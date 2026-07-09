McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилди
Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси McLaren ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган 750С оиласига якун ясовчи янги 788ҲС суперкарини намойиш этди. Мазкур автомобил нафақат бренднинг V8 двигателли анъанавий суперкарлари даврини якунлайди, балки компаниянинг янги стратегик босқичга ўтаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
McLaren Специал Оператионс (МСО) бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган 788ҲС модели 2017-йилда 720С билан бошланган ва кейинчалик 765ЛТ ҳамда 750С билан давом этган сериянинг сўнгги вакили ҳисобланади. "Ҳигҳ Sport" (ҲС) аббревиатураси остидаги ушбу машина трекка йўналтирилган бўлиб, ўзидан олдинги моделларнинг барча ижобий жиҳатларини ўзида мужассам этган.
Техник имкониятлар ва қувватAutocar нашри маълумотларига кўра, янги 788ҲС моделининг марказида 4,0 литрли, икки турболи V8 двигатели жойлашган. Муҳандислар янги зарбланган поршенлар ва тўрт қувурли махсус чиқариш тизимини ўнатиш орқали двигател қувватини 777 от кучига (777 бҳп) етказишга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич аввалги рекордчи 765ЛТ моделидан ҳам юқоридир.
Автомобилнинг динамик кўрсаткичлари ҳайратланарли: у нолдан 100 км/соат тезликка бор-йўғни 2,8 сонияда эришади. 200 км/соат тезликни эса 7,0 сонияда забт этади. Суперкарнинг максимал тезлиги соатига 330 километрни (205 миля) ташкил этади. Шунингдек, двигател ўзининг энг юқори 8500 айланиш тезлигида ҳайдовчига ўзгача акустик завқ тақдим этиши айтилмоқда.
Енгиллик ва аэродинамикаMcLaren муҳандислари автомобил вазнини камайтиришга алоҳида эъбор қаратишган. Янги углерод толали (карбонфибре) кузов элементлари туфайли 788ҲС моделининг қуруқ вазни 1265 килограммга туширилди. Таққослаш учун, стандарт 750С модели бундан 12 килограммга оғрроқ эди. Бу эса ҳар бир тоннага тўғри келадиган қувват нисбатини сезиларли даражада яхшилаган.
Шунингдек, автомобилнинг аэродинамик пакети бутунлай қайта кўриб чиқилган. Янги агрессив дизайн нафақат ташқи кўринишни замонавийлаштирган, балки юқори тезликда ерга ёпишиш кучини ҳам оширган. Двигател ўриндиқлари (энгине моунтс) ҳам такомиллаштирилган бўлиб, бу двигател вибрацияси ва "ҳиссиётини" салонга яхшироқ узатиш имконини беради.
Ушбу моделнинг чиқарилиши McLaren учун янги давр бошланишини англатади. 2025-йил апрель ойида Британиянинг Форсевен стартапи билан бирлашган компания яқин ойларда ўзининг келажакдаги стратегик режалари, жумладан, электрлаштириш борасидаги қадамларини эълон қилиши кутилмоқда. Ҳозирча эса 788ҲС бренднинг соф бензинли суперкарлар тарихидаги энг ёрқин якуний нуқта бўлиб қолади.
…