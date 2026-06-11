“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди
GAC компанияси ўзининг флагман кроссовери бўлмиш ГС8 модели учун тўғридан-тўғри 150 минг рубл миқдорида чегирма эълон қилди. Ушбу чегирма ҳам 2025-йилда, ҳам 2026-йилда ишлаб чиқарилган автомобилларга нисбатан амал қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чегирмани ҳисобга олган ҳолда, 2025-йилги GAC GS8 моделларининг нархи комплектациясига қараб 4,25 миллиондан 5,05 миллион рублгача белгиланди. 2026-йилда ишлаб чиқарилган янги партия автомобиллари эса 4,4 миллиондан 5,2 миллион рублгача бўлган нархларда таклиф этилмоқда.
GAC GS8 техник жиҳатдан 2,0 литрли, 231 от кучига эга турбомотор билан жиҳозланган. Агрегат саккиз поғонали Аисин автоматик узатмалар қутиси ва уланувчи орқа ўқли тўлиқ узатма тизими билан ҳамкорликда ишлайди.
Ўзига хос дизайни Cadillac автомобилларига ўхшашлиги сабабли, ушбу моделни кўпинча “Хитойлик Cadillac” деб аташади. Нархларнинг пасайиши бозорда янги флагман — GAC S9 гибрид кроссоверининг дебютига тайёргарлик кўрилаётган бир пайтга тўғри келди.
…