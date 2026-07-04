Cobalt савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
UzAuto Motors 2026 йилда Cobalt ишлаб чиқариш ҳажмини оширди, аммо автомобиль сотуви сезиларли даражада камайди.
Январь–май ойларида 69 мингдан ортиқ Cobalt ишлаб чиқарилган. Шу даврда сотилган автомобиллар сони эса 35 245 тани ташкил қилган. Бу ишлаб чиқарилган машиналарнинг катта қисми ҳали харидор топмаганини кўрсатади.
Сотувни рағбатлантириш мақсадида компания «Ипотека-банк» орқали Cobalt учун автокредит шартларини юмшатди. Энди автомобиль йиллик 21 фоизли ставка ва 30 фоиз бошланғич тўлов асосида таклиф этилмоқда.
Янгиланган кредит шартлари Cobalt харидини енгиллаштириши кутилмоқда. Компания шу орқали сотув ҳажмини ишлаб чиқариш суръатига яқинлаштиришга уринмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…