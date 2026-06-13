Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмалар

·8·Авто
Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмалар

Жетоур компанияси Россия бозоридаги учта модели — Дашинг ва X70 Plus кроссоверлари ҳамда Т1 йўлтанламасининг нархларини пасайтирди. Ўзгаришлар ҳам базавий нархларга, ҳам тўғридан-тўғри чегирмалар миқдорига таъсир қилди. Эндиликда харидорлар автомобил сотиб олишда 200 минг рублгача фойда кўришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тўлиқ узатмали Жетоур Т1 йўлтанламасининг 2026-йилда ишлаб чиқарилган моделлари учун 75 минг рубл миқдорида янги чегирма жорий этилди. Ушбу чегирма билан модел нархи 3,92 млн рублдан бошланмоқда. 2025-йилда ишлаб чиқарилган версиялар эса аввалгидек пастроқ нархда — 3,77 млн рублдан сотилмоқда. Жетоур Т1 модели 245 от кучига эга 2,0 литрли турбомотор, 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатма тизими билан жиҳозланган.

Ихчам Жетоур Дашинг кроссовери ҳам ҳамёнбоп бўлди. 2026-йилги "Комфорт" комплектацияси учун тўғридан-тўғри чегирма миқдори 200 минг рублгача оширилди. Бундан ташқари, бренд барча Дашинг версиялари нархини 50 минг рублга арзонлаштирган эди. Ҳозирда моделнинг бошланғич нархи 2,51 млн рублни ташкил этмоқда. Автомобил 1,5 литрли турбомотор ва 6 поғонали робот узатмалар қутиси билан таъминланган.

Ўзгаришлар ўрта ўлчамли Жетоур X70 Plus моделини ҳам четлаб ўтмади. 2026-йилда ишлаб чиқарилган "Престиге" комплектациясида чегирма 150 мингдан 200 минг рублга кўтарилди, натижада автомобил нархи 3,2 млн рублгача тушди. Ушбу кроссовер 190 от кучига эга 1,6 литрли турбомотор ва 7 поғонали робот узатмалар қутиси билан жиҳозланган бўлиб, у олд узатмали ҳисобланади.

ЖетоурКроссоверАвтомобил НархлариЖетоур Т1Жетоур Дашинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеКелажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеБугун, 20:23Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 18:59BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиBMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиКеча, 13:58Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиGenesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиКеча, 13:53Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархЯнги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархКеча, 11:58Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиКеча, 07:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди