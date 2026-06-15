Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсал
Автомобил оламида ўзининг нафис ва ўта кучли модификациялари билан танилган Алпина бренди асосчилари янги лойиҳани тақдим этишди. Боуэнсиепен 05 GT деб номланган ушбу модел афсонавий Алпина Б5 вориси сифатида майдонга чиқмоқда. BMW M5 Touring базасида яратилган ушбу супер-универсал нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ҳайратга солади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел устида ишлашда асосий эътибор BMW M5 Touring автомобилининг агрессив қиёфасини бироз юmsҳатиш ва унга классик Алпина услубига хос бўлган вазминликни қайтаришга қаратилган. Ушбу дизайн ўзгаришлари учун машҳур дизайнер Франк Степҳенсон масъул бўлди. У ўз вақтида Ferrari Ф430, McLaren П1 ва BMW Mини каби машҳур моделларнинг ташқи кўринишини яратган мутахассис сифатида танилган.
Техник кўрсаткичлар ва қувватБоуэнсиепен 05 GT капоти остида 4,4 литрли С68 русумли қўш турбо қувватлагичли V8 двигатели жойлашган. Муҳандислар ҳаво олиш тизимини оптималлаштириш ва Акраповик компаниясининг титанли чиқариш тизимини ўрнатиш орқали қувватни сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди. Натижада, стандарт M5 моделидаги 718 от кучи ва 1000 Нм айлантириш моменти мос равишда 790 от кучи ва 1100 Нм гача кўтарилди.
Гибрид тизимнинг электр қисми ўзгаришсиз қолган бўлиб, у 195 от кучини таъминлайди ва фақат электр қуввати билан 55-60 километр масофани босиб ўтиш имконини беради. Автомобилнинг динамик кўрсаткичлари ҳам кишини ҳайратда қолдиради: у соатига 100 км тезликка 3,6 сониядан камроқ вақт ичида эришади, максимал тезлиги эса 305 км/соатдан ошади.
Комфорт ва бошқарув мувозанатиАнъанавий Алпина харидорлари учун энг муҳим жиҳат бу — юқори тезликда ҳам сақланиб қоладиган қулайликдир. Боуэнсиепен 05 GT лойиҳасида осма тизим (подвеска) қайта созланган бўлиб, у стандарт BMW M5 моделига қараганда юmsҳоқроқ ва равонроқ ҳаракатланишни таъминлайди. Бу эса автомобилни ҳам кундалик ҳайдаш, ҳам узоқ масофали саёҳатлар учун идеал танловга айлантиради.
Автомобилнинг умумий вазни 2555 кг ни ташкил этади, бу стандарт моделдан атиги 5 кг га оғирроқ. Бироқ, Акраповик чиқариш тизими туфайли оғирликнинг бир қисми (8 кг) тежалган. Ташқи кўринишда янги бамперлар, ён юбкалар ва орқа спойлер автомобилнинг аэродинамикасини яхшилаш билан бирга, унга ўзига хос эстетик кўриниш беради.
Ушбу модификация пакети Германиянинг Бухлоэ шаҳридаги заводда амалга оширилади ва унинг нархи донор автомобил қийматидан ташқари тахминан 50 000 еврони ташкил этади. Бу аввалроқ тақдим этилган ва чекланган ададда чиқарилган Боуэнсиепен Загато моделига қараганда анча ҳамёнбоп вариант ҳисобланади. Ўзбекистон бозорида бундай эксклюзив моделлар асосан буюртма асосида келтирилади ва ҳақиқий авто-гурманлар учун мўлжалланган.
…