Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашди

·0·Авто
Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашди

Хитойнинг премиум бренди Hongqi Россия бозорида ўзининг Ҳ6 лифтбеки учун нархларни пасайтирди. Комплектациясига қараб, автомобил нархи 161 мингдан 231 минг рублгача арзонлашган. Энг катта чегирма Делухе версиясига тўғри келиб, унинг нархи 4,1 миллион рублгача тушди. Топ-версия ҳисобланган Дйнамик комплектацияси эса энди 4,4 миллион рублдан таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу тариқа, компания 2024-йил бошида юз берган нарх ошишини қисман компенсация қилди. Ўшанда Hongqi Ҳ6 моделининг ҳар икки версияси бирданига 380 минг рублга қимматлашган эди. Маълумот учун, ушбу модел Россия бозорида ўтган йилнинг июн ойидан буён расман сотилмоқда.

Hongqi Ҳ6 бозорда Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА каби моделларга асосий рақобатчи сифатида кўрилади. Автомобилнинг узунлиги 4990 мм, ғилдираклар базаси эса 2920 мм ни ташкил этади. Бу ўлчамлар уни ўз сегментидаги энг кенг салонли автомобиллардан бирига айлантиради.

Техник жиҳатдан барча версиялар 245 от кучига эга 2,0 литрли турбомотор ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Автомобил фақат олдинги етакчи ғилдиракларга эга. Нархларнинг пасайиши бренднинг янги флагмани — Hongqi Голден Сунфловер Гуоя седани сотувга чиққанидан сўнг юз берди.

HongqiHongqi Ҳ6АвтомобилНархларХитой Автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикBYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикБугун, 19:24Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Кеча, 15:28Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларHyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларКеча, 14:28Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиЕвропа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиКеча, 13:53Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБелгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиКеча, 12:26Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиКеча, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди