МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этди
Британиянинг тарихий бренди ва ҳозирда Хитой автосаноатининг гигантларидан бирига айланган МГ компанияси Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ўзининг янги МГ Го концепт-карини намойиш этди. Ушбу модел 2027-йилда бозорга чиқиши кутилаётган МГ 2 ихчам суперминисининг илк кўриниши бўлиб, у асосан Renault 5 ва Mini Коопер каби замонавий электромобиллар билан рақобатлашиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри маълумотига кўра, МГ Го шунчаки арзон транспорт воситаси эмас, балки бренднинг янги стратегиясини ифодаловчи мода ва ҳайдаш завқига йўналтирилган модел бўлади. Автомобилнинг узунлиги тахминан тўрт метрни ташкил этади, бу эса уни ҳозирги МГ 3 моделидан бироз кичикроқ қилади. Ташқи кўринишидан у классик "ҳот ҳатч" услубида ишланган бўлиб, спортча кузов элементлари, йирик ғилдираклар ва аэродинамик диффузор билан жиҳозланган.
Дизайн ва бренднинг янги йўналишиМГ дизайн бўлими раҳбари Жозеф Кабан ушбу концепт ишлаб чиқаришга тайёр моделнинг "Гоодвоод учун кийинтирилган" варианти эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, автомобил МГ брендининг ўтмишдаги спорт моделлари, хусусан МГ Б меросидан илҳомланган бўлса-да, у ретро-дизайн эмас, балки келажакка йўналтирилган замонавий қиёфага эга. Кабан ушбу модел бренд учун "иконик" даражага кўтарилишига умид қилмоқда.
МГ Мотор УК маҳсулот директори Давид Аллисоннинг фикрича, мода ва услубга урғу берувчи суперминилар сегменти компания учун узоқ кутилган йўналишдир. У янги МГ 2 модели брендга илгари МГ автомобилларини сотиб олишни хаёлига ҳам келтирмаган янги мижозлар қатламини жалб қилишига ишонч билдирди. Бу айниқса дизайн ва ўзига хосликка эътибор берадиган ёш авлод вакиллари бўлиши кутилмоқда.
Глобал бозор ва Британия меросиЯнги электромобил МГ компаниясининг Лондондаги дизайн марказида яратилган ва муҳандислик жиҳатидан Европа ҳамда Британия бозорлари талабларига мослаштирилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, МГ ўзининг Британия илдизларини нафақат Европада, балки Ҳиндистон каби ривожланаётган йирик бозорларда ҳам фаол тарғиб қилмоқда. Аллисоннинг таъкидлашича, бренднинг тарихий мероси халқаро майдонда сотувларни оширишда муҳим рол ўйнайди.
Ҳозирча автомобилнинг техник хусусиятлари ҳақида маълумотлар кам, бироқ қуйидагилар маълум:
- Тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланадиган двигател;
- Тахминан 4 метрли ихчам кузов ўлчами;
- Sportча бошқарув ва юқори динамика;
- Замонавий мультимедиа ва рақамли экотизим.
…