Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе Классе
"24 соат Ле-Ман" пойгаси арафасида BMW компанияси ўзининг янги BMW M Концепт Неуе Классе концепт-карини намойиш этди. Ушбу автомобил 2027-йилда и3 М номи билан бозорга чиқиши кутилаётган илк тўлиқ электр қувватли BMW M3 моделининг техник ва ғоявий даракчиси ҳисобланади. Компания ушбу лойиҳа орқали электромобиллар давридаги спорт седанларининг келажагини — радикал дизайн, тўртта электромотор ва ўта кучли ҳисоблаш тизимини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Концептнинг ташқи кўриниши замонавий BMW моделларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Олд қисми 1970-1980-йиллардаги афсонавий моделларга хос "акула бурни" услубида ишланган. Радиатор панжараси ва чироқлар ягона элементга бирлаштирилган бўлиб, вертикал сариқ чироқлар Ле-Манда иштирок этаётган BMW M Ҳйбрид V8 пойга гиперкарини ёдга солади. Шунингдек, автомобил массив бамперлар, сплиттерни ўз ичига олган ва анъанавий углерод толаси ўрнига зиғир толасидан тайёрланган янги композит материаллардан фойдаланилган.
Салонда пойга автомобилларига хос муҳит яратилган: BMW Панорамик иДриве рақамли архитектураси, катта проэксион дисплей ва беш нуқтали хавфсизлик камарларига эга тўртта ўриндиқ-ковш ўрнатилган. Техник жиҳатдан концепт ҳар бир ғилдирак учун алоҳида, жами тўртта мустақил электромоторга эга М эДриве тизими билан жиҳозланган. Тизимни Ҳеарт оф Жой деб номланган юқори унумдорликка эга суперкомпьютер бошқаради.
Ҳозирча аниқ техник кўрсаткичлар сир тутилаётган бўлса-да, мутахассислар серияли версиянинг қуввати 1000 от кучига яқинлашишини тахмин қилмоқдалар. Автомобил 100 кВ/соатдан юқори сиғимли аккумулятор ва 800 вольтли архитектура билан таъминланади. Бу эса 400 кВ гача бўлган ўта тезкор қувватланиш имконини беради. Аккумулятор корпуснинг куч тузилмасига интеграция қилингани шасси мустаҳкамлигини ва бошқарувчанликни янада оширади.
…