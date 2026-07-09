МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этди
Хитойнинг САИК концернига тегишли бўлган МГ бренди ўзининг янги стратегик йўналишини белгилаб берувчи МГ Кйбер концептуал кроссоверини кенг жамоатчиликка тақдим этди. Ушбу автомобил нафақат бренднинг келажакдаги флагман электромобили, балки компаниянинг визуал қиёфасини бутунлай ўзгартирувчи муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида дебют қилган МГ Кйбер узунлиги қарийб беш метрга етадиган йирик ва ҳашаматли кроссовердир. МГ дизайн бўлими раҳбари Жозеф Кабан ушбу лойиҳани бренд учун "орзу қилинган автомобил" дея таърифлади. Унинг сўзларига кўра, мазкур концепт МГ Кйберстер родстери спорт йўналишида қандай рол ўйнаган бўлса, премиум ва нуфузли сегментда ҳам шундай етакчиликни таъминлаши керак.
Дизайн ва бозор стратегиясиҲозирча МГ Кйбер фақат экстерер кўринишида намойиш этилди, унинг ички қисми ва техник хусусиятлари кейинроқ очиқланади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модел келажакда серияли ишлаб чиқаришга йўналтирилиши аниқ. Айрим бозорларда ушбу автомобил МҒнинг юқори тоифадаги ИМ суббренди остида сотилиши ҳам истисно этилмаяпти.
МГ компаниясининг маҳсулотлар бўйича директори Девид Аллисоннинг таъкидлашича, бренд дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатида фаолият юритади ва ҳар бир бозорнинг ўз талаблари бор. Гарчи МГ Кйбер глобал бренднинг келажакдаги юзини ифодаласа-да, унинг барча давлатларда, жумладан Буюк Британияда ҳам сотилиши ҳали тўлиқ тасдиқланмаган. Ҳозирча бу модел бренд интилаётган визуал ва технологик чўққини кўрсатувчи кўргазмали намунадир.
Жозеф Кабан икки йилдан буён бренд дизайни устида ишламоқда ва МГ Кйбер унинг ушбу лавозимдаги ўзига хос баёноти (статемент) ҳисобланади. Дизайнернинг фикрича, автомобил кўриниши мижозларнинг ўзгарувчан эҳтиёжлари ва бозор талабларига жавоб сифатида шакллантирилган. Бу шунчаки чиройли шакл эмас, балки бренднинг кейинги қадамларини белгилаб берувчи стратегик ёндашувдир.
Келажак моделларга таъсириМГ Кйбер билан бир қаторда Гоодвоодда МГ Го деб номланган ихчам хетчбек концепти ҳам кўрсатилди. Бу модел келажакдаги МГ 2 суперминисидан дарак беради. Агар МГ 2 келаси йилиёқ савдога чиқиши кутилаётган бўлса, Кйбер моделининг серияли талқини учун бироз кўпроқ вақт талаб этилади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам МГ бренди ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётганини ҳисобга олсак, бундай премиум кроссоверларнинг пайдо бўлиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда юртимизда BYD ва бошқа Хитой брендларининг электромобиллари оммалашаётган бир пайтда, МҒнинг янги флагмани кучли рақобат муҳитини юзага келтириши тайин.
Хулоса қилиб айтганда, МГ Кйбер бренднинг арзон сегментдан узоқлашиб, янада нуфузли ва технологик жиҳатдан мукаммал автомобиллар ишлаб чиқаришга бўлган интилишини кўрсатмоқда. Ушбу концептдаги дизайн элементлари яқин йилларда МҒнинг барча янги моделларида ўз аксини топади.
…