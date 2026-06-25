BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинади
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур спорт моделларидан бири бўлган M3 Touring универсалини Неуе Классе платформасига асосланган янги авлодда ҳам ишлаб чиқаришни давом эттиради. Ушбу қарор кутилмаганда АҚШ ва Хитой каби йирик бозорларда ушбу турдаги кузовга бўлган талабнинг кескин ортиши билан боғлиқ. Гарчи M3 седани олтинчи авлодга етган бўлса-да, унинг универсал (эстате) талқини фақат 2021-йилда Г80 авлоди билан пайдо бўлган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри хабарига кўра, жорий моделнинг муваффақияти компания раҳбариятини ҳайратда қолдирган. Янги авлод M3 Touring яқинда намойиш этилган Висион М Неуе Классе концепти асосида яратилади. Ҳозирги модел 523 от кучига эга 3,0 литрли твин-турбо двигател билан жиҳозланган бўлса, келажакдаги модел ҳам ички ёнув двигателли (ICE), ҳам тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи (EV) талқинларда тақдим этилиши кутилмоқда.
Хитой ва АҚШ бозоридаги кутилмаган бурилишBMW M савдо бўлими раҳбари Сйлвиа Неубауернинг сўзларига кўра, M3 Touring бренд портфелидаги энг муваффақиятли моделлардан бирига айланди. Қизиқарли жиҳати шундаки, анъанавий равишда универсалларни хуш кўрмайдиган Хитой бозорида ушбу модел ҳақиқий "лифестйле" рамзига айланган. Хитойда оддий 3 Сериес Touring сотилмаса-да, айнан M3 Touring модели катта талаб билан кутиб олинди.
Худди шундай ҳолат АҚШда ҳам кузатилмоқда. Америкалик истеъмолчилар одатда СУВ ва йирик ўлчамли автомобилларни афзал кўришади, бироқ M3 Touring ушбу бозорда ўз ўрнини топа олди. Неубауер хонимнинг таъкидлашича, дилерлар ушбу моделни сотиш учун ортиқча ҳаракат қилишларига ҳожат қолмаяпти, чунки мижозларнинг ўзи навбатда турибди.
Техник имкониятлар ва рақобатЯнги авлод M3 Touring тўртта электр двигател билан жиҳозланган квад-моторли тизимга эга бўлиши мумкин. Бу эса автомобилнинг динамик кўрсаткичларини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. BMW ўзининг асосий рақобатчиси Mercedes-Benz компаниясидан фарқли ўлароқ, харидорларга танлов имкониятини қолдиришни мақсад қилган. Яни, мижозлар ҳам анъанавий бензинли, ҳам замонавий электр версияларидан бирини танлашлари мумкин бўлади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг спорт моделлари, хусусан, М серияси ўз ишқибозларига эга. Гарчи бизнинг ҳудудда седан кузови оммабоп бўлса-да, глобал миқёсдаги универсаллар тренди маҳаллий премиум сегментга ҳам таъсир ўтказиши мумкин. Янги Неуе Классе платформаси BMW учун нафақат технологик сакраш, балки дизайн фалсафасининг бутунлай янгиланишини англатади.
Компания ишлаб чиқариш ҳажмини оширишни режалаштирмоқда, чунки талаб таклифдан бир неча баробар юқори бўлиб қолмоқда. Бу эса M3 Touring моделининг келажаги порлоқ эканидан ва у яқин йилларда конвеердан тушмаслигидан далолат беради.
…