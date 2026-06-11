РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душ

·10·Авто
РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душ

Россия темир йўллари” (РЖД) кенгайтирилган Т габаритли янги авлод ётоқ вагонлари (СВ) ҳақида батафсил маълумот берди. Янги моделнинг асосий хусусиятларидан бири унинг сиғими бўлиб, у стандарт вагонларга нисбатан 11 фоизга кўпроқ юк ва йўловчини сиғдира олади. Бу ҳақда компаниянинг расмий ахборот канали хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вагон ўлчамлари сезиларли даражада ўзгарган: унинг узунлиги 73 сантиметрга, кенглиги эса 28 сантиметрга ошган. Бундай кенгайиш ҳисобига ётоқ жойларининг узунлиги 2 метрга етди, бу эса амалдаги стандартдан 16 сантиметрга кўпдир. Бу ўзгаришлар йўловчилар учун сафар давомида қўшимча қулайлик яратишга хизмат қилади.

Йўловчилар қулайлиги учун ҳар бир вагонда алоҳида душ кабинаси ўрнатилиши режалаштирилган. Шунингдек, багаж сақлаш учун жойлар кўпайтирилиб, ҳар бир ўриндиқ учун индивидуал тирсаклагичлар (подлокотник) ўрнатилади. Мазкур лойиҳа “Трансмашхолдинг” (ТМХ) компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.

Аввалроқ Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида янги вагон интерерининг тўрт хил варианти намойиш этилган эди. Овоз бериш натижаларига кўра, кўпчилик (45%) тўқ кўк рангдаги дизайнни маъқул кўрган. РЖД вакилларининг таъкидлашича, ранг танлаш бу фақат биринчи босқич бўлиб, эндиликда эстетика ва амалийлик мувозанатини сақлаган ҳолда сифатли материаллар танлаш устида иш олиб борилади.

РЖДТемир ЙўлСВ ВагонТрансмашхолдингРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиToyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиБугун, 14:29Денза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилдиДенза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилдиБугун, 13:52МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиМГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиБугун, 10:51“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилдиБугун, 07:52Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБританиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБугун, 06:57Fiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлFiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлБугун, 05:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди