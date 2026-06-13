Toyota Sienna 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари билан

·66·Авто
Toyota Sienna 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари билан

GAC Toyota қўшма корхонаси янгиланган Toyota Sienna 2027 моделини расман намойиш этди. Янги минивеннинг асосий ўзига хослиги рақамли имкониятларнинг кенгайтирилгани, хусусан, Huawei ва Xiaomi ечимлари билан интеграция қилинганидир. Автомобилнинг бошланғич нархи 243 минг юандан (тахминан 34 000 доллар) бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг муҳим техник янгиланишларидан бири шундаки, эндиликда тўлиқ узатмали (AWD) тизим барча базавий комплектацияларда стандарт сифатида таклиф этилади. Автомобил ўлчамлари ўзгаришсиз қолган: узунлиги 5165 мм, кенглиги 1995 мм ва баландлиги 1765 мм ни ташкил этади, ғилдираклар базаси эса 3060 мм га тенг.

Салонда барча версиялар 15,6 дюймли марказий дисплей ва Qualcomm Snapdragon 8155П чипига асосланган мультимедиа тизими билан жиҳозланган. Тизим сунъий интеллект асосидаги овозли ёрдамчини қўллаб-қувватлайди. Юқори комплектацияларда эса иккинчи қатор йўловчилари учун қўшимча 15,6 дюймли экран кўзда тутилган.

Toyota Sienna 2027 модели Huawei ҲМС фор Кар платформасини қўллаб-қувватлайди. Бундан ташқари, Toyota муҳандислари Xiaomi қурилмаларини улаш учун махсус интерфейсни ҳам жорий этишган. Ташқи кўринишда эса янги мот-олтин рангли кузов, қора рангли эмблемалар ва махсус ёритиш тизимига эга янги версия пайдо бўлди.

Техник қисм ўзгаришсиз қолдирилган. Минивен 2,5 литрли атмосфера двигатели асосидаги гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий қуввати 246 от кучини ташкил этади ва у э-КВТ трансмиссияси орқали бошқарилади.

ToyotaToyota SiennaHuaweiXiaomiАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларБугун, 11:52Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларБугун, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиБугун, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди