Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлиги

·0·Авто
Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлиги

Ҳақиқий қийматга эга бўлган етти ўринли СУВ топиш осон иш эмас. Британиянинг нуфузли What Car? нашри томонидан 2026-йилнинг “Энг яхши қийматга эга 7 ўринли СУВ” деб топилган Skoda Kodiaq айнан шу талабларга жавоб беради. Ушбу кроссовер нафақат арзон рақибларини, балки анча қиммат премиум моделларни ҳам ортда қолдириб, ўз нархи учун максимал даражадаги сифатни таклиф этишини исботлади. Шунингдек, у 2025-йилнинг энг яхши шатакка олувчи автомобили (Тов Кар оф те Еар) унвонини ҳам қўлга киритган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Skoda Kodiaq салонига қадам қўйишингиз билан унинг ўз нархидан анча қимматроқ кўриниши ва сезилишига гувоҳ бўласиз. Peugeot 5008 ва Volkswagen Тайрон каби рақиблар барча бошқарувни сенсорли экранларга ўтказаётган бир пайтда, Skoda анъанавий тугмаларни сақлаб қолгани учун алоҳида эътироф этилди. Марказий консолдаги учта интуитив айланма тугмалар ҳайдовчига ҳаракат пайтида ҳам иқлим назоратини осон бошқариш имконини беради. Бу эса хавфсизлик ва қулайлик нуқтаи назаридан катта устунликдир.

Автомобилнинг ҳайдовчи ўриндиғи ва қулайлик даражаси ҳам юқори савияда. Ҳатто бошланғич SE комплектациясида ҳам бел таянчи мавжуд бўлса, SE Л версиясида тўлиқ электр созламалари таклиф этилади. Skoda брендининг “Смарт, Спасиоус анд Стйлиш” фалсафаси ҳар бир деталда сезилади: эшик чўнтакларидаги шовқинни камайтирувчи қопламалар ва тезкор ишловчи 13 дюймли инфотаинмент экрани кундалик фойдаланишни янада ёқимли қилади.

Кодиак айиғи шарафига номланган ушбу модел ички макон кенглиги бўйича ўз номига тўлиқ мос келади. Олд ва ўрта қатордаги йўловчилар учун бош ва оёқ қисмида жуда катта жой мавжуд. Иккинчи қатор ўриндиқлари мустақил равишда олдинга ва орқага силжийди, бу эса учинчи қатордаги йўловчилар учун қўшимча қулайлик яратади. What Car? экспертларининг таъкидлашича, учинчи қатор ўриндиқлари ҳатто ўсмирлар ва катталар учун ҳам етарли даражада кенглик тақдим эта олади.

Skoda KodiaqКроссоверАвтомобилСУВОилавий Автомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиБугун, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиБугун, 16:24BYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекБугун, 13:00Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиБугун, 11:57Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиХитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиБугун, 11:57BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди