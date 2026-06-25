BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинади

·0·Авто
BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинади

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур спорт моделларидан бири бўлган M3 Touring универсалини Неуе Классе платформасига асосланган янги авлодда ҳам ишлаб чиқаришни давом эттиради. Ушбу қарор кутилмаганда АҚШ ва Хитой каби йирик бозорларда ушбу турдаги кузовга бўлган талабнинг кескин ортиши билан боғлиқ. Гарчи M3 седани олтинчи авлодга етган бўлса-да, унинг универсал (эстате) талқини фақат 2021-йилда Г80 авлоди билан пайдо бўлган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри хабарига кўра, жорий моделнинг муваффақияти компания раҳбариятини ҳайратда қолдирган. Янги авлод M3 Touring яқинда намойиш этилган Висион М Неуе Классе концепти асосида яратилади. Ҳозирги модел 523 от кучига эга 3,0 литрли твин-турбо двигател билан жиҳозланган бўлса, келажакдаги модел ҳам ички ёнув двигателли (ICE), ҳам тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи (EV) талқинларда тақдим этилиши кутилмоқда.

Хитой ва АҚШ бозоридаги кутилмаган бурилиш

BMW M савдо бўлими раҳбари Сйлвиа Неубауернинг сўзларига кўра, M3 Touring бренд портфелидаги энг муваффақиятли моделлардан бирига айланди. Қизиқарли жиҳати шундаки, анъанавий равишда универсалларни хуш кўрмайдиган Хитой бозорида ушбу модел ҳақиқий "лифестйле" рамзига айланган. Хитойда оддий 3 Сериес Touring сотилмаса-да, айнан M3 Touring модели катта талаб билан кутиб олинди.

Худди шундай ҳолат АҚШда ҳам кузатилмоқда. Америкалик истеъмолчилар одатда СУВ ва йирик ўлчамли автомобилларни афзал кўришади, бироқ M3 Touring ушбу бозорда ўз ўрнини топа олди. Неубауер хонимнинг таъкидлашича, дилерлар ушбу моделни сотиш учун ортиқча ҳаракат қилишларига ҳожат қолмаяпти, чунки мижозларнинг ўзи навбатда турибди.

Техник имкониятлар ва рақобат

Янги авлод M3 Touring тўртта электр двигател билан жиҳозланган квад-моторли тизимга эга бўлиши мумкин. Бу эса автомобилнинг динамик кўрсаткичларини мутлақо янги босқичга олиб чиқади. BMW ўзининг асосий рақобатчиси Mercedes-Benz компаниясидан фарқли ўлароқ, харидорларга танлов имкониятини қолдиришни мақсад қилган. Яни, мижозлар ҳам анъанавий бензинли, ҳам замонавий электр версияларидан бирини танлашлари мумкин бўлади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг спорт моделлари, хусусан, М серияси ўз ишқибозларига эга. Гарчи бизнинг ҳудудда седан кузови оммабоп бўлса-да, глобал миқёсдаги универсаллар тренди маҳаллий премиум сегментга ҳам таъсир ўтказиши мумкин. Янги Неуе Классе платформаси BMW учун нафақат технологик сакраш, балки дизайн фалсафасининг бутунлай янгиланишини англатади.

Компания ишлаб чиқариш ҳажмини оширишни режалаштирмоқда, чунки талаб таклифдан бир неча баробар юқори бўлиб қолмоқда. Бу эса M3 Touring моделининг келажаги порлоқ эканидан ва у яқин йилларда конвеердан тушмаслигидан далолат беради.

BMWM3 TouringНеуе КлассеАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиChery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиБугун, 09:57Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиЕвропа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиБугун, 04:23Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиЯнгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиБугун, 03:52Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиSkoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиКеча, 23:26Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиКеча, 20:221 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайдиКеча, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди