BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилди

·29·Авто
BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилди

Хитойнинг BYD концернига тегишли премиум суббренд ҳисобланган Денза ўзининг янги флагман модели — Денза З Коупе электромобилини расман тақдим этди. Ушбу гиперкар нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки техник кўрсаткичлари билан ҳам жаҳон автобозорини ҳайратга солишга тайёрланмоқда. Янги модел З9 GT билан бир хил э3 платформасига асосланган бўлиб, у ўта юқори қувват ва динамикани вада қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг асосий қувват манбаи учта электр двигателидан иборат бўлиб, улар умумий ҳисобда 1582 от кучи ва 1240 Нм айланма моментни ҳосил қилади. Бундай улкан қувват Денза З Коупе моделига жойидан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 2,25 сонияда эришиш имконини беради. Таққослаш учун, аввалроқ Пекин автосалонида кўрсатилган З Спидер версияси ушбу натижани 2,3 сонияда қайд этган эди.

Пойга версияси ва рекорд даражадаги тезланиш

Денза муҳандислари фақат стандарт купе билан чекланиб қолмасдан, Расинг деб номланган махсус пойга вариантини ҳам ишлаб чиқишди. Ушбу версия катта орқа қанот (антиқанот) ва ярим-слик шиналар билан жиҳозланган. Натижада Расинг варианти 100 км/соат тезликка атиги 1,96 сонияда чиқади. Максимал тезлик масаласида ҳам фарқлар мавжуд: стандарт купе 300 км/соат билан чекланган бўлса, пойга версияси 350 км/соат тезликка қодир.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчи келажакда янада кучлироқ Специал Эдитион моделини чиқаришни режалаштирган. Ушбу махсус серия 1973 от кучидан ортиқ қувватга эга бўлади ва 100 км/соат тезликка 1,7 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Ушбу модификация трекда узоқ вақт ҳаракатланиш учун батареяни совутишнинг янада мукаммал тизими билан таъминланади.

Инновацион осма тизими ва технологиялар

Денза З сериясининг барча моделлари магнетореологик осма тизими (суспенсион) билан жиҳозланган. Амортизаторлар ичидаги суюқлик таркибида металл зарралари бўлиб, улар шасси компьютери бошқарадиган магнит майдони таъсирида ёпишқоқлигини миллисонияларда ўзгартира олади. Бу эса йўл қопламасининг ҳолатига қараб осма тизимини бир зумда мослаштиришга хизмат қилади.

Автомобилнинг тормоз тизими ҳам юқори даражада: олд қисмда олти поршенли, орқада эса тўрт поршенли суппортларга эга карбон-керамик дисклар ўрнатилган. Энергия манбаи сифатида 76 кВ/соат қувватга эга литий-темир-фосфат (ЛФП) батареяси танланган. Бир марта қувватланиш билан юриш масофаси қуйидагича:

  • Денза З Коупе — 409 км;
  • Денза З Спидер — 399 км;
  • Денза З Расинг — 380 км.
Эътиборли жиҳати шундаки, батарея хужайралари алоҳида модулларга бўлинмасдан, тўғридан-тўғри шассига маҳкамланган. Бу усул автомобилнинг кузов мустаҳкамлигини (торсионал ригидитй) сезиларли даражада оширган. Денза брендининг ушбу янги гиперкари жаҳон бозорида Tesla Роадстер ва бошқа электр спорткарлари билан рақобатга киришиши кутилмоқда.

BYDДензаЭлектромобилГиперкарТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиБугун, 16:24МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиМГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиБугун, 15:53Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиМГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиБугун, 15:23McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиMcLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиБугун, 12:21Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиЖанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиКеча, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди