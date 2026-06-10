Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлиги
Ҳақиқий қийматга эга бўлган етти ўринли СУВ топиш осон иш эмас. Британиянинг нуфузли What Car? нашри томонидан 2026-йилнинг “Энг яхши қийматга эга 7 ўринли СУВ” деб топилган Skoda Kodiaq айнан шу талабларга жавоб беради. Ушбу кроссовер нафақат арзон рақибларини, балки анча қиммат премиум моделларни ҳам ортда қолдириб, ўз нархи учун максимал даражадаги сифатни таклиф этишини исботлади. Шунингдек, у 2025-йилнинг энг яхши шатакка олувчи автомобили (Тов Кар оф те Еар) унвонини ҳам қўлга киритган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Skoda Kodiaq салонига қадам қўйишингиз билан унинг ўз нархидан анча қимматроқ кўриниши ва сезилишига гувоҳ бўласиз. Peugeot 5008 ва Volkswagen Тайрон каби рақиблар барча бошқарувни сенсорли экранларга ўтказаётган бир пайтда, Skoda анъанавий тугмаларни сақлаб қолгани учун алоҳида эътироф этилди. Марказий консолдаги учта интуитив айланма тугмалар ҳайдовчига ҳаракат пайтида ҳам иқлим назоратини осон бошқариш имконини беради. Бу эса хавфсизлик ва қулайлик нуқтаи назаридан катта устунликдир.
Автомобилнинг ҳайдовчи ўриндиғи ва қулайлик даражаси ҳам юқори савияда. Ҳатто бошланғич SE комплектациясида ҳам бел таянчи мавжуд бўлса, SE Л версиясида тўлиқ электр созламалари таклиф этилади. Skoda брендининг “Смарт, Спасиоус анд Стйлиш” фалсафаси ҳар бир деталда сезилади: эшик чўнтакларидаги шовқинни камайтирувчи қопламалар ва тезкор ишловчи 13 дюймли инфотаинмент экрани кундалик фойдаланишни янада ёқимли қилади.
Кодиак айиғи шарафига номланган ушбу модел ички макон кенглиги бўйича ўз номига тўлиқ мос келади. Олд ва ўрта қатордаги йўловчилар учун бош ва оёқ қисмида жуда катта жой мавжуд. Иккинчи қатор ўриндиқлари мустақил равишда олдинга ва орқага силжийди, бу эса учинчи қатордаги йўловчилар учун қўшимча қулайлик яратади. What Car? экспертларининг таъкидлашича, учинчи қатор ўриндиқлари ҳатто ўсмирлар ва катталар учун ҳам етарли даражада кенглик тақдим эта олади.
…