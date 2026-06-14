Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашди
Хитойнинг премиум бренди Hongqi Россия бозорида ўзининг Ҳ6 лифтбеки учун нархларни пасайтирди. Комплектациясига қараб, автомобил нархи 161 мингдан 231 минг рублгача арзонлашган. Энг катта чегирма Делухе версиясига тўғри келиб, унинг нархи 4,1 миллион рублгача тушди. Топ-версия ҳисобланган Дйнамик комплектацияси эса энди 4,4 миллион рублдан таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шу тариқа, компания 2024-йил бошида юз берган нарх ошишини қисман компенсация қилди. Ўшанда Hongqi Ҳ6 моделининг ҳар икки версияси бирданига 380 минг рублга қимматлашган эди. Маълумот учун, ушбу модел Россия бозорида ўтган йилнинг июн ойидан буён расман сотилмоқда.
Hongqi Ҳ6 бозорда Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА каби моделларга асосий рақобатчи сифатида кўрилади. Автомобилнинг узунлиги 4990 мм, ғилдираклар базаси эса 2920 мм ни ташкил этади. Бу ўлчамлар уни ўз сегментидаги энг кенг салонли автомобиллардан бирига айлантиради.
Техник жиҳатдан барча версиялар 245 от кучига эга 2,0 литрли турбомотор ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Автомобил фақат олдинги етакчи ғилдиракларга эга. Нархларнинг пасайиши бренднинг янги флагмани — Hongqi Голден Сунфловер Гуоя седани сотувга чиққанидан сўнг юз берди.
…