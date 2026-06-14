Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфи

·38·Авто
Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфи

Хитойнинг премиум электромобиллар бозоридаги етакчи брендларидан бири бўлган Li Auto компанияси ўзининг оммабоп Li L8 моделининг янгиланган талқинини 23-июн куни расман намойиш этишини эълон қилди. Ушбу кроссовер нафақат ўзгарган дизайни ва кенгайтирилган ўлчамлари, балки ҳайратланарли даражадаги тежамкорлиги билан ҳам автомобил ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги модел Ultra ва Ливис деб номланган икки хил версияда сотувга чиқарилади. Энг муҳим янгиликлардан бири — Ливис модификациясининг пайдо бўлишидир. Агар аввалги Li L8 моделлари фақат олти ўринли салон билан таклиф қилинган бўлса, эндиликда харидорлар беш кишилик кенгроқ ва қулайроқ интерерга эга бўлиш имкониятига эга бўладилар.

Ўлчамдаги ўзгаришлар ва техник имкониятлар

Янги Li L8 ўзидан олдинги авлодга қараганда сезиларли даражада йириклашган. Автомобилнинг узунлиги 5135 мм, кенглиги 2000 мм ва баландлиги 1800 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 3045 мм гача узайтирилган. Таққослаш учун, амалдаги моделнинг узунлиги 5080 мм, ғилдираклар базаси эса 3005 мм га тенг эди. Бу ўзгаришлар салондаги йўловчилар учун қўшимча қулайлик ва кенглик яратади.

Техник жиҳатдан кроссовер бренднинг флагмани ҳисобланган Li L9 моделидан кўплаб илғор функцияларни мерос қилиб олган. Хусусан, хавфсизликни таъминлаш ва ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари (ADAС) учун замонавий лидарлар тўплами ўрнатилади. Шунингдек, харидорларга икки рангли кузов вариантлари ва 1500 кг гача бўлган тиркамаларни шатакка олиш имконини берувчи махсус қурилмалар таклиф этилади.

Гибрид тизим ва мислсиз тежамкорлик

ixbt.com нашри хабарига кўра, автомобилнинг куч агрегати гибрид схемада қолади. Унинг таркибига 115 кВ (156 от кучи) қувватга эга 1,5 литрли бензинли двигател-генератор ҳамда КАТЛ ва Сунвода компаниялари томонидан ишлаб чиқарилган 72,7 кВ/соат сиғимли аккумулятор киради. Фақат электр энергиясининг ўзида кроссовер ВLTC сикли бўйича 335 дан 343 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.

Энг ҳайратланарли кўрсаткич эса ёқилғи сарфи билан боғлиқ. Гибрид тизим тўлиқ қувват билан ишлаганда, автомобил 100 километр масофа учун атиги 0,23–0,27 литр бензин сарфлайди. Бу замонавий СУВ сегменти учун рекорд даражадаги кўрсаткич бўлиб, Li Auto муҳандисларининг энергия самарадорлиги борасидаги катта ютуғидир.

Ўзбекистон бозорида Li Auto кроссоверлари, хусусан Li L7 ва Li L9 моделлари ҳозирда катта оммавийликка эришган. Янгиланган Li L8 моделининг тақдим этилиши маҳаллий автосалонларда ҳам ушбу брендга бўлган қизиқишни янада ошириши кутилмоқда, чунки беш ўринли премиум кроссоверлар оилавий фойдаланиш учун энг қулай сегмент ҳисобланади.

Li AutoLi L8АвтомобилГибридХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларБугун, 10:26Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28Audi A5 Sportback ва Mercedes-Benz CLA рақобатчиси Hongqi H6 арзонлашдиAudi A5 Sportback ва Mercedes-Benz CLA рақобатчиси Hongqi H6 арзонлашдиБугун, 22:52BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикBYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди