Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсал

·0·Авто
Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсал

Автомобил оламида ўзининг нафис ва ўта кучли модификациялари билан танилган Алпина бренди асосчилари янги лойиҳани тақдим этишди. Боуэнсиепен 05 GT деб номланган ушбу модел афсонавий Алпина Б5 вориси сифатида майдонга чиқмоқда. BMW M5 Touring базасида яратилган ушбу супер-универсал нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ҳайратга солади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел устида ишлашда асосий эътибор BMW M5 Touring автомобилининг агрессив қиёфасини бироз юmsҳатиш ва унга классик Алпина услубига хос бўлган вазминликни қайтаришга қаратилган. Ушбу дизайн ўзгаришлари учун машҳур дизайнер Франк Степҳенсон масъул бўлди. У ўз вақтида Ferrari Ф430, McLaren П1 ва BMW Mини каби машҳур моделларнинг ташқи кўринишини яратган мутахассис сифатида танилган.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Боуэнсиепен 05 GT капоти остида 4,4 литрли С68 русумли қўш турбо қувватлагичли V8 двигатели жойлашган. Муҳандислар ҳаво олиш тизимини оптималлаштириш ва Акраповик компаниясининг титанли чиқариш тизимини ўрнатиш орқали қувватни сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди. Натижада, стандарт M5 моделидаги 718 от кучи ва 1000 Нм айлантириш моменти мос равишда 790 от кучи ва 1100 Нм гача кўтарилди.

Гибрид тизимнинг электр қисми ўзгаришсиз қолган бўлиб, у 195 от кучини таъминлайди ва фақат электр қуввати билан 55-60 километр масофани босиб ўтиш имконини беради. Автомобилнинг динамик кўрсаткичлари ҳам кишини ҳайратда қолдиради: у соатига 100 км тезликка 3,6 сониядан камроқ вақт ичида эришади, максимал тезлиги эса 305 км/соатдан ошади.

Комфорт ва бошқарув мувозанати

Анъанавий Алпина харидорлари учун энг муҳим жиҳат бу — юқори тезликда ҳам сақланиб қоладиган қулайликдир. Боуэнсиепен 05 GT лойиҳасида осма тизим (подвеска) қайта созланган бўлиб, у стандарт BMW M5 моделига қараганда юmsҳоқроқ ва равонроқ ҳаракатланишни таъминлайди. Бу эса автомобилни ҳам кундалик ҳайдаш, ҳам узоқ масофали саёҳатлар учун идеал танловга айлантиради.

Автомобилнинг умумий вазни 2555 кг ни ташкил этади, бу стандарт моделдан атиги 5 кг га оғирроқ. Бироқ, Акраповик чиқариш тизими туфайли оғирликнинг бир қисми (8 кг) тежалган. Ташқи кўринишда янги бамперлар, ён юбкалар ва орқа спойлер автомобилнинг аэродинамикасини яхшилаш билан бирга, унга ўзига хос эстетик кўриниш беради.

Ушбу модификация пакети Германиянинг Бухлоэ шаҳридаги заводда амалга оширилади ва унинг нархи донор автомобил қийматидан ташқари тахминан 50 000 еврони ташкил этади. Бу аввалроқ тақдим этилган ва чекланган ададда чиқарилган Боуэнсиепен Загато моделига қараганда анча ҳамёнбоп вариант ҳисобланади. Ўзбекистон бозорида бундай эксклюзив моделлар асосан буюртма асосида келтирилади ва ҳақиқий авто-гурманлар учун мўлжалланган.

БоуэнсиепенBMWАлпинаM5 TouringСуперкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиHaval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиБугун, 21:21Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Кеча, 15:27Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларКеча, 11:52Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларКеча, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиКеча, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди