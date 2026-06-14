Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархлар
Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси Хитойдаги Беижинг Hyundai қўшма корхонаси орқали оммабоп кроссовернинг янгиланган версияси — Hyundai Tucson L 2026 моделини расман сотувга чиқарди. Ушбу янгиланиш моделнинг позициясини мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, у нафақат ташқи кўриниши, балки ички технологик жиҳозланиши билан ҳам эътиборни тортмоқда. Янги модел йили муносабати билан комплектациялар сони оптималлаштирилиб, харидорларга янада аниқроқ танлов имконияти тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, кроссовернинг ташқи дизайни ўзининг анъанавий ва таниб олинадиган услубини сақлаб қолган. Катта радиатор панжараси, унга интеграция қилинган ЛEД оптикаси ва "бургут панжаси" услубидаги орқа чироқлар автомобилга тажовузкор ва замонавий кўриниш беради. Автомобил танланган версияга қараб 18 ёки 19 дюймли ғилдирак дисклари билан жиҳозланади. Sportча услубни хуш кўрувчилар учун эса махсус Н-Лине талқини ҳам таклиф этилмоқда.
Технологик янгиланишлар ва қулайликИнтерерда асосий ўзгаришлар рақамли бошқарув тизимларига тегишли. Tucson L 2026 моделининг юқори комплектациялари иккита 12,3 дюймли бирлаштирилган экран билан жиҳозланган бўлса, базавий версияларда 12,3 дюймли марказий дисплей ва 4 дюймли рақамли асбоблар панели комбинацияси қўлланилган. Шуниси аҳамиятлики, Hyundai муҳандислари эргономикани ҳисобга олган ҳолда асосий функцияларни бошқариш учун жисмоний тугмаларни ҳам сақлаб қолишган.
Хавфсизлик тизимлари ҳам сезиларли даражада кенгайтирилди. Янгиланган кроссовер ҳайдовчига ёрдам берувчи замонавий интеллектуал тизимлар мажмуасига эга бўлди. Бунга қуйидагилар киради:
- Тўқнашувларнинг олдини олиш тизими;
- Ҳаракатланиш чизиғини назорат қилиш ва унда ушлаб туриш функцияси;
- Адаптив круиз-контрол;
- Кўринмас зоналарни мониторинг қилиш тизими.
Двигател ва трансмиссия имкониятлариТехник жиҳатдан Hyundai Tucson L 2026 ўзининг ишончли агрегатларини сақлаб қолди. Капот остида 1,5 литрли турбокомпрессорли двигател жойлашган бўлиб, у 200 от кучи (147 кВ) қувват ишлаб чиқаради. Ушбу двигател 8 поғонали автомат узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Харидорлар эҳтиёжига қараб олди тортувчи ёки тўлиқ узатмали (4WD) версияларни танлашлари мумкин.
Автомобилнинг нархлари Хитой бозорида 170 мингдан 187 минг юангача (тахминан 23 500 дан 26 000 АҚШ долларигача) этиб белгиланган. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ушбу янгиланиш қизиқарли бўлиши табиий, чунки Hyundai Tucson моделлари мамлакатимиз йўлларида энг кўп учрайдиган кроссоверлардан бири ҳисобланади ва янгиланган технологиялар тез орада параллел импорт ёки расмий дилерлар орқали етиб келиши кутилиши мумкин.
…