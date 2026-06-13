Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Magma GT3 концепти
Hyundai брендининг суббренди ҳисобланган Genesis компанияси спорт ва пойга йўналишининг келажагини ифодаловчи Magma GT3 концептини тақдим этди. Ушбу лойиҳа Hyundai Моторспорт бўлинмаси билан яқин ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, бренднинг юқори тезликка мўлжалланган автомобиллар бозоридаги амбицияларини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кўплаб пойга лойиҳаларидан фарқли ўлароқ, Magma GT3 мавжуд серияли модел асосида яратилмаган. Автомобил бошиданоқ GT3 тоифаси талабларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган ва бутунлай оригинал архитектурага эга бўлган. У кенгайтирилган ғилдирак базаси, массив олд сплиттер, катталаштирилган ҳаво сўргичлар ва эшиклардаги аэродинамик элементлар билан ажралиб туради.
Genesis вакилларининг сўзларига кўра, барча муҳандислик ечимлари пастга босувчи кучни ошириш, совутиш тизимини яхшилаш ва пойга вақтидаги иссиқлик режимларини оптималлаштиришга қаратилган. Шунингдек, бренднинг ўзига хос бўлган қўш горизонтал чизиқли чироқлари сақлаб қолинган ва пойга эҳтиёжлари учун тўртта қўшимча фара билан бойитилган.
Ҳозирча Magma GT3 тадқиқот лойиҳаси бўлиб қолмоқда ва унинг серияли ишлаб чиқарилиши ёки мусобақаларда иштирок этиши бўйича аниқ режалар тасдиқланмаган. Шунга қарамай, ушбу концепт пойга технологиялари келажакдаги Genesis спорт автомобилларига қандай таъсир кўрсатишини баҳолаш имконини беради.
Шу билан бирга, бренд 2025-йил охирида тақдим этилган Magma GT концептининг интерерини ҳам илк бор кўрсатди. Салон икки кишилик гран-туризмо схемасида бажарилган бўлиб, ҳайдовчи ва йўловчи ўриндиғи баланд марказий туннел орқали яққол ажратилган.
…