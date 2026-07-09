МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этди

·16·Авто
МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этди

Хитойнинг САИК концернига тегишли бўлган МГ бренди ўзининг янги стратегик йўналишини белгилаб берувчи МГ Кйбер концептуал кроссоверини кенг жамоатчиликка тақдим этди. Ушбу автомобил нафақат бренднинг келажакдаги флагман электромобили, балки компаниянинг визуал қиёфасини бутунлай ўзгартирувчи муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида дебют қилган МГ Кйбер узунлиги қарийб беш метрга етадиган йирик ва ҳашаматли кроссовердир. МГ дизайн бўлими раҳбари Жозеф Кабан ушбу лойиҳани бренд учун "орзу қилинган автомобил" дея таърифлади. Унинг сўзларига кўра, мазкур концепт МГ Кйберстер родстери спорт йўналишида қандай рол ўйнаган бўлса, премиум ва нуфузли сегментда ҳам шундай етакчиликни таъминлаши керак.

Дизайн ва бозор стратегияси

Ҳозирча МГ Кйбер фақат экстерер кўринишида намойиш этилди, унинг ички қисми ва техник хусусиятлари кейинроқ очиқланади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модел келажакда серияли ишлаб чиқаришга йўналтирилиши аниқ. Айрим бозорларда ушбу автомобил МҒнинг юқори тоифадаги ИМ суббренди остида сотилиши ҳам истисно этилмаяпти.

МГ компаниясининг маҳсулотлар бўйича директори Девид Аллисоннинг таъкидлашича, бренд дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатида фаолият юритади ва ҳар бир бозорнинг ўз талаблари бор. Гарчи МГ Кйбер глобал бренднинг келажакдаги юзини ифодаласа-да, унинг барча давлатларда, жумладан Буюк Британияда ҳам сотилиши ҳали тўлиқ тасдиқланмаган. Ҳозирча бу модел бренд интилаётган визуал ва технологик чўққини кўрсатувчи кўргазмали намунадир.

Жозеф Кабан икки йилдан буён бренд дизайни устида ишламоқда ва МГ Кйбер унинг ушбу лавозимдаги ўзига хос баёноти (статемент) ҳисобланади. Дизайнернинг фикрича, автомобил кўриниши мижозларнинг ўзгарувчан эҳтиёжлари ва бозор талабларига жавоб сифатида шакллантирилган. Бу шунчаки чиройли шакл эмас, балки бренднинг кейинги қадамларини белгилаб берувчи стратегик ёндашувдир.

Келажак моделларга таъсири

МГ Кйбер билан бир қаторда Гоодвоодда МГ Го деб номланган ихчам хетчбек концепти ҳам кўрсатилди. Бу модел келажакдаги МГ 2 суперминисидан дарак беради. Агар МГ 2 келаси йилиёқ савдога чиқиши кутилаётган бўлса, Кйбер моделининг серияли талқини учун бироз кўпроқ вақт талаб этилади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам МГ бренди ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётганини ҳисобга олсак, бундай премиум кроссоверларнинг пайдо бўлиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда юртимизда BYD ва бошқа Хитой брендларининг электромобиллари оммалашаётган бир пайтда, МҒнинг янги флагмани кучли рақобат муҳитини юзага келтириши тайин.

Хулоса қилиб айтганда, МГ Кйбер бренднинг арзон сегментдан узоқлашиб, янада нуфузли ва технологик жиҳатдан мукаммал автомобиллар ишлаб чиқаришга бўлган интилишини кўрсатмоқда. Ушбу концептдаги дизайн элементлари яқин йилларда МҒнинг барча янги моделларида ўз аксини топади.

МГЭлектромобилАвтоКонцептМГ Кйбер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиБугун, 16:24BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиБугун, 15:56Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиМГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиБугун, 15:23McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиMcLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиБугун, 12:21Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиЖанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиКеча, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди