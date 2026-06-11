Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этди
Янги технологик Lada Azimut кроссовери AvtoVAZ илмий-техник марказидаги янги вибростендда синовдан ўтган илк автомобил бўлди. Ушбу босқич автомобилни якуний созлаш дастурининг муҳим қисми ҳисобланиб, серияли ускуналар ёрдамида ишлаб чиқарилган деталларнинг ресурси ва чидамлилигини текшириш имконини беради. Синовдан олдин автомобил махсус датчиклар ва акселерометрлар билан жиҳозланиб, полигоннинг турли ҳудудларида ҳайдаб кўрилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Йиғилган маълумотлар рақамли моделга ўтказилиб, вибростенд тизимига юкланди. Бу эса реал йўл шароитлари ва эксплуатация юкламаларини максимал даражада аниқ такрорлашга хизмат қилади. Автомобил махсус камерада тахминан 250 соат вақт ўтказади, бу эса шартли равишда йўллардаги саккиз йиллик фойдаланишга тенгдир. Шунингдек, ускуналар –40 дан +60 °К гача бўлган экстремал ҳароратларни симуляция қила олади.
Lada Azimut 1-сонли конвеер линиясида Vesta ва Аура моделлари билан бир оқимда ишлаб чиқарилмоқда. Техник жиҳатдан модел 1,6 ва 1,8 литрли, қуввати 132 от кучигача бўлган атмосфера двигателлари, шунингдек, ВЛЙ вариатори ва 6 поғонали механик узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Келажакда турбоверсия ва тўлиқ узатмали гибрид модификациялар чиқарилиши ҳам режалаштирилган.
Габаритларига кўра Azimut Б+ классига мансуб: узунлиги 4416 мм, клиренци 208 мм, юкхона ҳажми эса 508 литрни ташкил этади. Автомобил замонавий рақамли технологиялар, жумладан, ГигаЧат тизимли мультимедиа, тўлиқ светодиодли оптика, 360 даражали камералар ва панорамали том билан таъминланади. Шунингдек, 390 от кучига эга кучли гибрид версияси ҳам кутилмоқда.
…