JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтади

·0·Авто
JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтади

Британиянинг машҳур JLR (Jaguar Land Rover) концерни ўзининг бизнес стратегиясини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Компания раҳбарияти йиллик инвесторлар анжуманида оммавий премиум автомобиллар бозорини, яни рақобат ўта кучли бўлган "қирғинбарот майдонларни" тарк этишини эълон қилди. Эндиликда ишлаб чиқарувчи асосий эътиборни янада қимматроқ ва эксклюзив СУВ моделларига қаратади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу стратегик ўзгариш компаниянинг сўнгги молиявий ҳисоботларидаги пасайиш билан бевосита боғлиқ. Ixbt.com нашрининг маълумотларига кўра, март ойида якунланган молиявий йилда JLR атиги 200 миллион фунт стерлинг миқдорида солиқдан олдинги фойда кўрган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида ушбу кўрсаткич 2,5 миллиард фунт стерлингни ташкил этган эди. Фойданинг бундай кескин камайиши брендни ўз ёндашувларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Сифат миқдордан устун

JLR энди сотилган автомобиллар сони ортидан қувмасликни афзал кўрмоқда. Компания стратегияси мижозларни ўз йўлтанламасларининг янада қимматроқ ва юқори технологияли версияларига йўналтиришга асосланади. Бу дегани, Range Rover, Дефендер ва Дисковерй каби моделлар қаторида арзонроқ комплектациялар камайиб, аксинча, люкс даражадаги модификациялар кўпаяди.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам JLR маҳсулотлари, хусусан Range Rover ва Land Rover Дефендер моделлари ўзининг юқори нуфузи билан ажралиб туради. Компаниянинг янги стратегияси маҳаллий бозордаги нархларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Бренднинг ҳашаматли сегментга тўлиқ ўтиши унинг премиум классдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Экспертларнинг фикрича, бундай қадам JLR учун хатарларни камайтиришга ёрдам беради. Оммавий бозорда рақобатлашиш учун катта ресурслар ва доимий нархлар уруши талаб этилади. Ҳашаматли сегментда эса маржа анча юқори бўлиб, ҳар бир сотилган автомобилдан олинадиган соф фойда компания бюджетини тезроқ тиклаш имконини беради.

Шу билан бирга, компания электрлаштириш жараёнини ҳам тўхтатиб қўймоқчи эмас. Янги қимматбаҳо моделлар қаторида гибрид ва тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи премиум СУВлар асосий ўринни эгаллаши кутилмоқда. Бу эса JLR брендига нафақат бой мижозларни жалб қилиш, балки глобал экологик стандартларга мослашиш имконини ҳам беради.

JLRLand RoverRange RoverАвтомобилБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиБугун, 01:53Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариSkoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариКеча, 22:52Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Кеча, 17:56Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Кеча, 16:55ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаКеча, 15:58Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди