Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлди

·240·Авто
Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлди

“AvtoVAZ” махсус буюртма асосида Lada Веста моделидан олинган 122 от кучига эга ВAZ-21179 Эво двигатели билан жиҳозланган ноёб Lada Нива Травел автомобилини экспериментал тарзда йиғди. Ушбу агрегатни ўрнатиш учун муҳандислар уни бўйлама жойлашувга мослаштиришларига тўғри келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташқи кўринишидан ушбу Lada Нива Травел одатдаги 90 от кучига эга версиядан деярли фарқ қилмайди — барча асосий ўзгаришлар капот остида амалга оширилган. Конструктив жиҳатдан бундай ечимнинг имкони борлиги шундаки, базавий 90 от кучли ВAZ-11184 двигатели аллақачон ВAZ-21179 блоки ва ВAZ-11182 каллагининг комбинациясидан иборат эди.

Автомобилнинг узатмалар қутиси стандарт ҳолатда қолдирилган бўлиб, у такомиллаштирилган беш поғонали механик қутидир. Бироқ, манбаларнинг хабар беришича, ушбу кучли версиянинг серияли ишлаб чиқарилиш режалари ҳозирча мавжуд эмас.

Бунинг асосий сабаби иқтисодий омиллар билан боғлиқ: 90 от кучига эга двигател акциз солиғидан қочиш имконини беради ва трансмиссияни минимал даражада ўзгартиришни талаб қилади. 122 от кучли агрегат эса завод учун қимматга тушиши ва юқори айланиш моменти туфайли қўшимча техник мураккабликларни келтириб чиқариши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “AvtoVAZ” 1,7 литрли ва 83 от кучига эга эски Lada Нива Травел версияларини ишлаб чиқаришни тўхтатган эди. Ҳозирда конвеердан фақат 90 от кучига эга янгиланган моделлар чиқмоқда.

Lada НиваLada ВестаAvtoVAZАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлдиБугун, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди