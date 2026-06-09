Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этди
Британиянинг Бореҳам Моторворкс муҳандислик компанияси ўзининг 300 000 фунт стерлинглик Ford Эскорт RS “континумод” лойиҳасини илк бор ишлаб чиқариш кўринишида намойиш этди. Компания ушбу автомобилни замонавий даврнинг энг енгил ва юқори самарадорликка эга спорт карларидан бири бўлишини та”кидламоқда. Оддий рестомодлардан фарқли ўлароқ, Бореҳам томонидан яратилган ушбу Ford Эскорт мавжуд классик моделнинг модернизацияси эмас, балки бутунлай янгидан қурилган автомобилдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ford компаниясининг расмий лицензияси асосида яратилган ушбу модел сўнгги 50 йил ичида йўлларда ҳаракатланиш учун мўлжалланган илк янги Ford Эскорт Мк1 ҳисобланади. Автомобилнинг якуний техник хусусиятлари Лондон Конкоурс классик автомобиллар кўргазмасида э”лон қилинди. Бореҳам яқин ойларда ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда. Автомобилнинг нархи солиқлар ва қўшимча опсияларсиз 295 000 фунт стерлингдан бошланади ва жами 150 дона нусхада ишлаб чиқарилади.
Вазни бор-йўғи 895 кг бўлган RS модели “Тен-К” деб номланган махсус 2,2 литрли тўрт цилиндрли двигател билан жиҳозланган. Ушбу двигателнинг ўзига хослиги шундаки, у 10 000 айланиш/дақиқагача қувват бера олади. Атиги 85 кг вазнга эга бўлган ушбу мотор 326 от кучи ва 155 лб фт айланиш моментини беш поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ўққа узатади. Қувват ва вазн нисбати ҳар бир тоннага қарийб 300 от кучини ташкил этиши автомобилга замонавий спорт карлар билан тенгма-тенг рақобатлашиш имконини беради.
Шунингдек, харидорлар учун афсонавий Твин Кам двигателининг модернизация қилинган варианти ҳам таклиф этилади. Унинг ҳажми 1558 см3 дан 1845 см3 гача оширилган ва эски карбюраторлар ўрнига замонавий ёнилғи пуркаш тизими ўрнатилган. Натижада қувват 182 от кучига етказилган. Бореҳам муҳандислари автомобил кузовини рақамли технологиялар ёрдамида қайта тиклаб, бошқарувни яхшилаш учун шасси мустаҳкамлигини оширишган ва ғилдирак аркаларини кенгайтиришган.
…