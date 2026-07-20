Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалди
ЖЧ–2026 финалида Испаниядан аламли мағлубият қабул қилган Аргентина футболчилари тақдирлаш маросимида кумуш медалларини қабул қилди. Аммо Кристиан Ромеронинг АҚШ президенти Доналд Трамп билан боғлиқ ҳаракати ўйин натижасидан кам муҳокама қилинмаяпти.
Тарқалган видеоларда ҳимоячи унга қўл узатган Трампнинг олдида тўхтамасдан ўтиб кетгани кўринади. Ромеро бу ҳаракатининг сабабини ҳозирча очиқламаган.
Ромеро медални олди, аммо қўл бермади
Тақдирлаш маросимида Аргентина футболчилари ФИФА президенти Жанни Инфантино ва Доналд Трамп турган саҳнадан бирма-бир ўтиб, кумуш медалларини қабул қилди.
Навбат Кристиан Ромерога келганида, Трамп қўлини узатди. Бироқ аргентиналик ҳимоячи тўхтамасдан унинг ёнидан ўтиб кетди. Кадрлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, футболчининг бу иши атайин қилингани ҳақида турли тахминларга сабаб бўлди.
Шу билан бирга, видеонинг ўзи Ромеронинг ниятини аниқ кўрсатмайди. Футболчи чалғиб кетганми ёки ҳақиқатан ҳам қўл бермасликни танлаганми — бу борада унинг шахсий изоҳи эълон қилинмаган.
Бошқа футболчилар Трамп билан кўришди
Маросим давомида Аргентина сардори Лионель Месси Инфантино ва Трамп билан қўл бериб кўришиб, кумуш медални қабул қилди. АҚШ президенти финал олдиданоқ совринни топшириш маросимида иштирок этиши тасдиқланган эди.
Трамп ФИФА раҳбари билан бирга ҳар икки терма жамоа футболчиларига медалларни тақдим этди. Давлат раҳбарларининг жаҳон чемпионати финали ва соврин топшириш маросимида қатнашиши аввалги мундиалларда ҳам кузатилган.
Ромеронинг ҳаракати айнан шу сабабли кўзга ташланди: ундан олдин ва кейин саҳнадан ўтган футболчиларнинг аксарияти маросим иштирокчилари билан қўл бериб кўришган.
Аргентина чемпионликни қўшимча вақтда бой берди
ЖЧ–2026 финалининг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Аргентина қўшимча бўлимларни Энцо Фернандеснинг четлатилиши сабаб бир киши кам бўлиб ўтказди.
106-дақиқада захирадан майдонга тушган Ферран Торрес жарима майдонидаги имкониятдан фойдаланиб, учрашувдаги ягона голни урди. Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 2010 йилдан кейин иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.
Аргентина эса кетма-кет иккинчи чемпионлик имкониятини қўлдан бой бериб, турнирни кумуш медаль билан якунлади.
Ромеро нима учун бундай қилгани номаълум
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Ромеронинг ҳаракатини сиёсий муносабатдан тортиб, финалдаги мағлубиятдан кейинги асабий ҳолатгача турлича изоҳламоқда.
Аммо футболчи ёки Аргентина футбол ассоциацияси расмий тушунтириш бермагунча, мазкур версияларни тасдиқланган факт сифатида қабул қилиб бўлмайди. Ҳозирча аниқ бўлгани — Трамп қўл узатган, Ромеро эса тўхтамасдан унинг ёнидан ўтиб кетган.
Бир неча сониялик ушбу кадр энди финалнинг энг кўп муҳокама қилинаётган саҳналаридан бирига айланди. Испания кубокни кўтарди, аммо интернет финалдан кейин ҳам ўз ўйинини давом эттирмоқда.
…