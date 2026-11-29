Ўзбекистонлик гандболчилар Осиё чемпионатида Ҳиндистонни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди
Қозоғистоннинг Олмаота шаҳри мезбонлик қилаётган гандбол бўйича аёллар ўртасидаги 21-Осиё чемпионатида гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи бешинчи тур ўйинлари якунланди. Мусобақада иштирок этаётган Ўзбекистон аёллар терма жамоаси кетма-кет иккинчи ғалабасини тантана қилди.
Шиддатли баҳс ва плей-офф йўлланмаси
Австралия устидан қозонилган йирик ғалабадан (36:20) сўнг, ҳамюртларимиз гуруҳдаги сўнгги баҳсда Ҳиндистон қўл тўпи усталарига қарши майдонга тушиб, кескин ва муросасиз курашда 28:26 ҳисобида ғалаба қозонишди (учрашувда Севара Сапарбоева 7 та гол билан жамоамиз тўпурарига айланди).
Эслатиб ўтамиз, қизларимиз турнирнинг дастлабки икки учрашувида қитъа гранди Корея Республикаси (11:43) ва мезбон Қозоғистонга (29:32) имкониятни бой беришган эди. Шунга қарамай, кетма-кет қўлга киритилган икки ғалаба вакилларимизга гуруҳда 3-ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига чиқиш имконини берди.
Навбатдаги босқич ва чорак финалдаги рақиб
Бугун, 29 ноябрь куни Осиё чемпионатида дам олиш куни эълон қилинган. Эртага, 30 ноябрь кунидан эса мусобақанинг ҳал қилувчи плей-офф (чорак финал) ўйинларига старт берилади. Ўзбекистон терма жамоаси ярим финал йўлланмаси ҳамда 2027 йилги Жаҳон чемпионати чиптаси учун Хитой терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги натижалари
Тур / Сана
Учрашув
Ҳисоб
Натижа
1-тур (23 ноябрь)
Ўзбекистон — Корея Республикаси
11:43
Мағлубият
3-тур (26 ноябрь)
Қозоғистон — Ўзбекистон
32:29
Мағлубият
4-тур (27 ноябрь)
Ўзбекистон — Австралия
36:20
Ғалаба
5-тур (28 ноябрь)
Ўзбекистон — Ҳиндистон
28:26
Ғалаба
Чорак финал (30 ноябрь)
Хитой — Ўзбекистон
—
Эртага ўтказилади
Сизнингча, кетма-кет икки ғалаба билан руҳий устунликка эга бўлган Ўзбекистон аёллар терма жамоаси эртанги чорак финалда Хитой тўсиғидан ўтиб, ярим финалга чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Олмаотадаги Осиё чемпионатида юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилаётган гандболчи қизларимизни қўллаб-қувватлаётган яқинларингизга ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…