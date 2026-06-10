Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмади
2026-йилнинг май ойи Хитой автомобил бозори учун тарихий давр бўлди. Мамлакатда энг кўп сотилган ўнта енгил автомобил рўйхатига илк бор бирорта ҳам бензин ёки дизел двигателли модел кирмади. Эндиликда барча юқори ўринларни тўлиқ электрли ёки тишланувчи (плуг-ин) гибрид моделлар эгаллаб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вазиятнинг ўзгариши жуда тез суръатларда юз берди. Жорий йилнинг январ ойида энг харидоргир ўнта машинадан еттитаси ҳали ҳам бензинли эди. Март ойига келиб бу кўрсаткич бештага тушди, апрелда эса рўйхатда фақатгина битта Geely Бинюе қолган эди. Май ойи натижаларига кўра, анъанавий двигателли автомобиллар сони нолга тенглашди.
Аутоҳоме ва Аутодехт нашрлари томонидан тузилган рейтингларга кўра, Geely Стар Wish, Tesla Model Y, Xiaomi СУ7, Leapmotor А10 ва Li Auto и6 каби моделлар етакчилик қилмоқда. Манбаларнинг маълумотлари бироз фарқ қилса-да, улар бир масалада якдил: кучли ўнликда фақатгина электрлаштирилган транспорт воситалари жой олган.
Хитой енгил автомобиллар ассоциацияси (КПКА) маълумотларига кўра, май ойида чакана савдо ҳажми 1,51 миллион донани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 22,1 фоизга кам бўлса-да, апрель ойига қараганда 9 фоизга кўпдир. Энг катта зарбани айнан ички ёнув двигателли (ИЁД) машиналар қабул қилди — умумий савдо пасайишининг 82 фоизи айнан уларнинг ҳиссасига тўғри келди.
Мутахассислар ушбу пасайишнинг асосий омили сифатида нефт нархининг юқорилигини кўрсатмоқдалар. Ҳозирда Хитойда сотилаётган енгил автомобилларнинг 62,9 фоизини электромобиллар ва гибридлар ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич кетма-кет учинчи ой давомида 60 фоизлик довондан юқори бўлиб турибди.
…