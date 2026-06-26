JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтади
Британиянинг машҳур JLR (Jaguar Land Rover) концерни ўзининг бизнес стратегиясини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Компания раҳбарияти йиллик инвесторлар анжуманида оммавий премиум автомобиллар бозорини, яни рақобат ўта кучли бўлган "қирғинбарот майдонларни" тарк этишини эълон қилди. Эндиликда ишлаб чиқарувчи асосий эътиборни янада қимматроқ ва эксклюзив СУВ моделларига қаратади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу стратегик ўзгариш компаниянинг сўнгги молиявий ҳисоботларидаги пасайиш билан бевосита боғлиқ. Ixbt.com нашрининг маълумотларига кўра, март ойида якунланган молиявий йилда JLR атиги 200 миллион фунт стерлинг миқдорида солиқдан олдинги фойда кўрган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида ушбу кўрсаткич 2,5 миллиард фунт стерлингни ташкил этган эди. Фойданинг бундай кескин камайиши брендни ўз ёндашувларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.
Сифат миқдордан устунJLR энди сотилган автомобиллар сони ортидан қувмасликни афзал кўрмоқда. Компания стратегияси мижозларни ўз йўлтанламасларининг янада қимматроқ ва юқори технологияли версияларига йўналтиришга асосланади. Бу дегани, Range Rover, Дефендер ва Дисковерй каби моделлар қаторида арзонроқ комплектациялар камайиб, аксинча, люкс даражадаги модификациялар кўпаяди.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам JLR маҳсулотлари, хусусан Range Rover ва Land Rover Дефендер моделлари ўзининг юқори нуфузи билан ажралиб туради. Компаниянинг янги стратегияси маҳаллий бозордаги нархларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Бренднинг ҳашаматли сегментга тўлиқ ўтиши унинг премиум классдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Экспертларнинг фикрича, бундай қадам JLR учун хатарларни камайтиришга ёрдам беради. Оммавий бозорда рақобатлашиш учун катта ресурслар ва доимий нархлар уруши талаб этилади. Ҳашаматли сегментда эса маржа анча юқори бўлиб, ҳар бир сотилган автомобилдан олинадиган соф фойда компания бюджетини тезроқ тиклаш имконини беради.
Шу билан бирга, компания электрлаштириш жараёнини ҳам тўхтатиб қўймоқчи эмас. Янги қимматбаҳо моделлар қаторида гибрид ва тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи премиум СУВлар асосий ўринни эгаллаши кутилмоқда. Бу эса JLR брендига нафақат бой мижозларни жалб қилиш, балки глобал экологик стандартларга мослашиш имконини ҳам беради.
…