Cobalt савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди

·0·Авто
Cobalt савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди

UzAuto Motors 2026 йилда Cobalt ишлаб чиқариш ҳажмини оширди, аммо автомобиль сотуви сезиларли даражада камайди.

Январь–май ойларида 69 мингдан ортиқ Cobalt ишлаб чиқарилган. Шу даврда сотилган автомобиллар сони эса 35 245 тани ташкил қилган. Бу ишлаб чиқарилган машиналарнинг катта қисми ҳали харидор топмаганини кўрсатади.

Сотувни рағбатлантириш мақсадида компания «Ипотека-банк» орқали Cobalt учун автокредит шартларини юмшатди. Энди автомобиль йиллик 21 фоизли ставка ва 30 фоиз бошланғич тўлов асосида таклиф этилмоқда.

Янгиланган кредит шартлари Cobalt харидини енгиллаштириши кутилмоқда. Компания шу орқали сотув ҳажмини ишлаб чиқариш суръатига яқинлаштиришга уринмоқда.

CobaltUzAuto MotorsИпотека-банкАвтокредитАвтомобиль бозориСотув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиЭлектромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 16:55Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиГунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиБугун, 15:50Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаMercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаБугун, 09:50Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателFord янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателБугун, 04:56Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриChery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриБугун, 03:23Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиFerrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан