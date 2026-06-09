Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечади

·0·Авто
Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечади

Ford Расинг бўлинмаси технологик чегараларни кенгайтиришга хизмат қилувчи юқори унумдорликка эга "Демонстратор" туркумидаги автомобилларни ишлаб чиқишда давом этади. Бироқ, компания эндиликда фақат электромобиллар билан чекланиб қолмаслигини маълум қилди. Сўнгги йилларда бренд Суперван 4.2, F-150 Lightнинг Супертрукк ва Mustang Кобра Жет 2200 каби бир қатор электр қувватли лойиҳаларни тақдим этган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу махсус автомобиллар Пикес Пеак пойгаларида қатнашган ва Гоодвоод Фестивал оф Спеед каби нуфузли тадбирларда намойиш этилган. Ford Расинг раҳбари Марк Рушброок Autocar нашрига берган интервюсида Формула Э каби тайёр пойга серияларида қатнашишдан кўра, ўз лойиҳаларини яратишни афзал кўришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, чекловлардан холи бўлган бундай лойиҳалар мотор, аккумулятор ва аэродинамика бўйича кўпроқ билим олиш имконини беради.

Ford компанияси ўзининг келажакдаги режаларига ўзгартириш киритиб, гибрид ва ички ёнув двигателларига (ИЁД) кўпроқ эътибор қарата бошлади. Шу сабабли, янги авлод экстремал автомобиллари ҳам турли хил қувват қурилмаларига эга бўлади. "Биз фақат тўлиқ электр билан чекланиб қолмаймиз. Келажакда гибрид ва анъанавий двигателли моделларимиз ҳам кўп бўлади", — дея тушунтирди Рушброок.

Ҳозирда Ford Ред Булл билан ҳамкорликда Formula 1 учун қувват блоклари устида ишламоқда. Рушброокнинг таъкидлашича, F1 пойгаларидан олинаётган тажриба гибрид технологияларни ривожлантиришда жуда муҳим. Келажакдаги "Демонстратор" лойиҳалари айнан мана шу олинган билимларни синовдан ўтказиш ва янги турдаги юқори қувватли гибрид тизимларни яратиш учун хизмат қилади.

FordЭлектромобилГибридТехнологияАвтоспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиЯнги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиБугун, 03:55ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 23:59Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиРоссияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиКеча, 16:27Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиToyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиКеча, 15:22Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрMonjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрКеча, 09:58Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиPorsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиКеча, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади