Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмалар
Жетоур компанияси Россия бозоридаги учта модели — Дашинг ва X70 Plus кроссоверлари ҳамда Т1 йўлтанламасининг нархларини пасайтирди. Ўзгаришлар ҳам базавий нархларга, ҳам тўғридан-тўғри чегирмалар миқдорига таъсир қилди. Эндиликда харидорлар автомобил сотиб олишда 200 минг рублгача фойда кўришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тўлиқ узатмали Жетоур Т1 йўлтанламасининг 2026-йилда ишлаб чиқарилган моделлари учун 75 минг рубл миқдорида янги чегирма жорий этилди. Ушбу чегирма билан модел нархи 3,92 млн рублдан бошланмоқда. 2025-йилда ишлаб чиқарилган версиялар эса аввалгидек пастроқ нархда — 3,77 млн рублдан сотилмоқда. Жетоур Т1 модели 245 от кучига эга 2,0 литрли турбомотор, 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатма тизими билан жиҳозланган.
Ихчам Жетоур Дашинг кроссовери ҳам ҳамёнбоп бўлди. 2026-йилги "Комфорт" комплектацияси учун тўғридан-тўғри чегирма миқдори 200 минг рублгача оширилди. Бундан ташқари, бренд барча Дашинг версиялари нархини 50 минг рублга арзонлаштирган эди. Ҳозирда моделнинг бошланғич нархи 2,51 млн рублни ташкил этмоқда. Автомобил 1,5 литрли турбомотор ва 6 поғонали робот узатмалар қутиси билан таъминланган.
Ўзгаришлар ўрта ўлчамли Жетоур X70 Plus моделини ҳам четлаб ўтмади. 2026-йилда ишлаб чиқарилган "Престиге" комплектациясида чегирма 150 мингдан 200 минг рублга кўтарилди, натижада автомобил нархи 3,2 млн рублгача тушди. Ушбу кроссовер 190 от кучига эга 1,6 литрли турбомотор ва 7 поғонали робот узатмалар қутиси билан жиҳозланган бўлиб, у олд узатмали ҳисобланади.
…