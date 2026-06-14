Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфи
Хитойнинг премиум электромобиллар бозоридаги етакчи брендларидан бири бўлган Li Auto компанияси ўзининг оммабоп Li L8 моделининг янгиланган талқинини 23-июн куни расман намойиш этишини эълон қилди. Ушбу кроссовер нафақат ўзгарган дизайни ва кенгайтирилган ўлчамлари, балки ҳайратланарли даражадаги тежамкорлиги билан ҳам автомобил ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги модел Ultra ва Ливис деб номланган икки хил версияда сотувга чиқарилади. Энг муҳим янгиликлардан бири — Ливис модификациясининг пайдо бўлишидир. Агар аввалги Li L8 моделлари фақат олти ўринли салон билан таклиф қилинган бўлса, эндиликда харидорлар беш кишилик кенгроқ ва қулайроқ интерерга эга бўлиш имкониятига эга бўладилар.
Ўлчамдаги ўзгаришлар ва техник имкониятларЯнги Li L8 ўзидан олдинги авлодга қараганда сезиларли даражада йириклашган. Автомобилнинг узунлиги 5135 мм, кенглиги 2000 мм ва баландлиги 1800 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 3045 мм гача узайтирилган. Таққослаш учун, амалдаги моделнинг узунлиги 5080 мм, ғилдираклар базаси эса 3005 мм га тенг эди. Бу ўзгаришлар салондаги йўловчилар учун қўшимча қулайлик ва кенглик яратади.
Техник жиҳатдан кроссовер бренднинг флагмани ҳисобланган Li L9 моделидан кўплаб илғор функцияларни мерос қилиб олган. Хусусан, хавфсизликни таъминлаш ва ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари (ADAС) учун замонавий лидарлар тўплами ўрнатилади. Шунингдек, харидорларга икки рангли кузов вариантлари ва 1500 кг гача бўлган тиркамаларни шатакка олиш имконини берувчи махсус қурилмалар таклиф этилади.
Гибрид тизим ва мислсиз тежамкорликixbt.com нашри хабарига кўра, автомобилнинг куч агрегати гибрид схемада қолади. Унинг таркибига 115 кВ (156 от кучи) қувватга эга 1,5 литрли бензинли двигател-генератор ҳамда КАТЛ ва Сунвода компаниялари томонидан ишлаб чиқарилган 72,7 кВ/соат сиғимли аккумулятор киради. Фақат электр энергиясининг ўзида кроссовер ВLTC сикли бўйича 335 дан 343 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.
Энг ҳайратланарли кўрсаткич эса ёқилғи сарфи билан боғлиқ. Гибрид тизим тўлиқ қувват билан ишлаганда, автомобил 100 километр масофа учун атиги 0,23–0,27 литр бензин сарфлайди. Бу замонавий СУВ сегменти учун рекорд даражадаги кўрсаткич бўлиб, Li Auto муҳандисларининг энергия самарадорлиги борасидаги катта ютуғидир.
Ўзбекистон бозорида Li Auto кроссоверлари, хусусан Li L7 ва Li L9 моделлари ҳозирда катта оммавийликка эришган. Янгиланган Li L8 моделининг тақдим этилиши маҳаллий автосалонларда ҳам ушбу брендга бўлган қизиқишни янада ошириши кутилмоқда, чунки беш ўринли премиум кроссоверлар оилавий фойдаланиш учун энг қулай сегмент ҳисобланади.
…