лорьян» устидан қозонган ғалабаси ҳақида фикр билдирди
Франция чемпионати доирасида Парижнинг «ПСЖ» клуби ўз майдонида «Лорьян»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Учрашувдан сўнг парижликлар бош мураббийи Луис Энрике жамоасининг ўйини ва рақибнинг зич ҳимоясига қарши қўлланган тактика борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Foot Mercato нашри хабар бермоқда.
«Чуқур ҳимояни ёриб ўтиш осон бўлмади»
Испаниялик мутахассис баҳс давомидаги кескинлик охирги дақиқаларгача сақланиб қолганини, бироқ жамоаси ҳақли равишда ғалаба қозонганини таъкидлади:
«Ғалаба қозонишда давом этаётганимиз қувонарли. Учрашув қийин кечишини билардик. Ўйиндаги кескинлик сўнгги дақиқага қадар сақланиб қолди.
Ҳар бир учрашувнинг ўзига яраша қийинчиликлари бўлади. Бугун рақибга нисбатан прессинг қўллаш ва чуқур ҳимояни ёриб ўтиш осон бўлмади. Шунга қарамай, биз ғалабага муносиб ўйин намойиш этдик.
Ҳимояда ажойиб ҳаракат қиладиган ва жуда кам бўш ҳудуд қолдирадиган жамоага қарши ўйнаётганингизда тўпга бир ёки икки марта тегиниш орқали ҳаракат қилишингизга тўғри келади.
Биз бундан ҳам кўпроқ гол уришимиз мумкин эди», — деди Луис Энрике.
Учрашув ва навбатдаги баҳс тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа
Франция чемпионати (Лига 1)
Учрашув натижаси
«ПСЖ» — «Лорьян» 2:0
Мураббий хулосаси
Рақибнинг зич ва чуқур ҳимоясига қарши тўпга 1–2 марта тегиниш орқали тезкор ўйин кўрсатилди, янада йирик ҳисоб қайд этиш имконияти бўлди
Кейинги учрашув
«Тулуза» — «ПСЖ» (сафарда)
Навбатдаги ўйин вақти
5 декабрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 00:45 да
Сизнингча, Луис Энрике бошқарувидаги «ПСЖ» сафарда «Тулуза»га қарши баҳсда ҳам ғалабали сериясини давом эттира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Франция Лига 1 ҳамда «ПСЖ»нинг чемпионлик йўлини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…