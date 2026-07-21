Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этди
Хитойнинг автомобилсозлик гиганти Geely ўзининг янги флагман электр седани — Galaxy ТТ Ultra учун расман буюртмалар қабул қилишни бошлади. Ушбу модел нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки агрессив нарх сиёсати билан ҳам бозорнинг янги юлдузи Xiaomi SU7 ва BYD моделларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги электромобилнинг биринчи партияси атиги 999 дона билан чекланган бўлиб, унинг нархи тахминан 29 минг доллардан бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Galaxy ТТ Ultra замонавий 800 вольтли электр платформасида қурилган бўлиб, у юқори энергия самарадорлиги ва тезкор қувватланиш имконини беради. Автомобилнинг умумий қуввати 578 от кучига (425 кВ) тенг бўлиб, у тўлиқ узатмали (AWD) тизим билан жиҳозланган. Бундай кўрсаткичлар билан седан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 3,8 сонияда эришади, максимал тезлик эса соатига 210 километрни ташкил этади.
Электромобилнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг қувватланиш тезлигидир. 75,2 кВ·соат сиғимли литий-темир-фосфатли батарея КLTC сикли бўйича 650 км масофани босиб ўтишга имкон беради. 6C стандартидаги ўта тезкор қувватланиш технологияси туфайли аккумулятор энергиясини 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 11,6 дақиқада тўлдириш мумкин. Бу кўрсаткич замонавий электромобиллар орасида энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.
Технологик жиҳозланиш ва қулайликАвтомобилнинг ташқи кўриниши аэродинамикани яхшилашга хизмат қилувчи фаол деталларга бой. Унинг узунлиги деярли 5 метрни ташкил этади ва рамкасиз эшиклар, фаол орқа спойлер ҳамда том қисмидаги лидар билан жиҳозланган. Салон ичида эса ҳайдовчини 15,4 дюймли асосий медиа-экран ва 25,6 дюймли тўлдирилган борлиқ (АР) функциясига эга проэксион дисплей қарши олади.
Galaxy ТТ Ultra бошқарув тизими NVIDIA Тор-У чипи ва Қианли Ҳаоҳан H7 комплекси асосида ишлайди. Бу тизим автоном ҳайдаш, овозли буйруқ орқали бўлакни ўзгартириш ва тўқнашувларнинг олдини олиш каби ақлли функцияларни таъминлайди. Шунингдек, автомобил Флйме Ауто 2 тизими орқали Apple КарПлай ва Huawei ҲиКар каби сервислар билан тўлиқ интеграциялашган.
Йўловчилар учун яратилган қулайликлар ҳам премиум даражада:
- 23 та динамикли Флйме Соунд аудио тизими;
- Олд ва орқа ўриндиқларда иситиш, вентиляция ва массаж функциялари;
- 5,2 литрли ўрнатилган музлатгич ва йиғилувчи столлар;
- 256 хил рангли атмосфера ёритгичи ва 50 В қувватли сиmsиз зарядлаш панели.
Geely Galaxy ТТ Ultra модели ўзининг бой жиҳозлари ва нисбатан арзон нархи билан Ўзбекистон бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин, чунки мамлакатимизда Geely ва BYD брендларига бўлган талаб тобора ортиб бормоқда. Ушбу седан нафақат спорт характерини, балки оилавий саёҳатлар учун зарур бўлган кенглик ва қулайликни ҳам ўзида мужассам этган.
…