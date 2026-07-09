BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилди
Хитойнинг BYD концернига тегишли премиум суббренд ҳисобланган Денза ўзининг янги флагман модели — Денза З Коупе электромобилини расман тақдим этди. Ушбу гиперкар нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки техник кўрсаткичлари билан ҳам жаҳон автобозорини ҳайратга солишга тайёрланмоқда. Янги модел З9 GT билан бир хил э3 платформасига асосланган бўлиб, у ўта юқори қувват ва динамикани вада қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг асосий қувват манбаи учта электр двигателидан иборат бўлиб, улар умумий ҳисобда 1582 от кучи ва 1240 Нм айланма моментни ҳосил қилади. Бундай улкан қувват Денза З Коупе моделига жойидан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 2,25 сонияда эришиш имконини беради. Таққослаш учун, аввалроқ Пекин автосалонида кўрсатилган З Спидер версияси ушбу натижани 2,3 сонияда қайд этган эди.
Пойга версияси ва рекорд даражадаги тезланишДенза муҳандислари фақат стандарт купе билан чекланиб қолмасдан, Расинг деб номланган махсус пойга вариантини ҳам ишлаб чиқишди. Ушбу версия катта орқа қанот (антиқанот) ва ярим-слик шиналар билан жиҳозланган. Натижада Расинг варианти 100 км/соат тезликка атиги 1,96 сонияда чиқади. Максимал тезлик масаласида ҳам фарқлар мавжуд: стандарт купе 300 км/соат билан чекланган бўлса, пойга версияси 350 км/соат тезликка қодир.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчи келажакда янада кучлироқ Специал Эдитион моделини чиқаришни режалаштирган. Ушбу махсус серия 1973 от кучидан ортиқ қувватга эга бўлади ва 100 км/соат тезликка 1,7 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Ушбу модификация трекда узоқ вақт ҳаракатланиш учун батареяни совутишнинг янада мукаммал тизими билан таъминланади.
Инновацион осма тизими ва технологияларДенза З сериясининг барча моделлари магнетореологик осма тизими (суспенсион) билан жиҳозланган. Амортизаторлар ичидаги суюқлик таркибида металл зарралари бўлиб, улар шасси компьютери бошқарадиган магнит майдони таъсирида ёпишқоқлигини миллисонияларда ўзгартира олади. Бу эса йўл қопламасининг ҳолатига қараб осма тизимини бир зумда мослаштиришга хизмат қилади.
Автомобилнинг тормоз тизими ҳам юқори даражада: олд қисмда олти поршенли, орқада эса тўрт поршенли суппортларга эга карбон-керамик дисклар ўрнатилган. Энергия манбаи сифатида 76 кВ/соат қувватга эга литий-темир-фосфат (ЛФП) батареяси танланган. Бир марта қувватланиш билан юриш масофаси қуйидагича:
- Денза З Коупе — 409 км;
- Денза З Спидер — 399 км;
- Денза З Расинг — 380 км.
…