Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этди

·0·Авто
Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этди

Британиянинг Бореҳам Моторворкс муҳандислик компанияси ўзининг 300 000 фунт стерлинглик Ford Эскорт RS “континумод” лойиҳасини илк бор ишлаб чиқариш кўринишида намойиш этди. Компания ушбу автомобилни замонавий даврнинг энг енгил ва юқори самарадорликка эга спорт карларидан бири бўлишини та”кидламоқда. Оддий рестомодлардан фарқли ўлароқ, Бореҳам томонидан яратилган ушбу Ford Эскорт мавжуд классик моделнинг модернизацияси эмас, балки бутунлай янгидан қурилган автомобилдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ford компаниясининг расмий лицензияси асосида яратилган ушбу модел сўнгги 50 йил ичида йўлларда ҳаракатланиш учун мўлжалланган илк янги Ford Эскорт Мк1 ҳисобланади. Автомобилнинг якуний техник хусусиятлари Лондон Конкоурс классик автомобиллар кўргазмасида э”лон қилинди. Бореҳам яқин ойларда ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда. Автомобилнинг нархи солиқлар ва қўшимча опсияларсиз 295 000 фунт стерлингдан бошланади ва жами 150 дона нусхада ишлаб чиқарилади.

Вазни бор-йўғи 895 кг бўлган RS модели “Тен-К” деб номланган махсус 2,2 литрли тўрт цилиндрли двигател билан жиҳозланган. Ушбу двигателнинг ўзига хослиги шундаки, у 10 000 айланиш/дақиқагача қувват бера олади. Атиги 85 кг вазнга эга бўлган ушбу мотор 326 от кучи ва 155 лб фт айланиш моментини беш поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ўққа узатади. Қувват ва вазн нисбати ҳар бир тоннага қарийб 300 от кучини ташкил этиши автомобилга замонавий спорт карлар билан тенгма-тенг рақобатлашиш имконини беради.

Шунингдек, харидорлар учун афсонавий Твин Кам двигателининг модернизация қилинган варианти ҳам таклиф этилади. Унинг ҳажми 1558 см3 дан 1845 см3 гача оширилган ва эски карбюраторлар ўрнига замонавий ёнилғи пуркаш тизими ўрнатилган. Натижада қувват 182 от кучига етказилган. Бореҳам муҳандислари автомобил кузовини рақамли технологиялар ёрдамида қайта тиклаб, бошқарувни яхшилаш учун шасси мустаҳкамлигини оширишган ва ғилдирак аркаларини кенгайтиришган.

Ford ЭскортБореҳамSportкарАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиBMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиБугун, 07:00Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиFord ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиБугун, 05:51Янги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиЯнги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиБугун, 03:55ASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиASML монополиясига якунми? Хитой литографиясиз чип ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 23:59Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиРоссияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиКеча, 16:27Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиToyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиКеча, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди