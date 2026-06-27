Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълум
Хитой автомобил бозори нафақат миқёси, балки ишлаб чиқариш сифати бўйича ҳам жаҳон стандартларига яқинлашиб бормоқда. Ж.Д. Повер халқаро таҳлилий агентлигининг Хитой бўлинмаси мамлакат ҳудудида йиғиладиган энг ишончли ва сифатли бензинли автомобиллар рейтингини эълон қилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ички бозорда ишлаб чиқарилган моделлар орасида Toyota, Volkswagen ва Geely каби брендлар етакчиликни қўлга киритган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кенг кўламли тадқиқот 2025-йил июльидан 2026-йил февралигача янги автомобил харид қилган 13 919 нафар эгасининг фикрига асосланган. Мутахассислар 127 та моделни 218 хил параметр бўйича, жумладан, электроника ишлаши, йиғув сифати, қулайлик ва двигател самарадорлиги каби тўққизта асосий категория бўйича баҳолаганлар. Рейтингнинг асосий кўрсаткичи сифатида ПП100 (ҳар 100 та автомобилга тўғри келадиган муаммолар сони) танланган бўлиб, бу рақам қанчалик паст бўлса, модел шунчалик ишончли ҳисобланади.
Сифат даражаси ошиб бормоқдаЖ.Д. Повер маълумотига кўра, жорий йилда Хитой автомобил бозоридаги умумий сифат кўрсаткичи сезиларли даражада яхшиланган. Ўтган йилги 219 ПП100 кўрсаткичи бу йил 211 ПП100 гача тушган. Бу ишлаб чиқарувчиларнинг технологик жараёнларни такомиллаштираётганидан далолат беради. Премиум брендлар орасида Land Rover (200 ПП100) энг яхши натижани қайд этган бўлса, ундан кейинги ўринларни Cadillac (203), Volvo (206), Porsche (210) ва Lexus (212) эгаллаган.
Ўзбекистон бозорида ҳам кенг оммалашган Хитой миллий брендлари орасида Chery (213 ПП100) етакчиликни ўз қўлига олди. Шунингдек, кучли бешликдан Geely (214), Changan (216), Jetour (216) ва Haval (219) брендлари жой олган. Бу кўрсаткичлар маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг жаҳон гигантлари билан рақобат қила олиш даражасига етганини кўрсатмоқда.
Сегментлар бўйича етакчиларТадқиқот доирасида турли синфдаги энг яхши моделлар ҳам аниқланган. Уларнинг аксарияти бугунги кунда Ўзбекистон кўчаларида ҳам тез-тез учрайди:
- Кичик кроссоверлар: Geely Coolray (Хитойда Бин越 номи билан машҳур);
- Ихчам автомобиллар: Volkswagen Гольф ва Honda Сивик;
- Ўрта ўлчамли кроссоверлар: Toyota RAV4 ва Honda КР-В;
- Ҳашаматли моделлар: Volvo С90 ва Land Rover Дисковерй Sport.
…