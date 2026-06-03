Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлди
“AvtoVAZ” махсус буюртма асосида Lada Веста моделидан олинган 122 от кучига эга ВAZ-21179 Эво двигатели билан жиҳозланган ноёб Lada Нива Травел автомобилини экспериментал тарзда йиғди. Ушбу агрегатни ўрнатиш учун муҳандислар уни бўйлама жойлашувга мослаштиришларига тўғри келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташқи кўринишидан ушбу Lada Нива Травел одатдаги 90 от кучига эга версиядан деярли фарқ қилмайди — барча асосий ўзгаришлар капот остида амалга оширилган. Конструктив жиҳатдан бундай ечимнинг имкони борлиги шундаки, базавий 90 от кучли ВAZ-11184 двигатели аллақачон ВAZ-21179 блоки ва ВAZ-11182 каллагининг комбинациясидан иборат эди.
Автомобилнинг узатмалар қутиси стандарт ҳолатда қолдирилган бўлиб, у такомиллаштирилган беш поғонали механик қутидир. Бироқ, манбаларнинг хабар беришича, ушбу кучли версиянинг серияли ишлаб чиқарилиш режалари ҳозирча мавжуд эмас.
Бунинг асосий сабаби иқтисодий омиллар билан боғлиқ: 90 от кучига эга двигател акциз солиғидан қочиш имконини беради ва трансмиссияни минимал даражада ўзгартиришни талаб қилади. 122 от кучли агрегат эса завод учун қимматга тушиши ва юқори айланиш моменти туфайли қўшимча техник мураккабликларни келтириб чиқариши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “AvtoVAZ” 1,7 литрли ва 83 от кучига эга эски Lada Нива Травел версияларини ишлаб чиқаришни тўхтатган эди. Ҳозирда конвеердан фақат 90 от кучига эга янгиланган моделлар чиқмоқда.
…