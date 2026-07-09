МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этди

·0·Авто
МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этди

Британиянинг тарихий бренди ва ҳозирда Хитой автосаноатининг гигантларидан бирига айланган МГ компанияси Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ўзининг янги МГ Го концепт-карини намойиш этди. Ушбу модел 2027-йилда бозорга чиқиши кутилаётган МГ 2 ихчам суперминисининг илк кўриниши бўлиб, у асосан Renault 5 ва Mini Коопер каби замонавий электромобиллар билан рақобатлашиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри маълумотига кўра, МГ Го шунчаки арзон транспорт воситаси эмас, балки бренднинг янги стратегиясини ифодаловчи мода ва ҳайдаш завқига йўналтирилган модел бўлади. Автомобилнинг узунлиги тахминан тўрт метрни ташкил этади, бу эса уни ҳозирги МГ 3 моделидан бироз кичикроқ қилади. Ташқи кўринишидан у классик "ҳот ҳатч" услубида ишланган бўлиб, спортча кузов элементлари, йирик ғилдираклар ва аэродинамик диффузор билан жиҳозланган.

Дизайн ва бренднинг янги йўналиши

МГ дизайн бўлими раҳбари Жозеф Кабан ушбу концепт ишлаб чиқаришга тайёр моделнинг "Гоодвоод учун кийинтирилган" варианти эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, автомобил МГ брендининг ўтмишдаги спорт моделлари, хусусан МГ Б меросидан илҳомланган бўлса-да, у ретро-дизайн эмас, балки келажакка йўналтирилган замонавий қиёфага эга. Кабан ушбу модел бренд учун "иконик" даражага кўтарилишига умид қилмоқда.

МГ Мотор УК маҳсулот директори Давид Аллисоннинг фикрича, мода ва услубга урғу берувчи суперминилар сегменти компания учун узоқ кутилган йўналишдир. У янги МГ 2 модели брендга илгари МГ автомобилларини сотиб олишни хаёлига ҳам келтирмаган янги мижозлар қатламини жалб қилишига ишонч билдирди. Бу айниқса дизайн ва ўзига хосликка эътибор берадиган ёш авлод вакиллари бўлиши кутилмоқда.

Глобал бозор ва Британия мероси

Янги электромобил МГ компаниясининг Лондондаги дизайн марказида яратилган ва муҳандислик жиҳатидан Европа ҳамда Британия бозорлари талабларига мослаштирилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, МГ ўзининг Британия илдизларини нафақат Европада, балки Ҳиндистон каби ривожланаётган йирик бозорларда ҳам фаол тарғиб қилмоқда. Аллисоннинг таъкидлашича, бренднинг тарихий мероси халқаро майдонда сотувларни оширишда муҳим рол ўйнайди.

Ҳозирча автомобилнинг техник хусусиятлари ҳақида маълумотлар кам, бироқ қуйидагилар маълум:

  • Тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланадиган двигател;
  • Тахминан 4 метрли ихчам кузов ўлчами;
  • Sportча бошқарув ва юқори динамика;
  • Замонавий мультимедиа ва рақамли экотизим.
Ушбу янги моделнинг пайдо бўлиши МГ брендининг жаҳон бозоридаги экспансияси давом этаётганидан далолат беради. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD ва бошқа Хитой брендлари кроссоверлар билан фаол кириб келаётган бир пайтда, МГ Го каби ихчам ва замонавий электромобиллар келажакда шаҳар ичида ҳаракатланиш учун муносиб муқобилга айланиши мумкин.

МГЭлектромобилАвтоRenault 5Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиMcLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиБугун, 12:21Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиЖанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиКеча, 19:22BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибBYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибКеча, 17:24BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилBMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилКеча, 15:25Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Кеча, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди