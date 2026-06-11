РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душ
“Россия темир йўллари” (РЖД) кенгайтирилган Т габаритли янги авлод ётоқ вагонлари (СВ) ҳақида батафсил маълумот берди. Янги моделнинг асосий хусусиятларидан бири унинг сиғими бўлиб, у стандарт вагонларга нисбатан 11 фоизга кўпроқ юк ва йўловчини сиғдира олади. Бу ҳақда компаниянинг расмий ахборот канали хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вагон ўлчамлари сезиларли даражада ўзгарган: унинг узунлиги 73 сантиметрга, кенглиги эса 28 сантиметрга ошган. Бундай кенгайиш ҳисобига ётоқ жойларининг узунлиги 2 метрга етди, бу эса амалдаги стандартдан 16 сантиметрга кўпдир. Бу ўзгаришлар йўловчилар учун сафар давомида қўшимча қулайлик яратишга хизмат қилади.
Йўловчилар қулайлиги учун ҳар бир вагонда алоҳида душ кабинаси ўрнатилиши режалаштирилган. Шунингдек, багаж сақлаш учун жойлар кўпайтирилиб, ҳар бир ўриндиқ учун индивидуал тирсаклагичлар (подлокотник) ўрнатилади. Мазкур лойиҳа “Трансмашхолдинг” (ТМХ) компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Аввалроқ Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида янги вагон интерерининг тўрт хил варианти намойиш этилган эди. Овоз бериш натижаларига кўра, кўпчилик (45%) тўқ кўк рангдаги дизайнни маъқул кўрган. РЖД вакилларининг таъкидлашича, ранг танлаш бу фақат биринчи босқич бўлиб, эндиликда эстетика ва амалийлик мувозанатини сақлаган ҳолда сифатли материаллар танлаш устида иш олиб борилади.
…