“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди

·9·Авто
“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди

GAC компанияси ўзининг флагман кроссовери бўлмиш ГС8 модели учун тўғридан-тўғри 150 минг рубл миқдорида чегирма эълон қилди. Ушбу чегирма ҳам 2025-йилда, ҳам 2026-йилда ишлаб чиқарилган автомобилларга нисбатан амал қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чегирмани ҳисобга олган ҳолда, 2025-йилги GAC GS8 моделларининг нархи комплектациясига қараб 4,25 миллиондан 5,05 миллион рублгача белгиланди. 2026-йилда ишлаб чиқарилган янги партия автомобиллари эса 4,4 миллиондан 5,2 миллион рублгача бўлган нархларда таклиф этилмоқда.

GAC GS8 техник жиҳатдан 2,0 литрли, 231 от кучига эга турбомотор билан жиҳозланган. Агрегат саккиз поғонали Аисин автоматик узатмалар қутиси ва уланувчи орқа ўқли тўлиқ узатма тизими билан ҳамкорликда ишлайди.

Ўзига хос дизайни Cadillac автомобилларига ўхшашлиги сабабли, ушбу моделни кўпинча “Хитойлик Cadillac” деб аташади. Нархларнинг пасайиши бозорда янги флагман — GAC S9 гибрид кроссоверининг дебютига тайёргарлик кўрилаётган бир пайтга тўғри келди.

GAC GS8АвтомобилХитой АвтомобиллариКроссоверНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБританиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБугун, 06:57Fiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлFiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлБугун, 05:54Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди