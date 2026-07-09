McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилди

·0·Авто
McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилди

Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси McLaren ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган 750С оиласига якун ясовчи янги 788ҲС суперкарини намойиш этди. Мазкур автомобил нафақат бренднинг V8 двигателли анъанавий суперкарлари даврини якунлайди, балки компаниянинг янги стратегик босқичга ўтаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

McLaren Специал Оператионс (МСО) бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган 788ҲС модели 2017-йилда 720С билан бошланган ва кейинчалик 765ЛТ ҳамда 750С билан давом этган сериянинг сўнгги вакили ҳисобланади. "Ҳигҳ Sport" (ҲС) аббревиатураси остидаги ушбу машина трекка йўналтирилган бўлиб, ўзидан олдинги моделларнинг барча ижобий жиҳатларини ўзида мужассам этган.

Техник имкониятлар ва қувват

Autocar нашри маълумотларига кўра, янги 788ҲС моделининг марказида 4,0 литрли, икки турболи V8 двигатели жойлашган. Муҳандислар янги зарбланган поршенлар ва тўрт қувурли махсус чиқариш тизимини ўнатиш орқали двигател қувватини 777 от кучига (777 бҳп) етказишга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич аввалги рекордчи 765ЛТ моделидан ҳам юқоридир.

Автомобилнинг динамик кўрсаткичлари ҳайратланарли: у нолдан 100 км/соат тезликка бор-йўғни 2,8 сонияда эришади. 200 км/соат тезликни эса 7,0 сонияда забт этади. Суперкарнинг максимал тезлиги соатига 330 километрни (205 миля) ташкил этади. Шунингдек, двигател ўзининг энг юқори 8500 айланиш тезлигида ҳайдовчига ўзгача акустик завқ тақдим этиши айтилмоқда.

Енгиллик ва аэродинамика

McLaren муҳандислари автомобил вазнини камайтиришга алоҳида эъбор қаратишган. Янги углерод толали (карбонфибре) кузов элементлари туфайли 788ҲС моделининг қуруқ вазни 1265 килограммга туширилди. Таққослаш учун, стандарт 750С модели бундан 12 килограммга оғрроқ эди. Бу эса ҳар бир тоннага тўғри келадиган қувват нисбатини сезиларли даражада яхшилаган.

Шунингдек, автомобилнинг аэродинамик пакети бутунлай қайта кўриб чиқилган. Янги агрессив дизайн нафақат ташқи кўринишни замонавийлаштирган, балки юқори тезликда ерга ёпишиш кучини ҳам оширган. Двигател ўриндиқлари (энгине моунтс) ҳам такомиллаштирилган бўлиб, бу двигател вибрацияси ва "ҳиссиётини" салонга яхшироқ узатиш имконини беради.

Ушбу моделнинг чиқарилиши McLaren учун янги давр бошланишини англатади. 2025-йил апрель ойида Британиянинг Форсевен стартапи билан бирлашган компания яқин ойларда ўзининг келажакдаги стратегик режалари, жумладан, электрлаштириш борасидаги қадамларини эълон қилиши кутилмоқда. Ҳозирча эса 788ҲС бренднинг соф бензинли суперкарлар тарихидаги энг ёрқин якуний нуқта бўлиб қолади.

McLarenСуперкарАвтомобилТехнологияV8 Двигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиЖанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиКеча, 19:22BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибBYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибКеча, 17:24BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилBMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилКеча, 15:25Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Кеча, 13:30BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиBYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиКеча, 12:28Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиДасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиКеча, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди