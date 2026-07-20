Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалди

·10·Спорт
Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалди

ЖЧ–2026 финалида Испаниядан аламли мағлубият қабул қилган Аргентина футболчилари тақдирлаш маросимида кумуш медалларини қабул қилди. Аммо Кристиан Ромеронинг АҚШ президенти Доналд Трамп билан боғлиқ ҳаракати ўйин натижасидан кам муҳокама қилинмаяпти.

Тарқалган видеоларда ҳимоячи унга қўл узатган Трампнинг олдида тўхтамасдан ўтиб кетгани кўринади. Ромеро бу ҳаракатининг сабабини ҳозирча очиқламаган.

Ромеро медални олди, аммо қўл бермади

Тақдирлаш маросимида Аргентина футболчилари ФИФА президенти Жанни Инфантино ва Доналд Трамп турган саҳнадан бирма-бир ўтиб, кумуш медалларини қабул қилди.

Навбат Кристиан Ромерога келганида, Трамп қўлини узатди. Бироқ аргентиналик ҳимоячи тўхтамасдан унинг ёнидан ўтиб кетди. Кадрлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, футболчининг бу иши атайин қилингани ҳақида турли тахминларга сабаб бўлди.

Шу билан бирга, видеонинг ўзи Ромеронинг ниятини аниқ кўрсатмайди. Футболчи чалғиб кетганми ёки ҳақиқатан ҳам қўл бермасликни танлаганми — бу борада унинг шахсий изоҳи эълон қилинмаган.

Бошқа футболчилар Трамп билан кўришди

Маросим давомида Аргентина сардори Лионель Месси Инфантино ва Трамп билан қўл бериб кўришиб, кумуш медални қабул қилди. АҚШ президенти финал олдиданоқ совринни топшириш маросимида иштирок этиши тасдиқланган эди.

Трамп ФИФА раҳбари билан бирга ҳар икки терма жамоа футболчиларига медалларни тақдим этди. Давлат раҳбарларининг жаҳон чемпионати финали ва соврин топшириш маросимида қатнашиши аввалги мундиалларда ҳам кузатилган.

Ромеронинг ҳаракати айнан шу сабабли кўзга ташланди: ундан олдин ва кейин саҳнадан ўтган футболчиларнинг аксарияти маросим иштирокчилари билан қўл бериб кўришган.

Аргентина чемпионликни қўшимча вақтда бой берди

ЖЧ–2026 финалининг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Аргентина қўшимча бўлимларни Энцо Фернандеснинг четлатилиши сабаб бир киши кам бўлиб ўтказди.

106-дақиқада захирадан майдонга тушган Ферран Торрес жарима майдонидаги имкониятдан фойдаланиб, учрашувдаги ягона голни урди. Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 2010 йилдан кейин иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.

Аргентина эса кетма-кет иккинчи чемпионлик имкониятини қўлдан бой бериб, турнирни кумуш медаль билан якунлади.

Ромеро нима учун бундай қилгани номаълум

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Ромеронинг ҳаракатини сиёсий муносабатдан тортиб, финалдаги мағлубиятдан кейинги асабий ҳолатгача турлича изоҳламоқда.

Аммо футболчи ёки Аргентина футбол ассоциацияси расмий тушунтириш бермагунча, мазкур версияларни тасдиқланган факт сифатида қабул қилиб бўлмайди. Ҳозирча аниқ бўлгани — Трамп қўл узатган, Ромеро эса тўхтамасдан унинг ёнидан ўтиб кетган.

Бир неча сониялик ушбу кадр энди финалнинг энг кўп муҳокама қилинаётган саҳналаридан бирига айланди. Испания кубокни кўтарди, аммо интернет финалдан кейин ҳам ўз ўйинини давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиАргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиБугун, 10:12Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиРодри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиБугун, 09:15Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Бугун, 09:14Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди