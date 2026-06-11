Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этди

·29·Авто
Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этди

Янги технологик Lada Azimut кроссовери AvtoVAZ илмий-техник марказидаги янги вибростендда синовдан ўтган илк автомобил бўлди. Ушбу босқич автомобилни якуний созлаш дастурининг муҳим қисми ҳисобланиб, серияли ускуналар ёрдамида ишлаб чиқарилган деталларнинг ресурси ва чидамлилигини текшириш имконини беради. Синовдан олдин автомобил махсус датчиклар ва акселерометрлар билан жиҳозланиб, полигоннинг турли ҳудудларида ҳайдаб кўрилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Йиғилган маълумотлар рақамли моделга ўтказилиб, вибростенд тизимига юкланди. Бу эса реал йўл шароитлари ва эксплуатация юкламаларини максимал даражада аниқ такрорлашга хизмат қилади. Автомобил махсус камерада тахминан 250 соат вақт ўтказади, бу эса шартли равишда йўллардаги саккиз йиллик фойдаланишга тенгдир. Шунингдек, ускуналар –40 дан +60 °К гача бўлган экстремал ҳароратларни симуляция қила олади.

Lada Azimut 1-сонли конвеер линиясида Vesta ва Аура моделлари билан бир оқимда ишлаб чиқарилмоқда. Техник жиҳатдан модел 1,6 ва 1,8 литрли, қуввати 132 от кучигача бўлган атмосфера двигателлари, шунингдек, ВЛЙ вариатори ва 6 поғонали механик узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Келажакда турбоверсия ва тўлиқ узатмали гибрид модификациялар чиқарилиши ҳам режалаштирилган.

Габаритларига кўра Azimut Б+ классига мансуб: узунлиги 4416 мм, клиренци 208 мм, юкхона ҳажми эса 508 литрни ташкил этади. Автомобил замонавий рақамли технологиялар, жумладан, ГигаЧат тизимли мультимедиа, тўлиқ светодиодли оптика, 360 даражали камералар ва панорамали том билан таъминланади. Шунингдек, 390 от кучига эга кучли гибрид версияси ҳам кутилмоқда.

Lada AzimutAvtoVAZКроссоверАвтомобил СиновиРоссия Автосаноати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душРЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душБугун, 15:23Toyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиToyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиБугун, 14:29Денза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилдиДенза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилдиБугун, 13:52МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиМГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиБугун, 10:51“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилдиБугун, 07:52Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБританиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди