Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечади
Ford Расинг бўлинмаси технологик чегараларни кенгайтиришга хизмат қилувчи юқори унумдорликка эга "Демонстратор" туркумидаги автомобилларни ишлаб чиқишда давом этади. Бироқ, компания эндиликда фақат электромобиллар билан чекланиб қолмаслигини маълум қилди. Сўнгги йилларда бренд Суперван 4.2, F-150 Lightнинг Супертрукк ва Mustang Кобра Жет 2200 каби бир қатор электр қувватли лойиҳаларни тақдим этган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу махсус автомобиллар Пикес Пеак пойгаларида қатнашган ва Гоодвоод Фестивал оф Спеед каби нуфузли тадбирларда намойиш этилган. Ford Расинг раҳбари Марк Рушброок Autocar нашрига берган интервюсида Формула Э каби тайёр пойга серияларида қатнашишдан кўра, ўз лойиҳаларини яратишни афзал кўришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, чекловлардан холи бўлган бундай лойиҳалар мотор, аккумулятор ва аэродинамика бўйича кўпроқ билим олиш имконини беради.
Ford компанияси ўзининг келажакдаги режаларига ўзгартириш киритиб, гибрид ва ички ёнув двигателларига (ИЁД) кўпроқ эътибор қарата бошлади. Шу сабабли, янги авлод экстремал автомобиллари ҳам турли хил қувват қурилмаларига эга бўлади. "Биз фақат тўлиқ электр билан чекланиб қолмаймиз. Келажакда гибрид ва анъанавий двигателли моделларимиз ҳам кўп бўлади", — дея тушунтирди Рушброок.
Ҳозирда Ford Ред Булл билан ҳамкорликда Formula 1 учун қувват блоклари устида ишламоқда. Рушброокнинг таъкидлашича, F1 пойгаларидан олинаётган тажриба гибрид технологияларни ривожлантиришда жуда муҳим. Келажакдаги "Демонстратор" лойиҳалари айнан мана шу олинган билимларни синовдан ўтказиш ва янги турдаги юқори қувватли гибрид тизимларни яратиш учун хизмат қилади.
…