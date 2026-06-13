Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе Классе

·0·Авто
Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе Классе

"24 соат Ле-Ман" пойгаси арафасида BMW компанияси ўзининг янги BMW M Концепт Неуе Классе концепт-карини намойиш этди. Ушбу автомобил 2027-йилда и3 М номи билан бозорга чиқиши кутилаётган илк тўлиқ электр қувватли BMW M3 моделининг техник ва ғоявий даракчиси ҳисобланади. Компания ушбу лойиҳа орқали электромобиллар давридаги спорт седанларининг келажагини — радикал дизайн, тўртта электромотор ва ўта кучли ҳисоблаш тизимини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Концептнинг ташқи кўриниши замонавий BMW моделларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Олд қисми 1970-1980-йиллардаги афсонавий моделларга хос "акула бурни" услубида ишланган. Радиатор панжараси ва чироқлар ягона элементга бирлаштирилган бўлиб, вертикал сариқ чироқлар Ле-Манда иштирок этаётган BMW M Ҳйбрид V8 пойга гиперкарини ёдга солади. Шунингдек, автомобил массив бамперлар, сплиттерни ўз ичига олган ва анъанавий углерод толаси ўрнига зиғир толасидан тайёрланган янги композит материаллардан фойдаланилган.

Салонда пойга автомобилларига хос муҳит яратилган: BMW Панорамик иДриве рақамли архитектураси, катта проэксион дисплей ва беш нуқтали хавфсизлик камарларига эга тўртта ўриндиқ-ковш ўрнатилган. Техник жиҳатдан концепт ҳар бир ғилдирак учун алоҳида, жами тўртта мустақил электромоторга эга М эДриве тизими билан жиҳозланган. Тизимни Ҳеарт оф Жой деб номланган юқори унумдорликка эга суперкомпьютер бошқаради.

Ҳозирча аниқ техник кўрсаткичлар сир тутилаётган бўлса-да, мутахассислар серияли версиянинг қуввати 1000 от кучига яқинлашишини тахмин қилмоқдалар. Автомобил 100 кВ/соатдан юқори сиғимли аккумулятор ва 800 вольтли архитектура билан таъминланади. Бу эса 400 кВ гача бўлган ўта тезкор қувватланиш имконини беради. Аккумулятор корпуснинг куч тузилмасига интеграция қилингани шасси мустаҳкамлигини ва бошқарувчанликни янада оширади.

BMWBMW MНеуе КлассеЭлектромобилКонцепт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 18:59BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиBMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиКеча, 13:58Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиGenesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиКеча, 13:53Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархЯнги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархКеча, 11:58Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиКеча, 07:37Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаКеча, 07:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди