Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этди

·0·Авто
Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этди

Хитойнинг автомобилсозлик гиганти Geely ўзининг янги флагман электр седани — Galaxy ТТ Ultra учун расман буюртмалар қабул қилишни бошлади. Ушбу модел нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки агрессив нарх сиёсати билан ҳам бозорнинг янги юлдузи Xiaomi SU7 ва BYD моделларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги электромобилнинг биринчи партияси атиги 999 дона билан чекланган бўлиб, унинг нархи тахминан 29 минг доллардан бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Galaxy ТТ Ultra замонавий 800 вольтли электр платформасида қурилган бўлиб, у юқори энергия самарадорлиги ва тезкор қувватланиш имконини беради. Автомобилнинг умумий қуввати 578 от кучига (425 кВ) тенг бўлиб, у тўлиқ узатмали (AWD) тизим билан жиҳозланган. Бундай кўрсаткичлар билан седан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 3,8 сонияда эришади, максимал тезлик эса соатига 210 километрни ташкил этади.

Электромобилнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг қувватланиш тезлигидир. 75,2 кВ·соат сиғимли литий-темир-фосфатли батарея КLTC сикли бўйича 650 км масофани босиб ўтишга имкон беради. 6C стандартидаги ўта тезкор қувватланиш технологияси туфайли аккумулятор энергиясини 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 11,6 дақиқада тўлдириш мумкин. Бу кўрсаткич замонавий электромобиллар орасида энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.

Технологик жиҳозланиш ва қулайлик

Автомобилнинг ташқи кўриниши аэродинамикани яхшилашга хизмат қилувчи фаол деталларга бой. Унинг узунлиги деярли 5 метрни ташкил этади ва рамкасиз эшиклар, фаол орқа спойлер ҳамда том қисмидаги лидар билан жиҳозланган. Салон ичида эса ҳайдовчини 15,4 дюймли асосий медиа-экран ва 25,6 дюймли тўлдирилган борлиқ (АР) функциясига эга проэксион дисплей қарши олади.

Galaxy ТТ Ultra бошқарув тизими NVIDIA Тор-У чипи ва Қианли Ҳаоҳан H7 комплекси асосида ишлайди. Бу тизим автоном ҳайдаш, овозли буйруқ орқали бўлакни ўзгартириш ва тўқнашувларнинг олдини олиш каби ақлли функцияларни таъминлайди. Шунингдек, автомобил Флйме Ауто 2 тизими орқали Apple КарПлай ва Huawei ҲиКар каби сервислар билан тўлиқ интеграциялашган.

Йўловчилар учун яратилган қулайликлар ҳам премиум даражада:

  • 23 та динамикли Флйме Соунд аудио тизими;
  • Олд ва орқа ўриндиқларда иситиш, вентиляция ва массаж функциялари;
  • 5,2 литрли ўрнатилган музлатгич ва йиғилувчи столлар;
  • 256 хил рангли атмосфера ёритгичи ва 50 В қувватли сиmsиз зарядлаш панели.

Geely Galaxy ТТ Ultra модели ўзининг бой жиҳозлари ва нисбатан арзон нархи билан Ўзбекистон бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин, чунки мамлакатимизда Geely ва BYD брендларига бўлган талаб тобора ортиб бормоқда. Ушбу седан нафақат спорт характерини, балки оилавий саёҳатлар учун зарур бўлган кенглик ва қулайликни ҳам ўзида мужассам этган.

GeelyGalaxy ТТ UltraЭлектромобилXiaomi SU7Авто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиChery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиБугун, 21:28Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиToyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиБугун, 20:58Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиСуперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиБугун, 19:58Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиБугун, 17:52Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиБугун, 15:57Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиЭлектромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан