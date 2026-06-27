Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълум

·0·Авто
Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълум

Хитой автомобил бозори нафақат миқёси, балки ишлаб чиқариш сифати бўйича ҳам жаҳон стандартларига яқинлашиб бормоқда. Ж.Д. Повер халқаро таҳлилий агентлигининг Хитой бўлинмаси мамлакат ҳудудида йиғиладиган энг ишончли ва сифатли бензинли автомобиллар рейтингини эълон қилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ички бозорда ишлаб чиқарилган моделлар орасида Toyota, Volkswagen ва Geely каби брендлар етакчиликни қўлга киритган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кенг кўламли тадқиқот 2025-йил июльидан 2026-йил февралигача янги автомобил харид қилган 13 919 нафар эгасининг фикрига асосланган. Мутахассислар 127 та моделни 218 хил параметр бўйича, жумладан, электроника ишлаши, йиғув сифати, қулайлик ва двигател самарадорлиги каби тўққизта асосий категория бўйича баҳолаганлар. Рейтингнинг асосий кўрсаткичи сифатида ПП100 (ҳар 100 та автомобилга тўғри келадиган муаммолар сони) танланган бўлиб, бу рақам қанчалик паст бўлса, модел шунчалик ишончли ҳисобланади.

Сифат даражаси ошиб бормоқда

Ж.Д. Повер маълумотига кўра, жорий йилда Хитой автомобил бозоридаги умумий сифат кўрсаткичи сезиларли даражада яхшиланган. Ўтган йилги 219 ПП100 кўрсаткичи бу йил 211 ПП100 гача тушган. Бу ишлаб чиқарувчиларнинг технологик жараёнларни такомиллаштираётганидан далолат беради. Премиум брендлар орасида Land Rover (200 ПП100) энг яхши натижани қайд этган бўлса, ундан кейинги ўринларни Cadillac (203), Volvo (206), Porsche (210) ва Lexus (212) эгаллаган.

Ўзбекистон бозорида ҳам кенг оммалашган Хитой миллий брендлари орасида Chery (213 ПП100) етакчиликни ўз қўлига олди. Шунингдек, кучли бешликдан Geely (214), Changan (216), Jetour (216) ва Haval (219) брендлари жой олган. Бу кўрсаткичлар маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг жаҳон гигантлари билан рақобат қила олиш даражасига етганини кўрсатмоқда.

Сегментлар бўйича етакчилар

Тадқиқот доирасида турли синфдаги энг яхши моделлар ҳам аниқланган. Уларнинг аксарияти бугунги кунда Ўзбекистон кўчаларида ҳам тез-тез учрайди:

  • Кичик кроссоверлар: Geely Coolray (Хитойда Бин越 номи билан машҳур);
  • Ихчам автомобиллар: Volkswagen Гольф ва Honda Сивик;
  • Ўрта ўлчамли кроссоверлар: Toyota RAV4 ва Honda КР-В;
  • Ҳашаматли моделлар: Volvo С90 ва Land Rover Дисковерй Sport.
Ушбу рейтинг автомобил ихлосмандлари учун муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилади. Айниқса, Ўзбекистонга Хитойдан импорт қилинаётган автомобиллар оқими ошган бир пайтда, Toyota RAV4 ёки Geely Coolray каби моделларнинг юқори сифат кўрсаткичлари харидорларнинг танловига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Мутахассислар бензинли двигателлар ҳали ҳам ишончлилик борасида юқори натижаларни сақлаб қолаётганини таъкидлашмоқда.

АвтоToyotaGeelyРейтингХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада борадиБугун, 16:52КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 11:56Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатМасерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатБугун, 10:52Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Бугун, 05:21Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаVolkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 02:07Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаAmazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаКеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди