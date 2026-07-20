Месси финалда ютқазди, аммо ЖЧ-2026 турнирининг энг яхшиси бўлди
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Шунга қарамай, жамоа сардори Лионель Месси турнирни шахсий кўрсаткичлар бўйича энг юқори баҳоланган футболчи сифатида якунлади.
WhoScored талқинига кўра, 39 ёшли аргентиналикнинг жаҳон чемпионатидаги ўртача рейтинги 8,82 баллни ташкил этди. Бу мусобақада иштирок этган барча футболчилар орасидаги энг яхши натижа бўлди.
Финалда Месси кутилган ўйинни кўрсата олмади
Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсда Аргентина ҳужумлари кутилган даражада самарали кечмади. Месси ҳам рақибнинг зич ҳимояси қаршисида ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмади.
Учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Қўшимча бўлимларнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес киритган гол Испанияга ғалаба ва жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Финалдаги натижа Мессининг турнир давомидаги умумий баҳосига жиддий таъсир қилмади. У мундиалнинг аввалги босқичларидаги барқарор ва самарали ўйини эвазига рейтингда биринчи ўринни сақлаб қолди.
Мбаппе ва Ҳоланд кучли учликда
WhoScored рейтингида иккинчи ўринни Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе эгаллади. Турнир тўпурарининг ўртача баҳоси 8,17 баллни ташкил этди.
Норвегия форварди Эрлинг Ҳоланд эса 8,14 балл билан учинчи поғонадан жой олди.
Кучли учлик қуйидагича кўриниш олди:
Лионель Месси — 8,82 балл
Килиан Мбаппе — 8,17 балл
Эрлинг Ҳоланд — 8,14 балл
Месси ва иккинчи ўриндаги Мбаппе ўртасидаги сезиларли фарқ аргентиналик футболчининг турнир давомида қанчалик барқарор ҳаракат қилганини кўрсатади.
8 та гол ва 4 та ассист
Лионель Месси ЖЧ–2026да рақиблар дарвозасига 8 та гол урди. Бу натижа унга тўпурарлар пойгасида иккинчи ўринни олиб берди.
«Олтин бутса»ни эса 10 та гол киритган Килиан Мбаппе қўлга киритди. Шунингдек, Месси ва француз ҳужумчиси турнир давомида 4 тадан голли узатмани амалга оширди.
Демак, икки футболчи ҳам 12 тадан голли ҳаракатда бевосита иштирок этган. Мбаппе голлар сони бўйича устун келган бўлса, Месси умумий ўйин таъсири ва барқарорлиги туфайли юқорироқ ўртача рейтинг қайд этди.
Кубок Испанияга, эътироф Мессига насиб этди
Аргентина кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлишга яқин келди, аммо ҳал қилувчи баҳсда битта гол барчасини ўзгартирди. Жамоа мусобақани кумуш медаллар билан якунлаган бўлса-да, Месси яна бир бор мундиалнинг энг ёрқин футболчиларидан бири бўлиб қолди.
39 ёшида 8 та гол, 4 та ассист ва 8,82 баллик ўртача рейтинг — бу натижалар Мессининг энг юқори даражада ҳали ҳам ҳал қилувчи ўрин тутаётганини кўрсатди.
У финалда кубокни кўтара олмади. Аммо шахсий кўрсаткичлар бўйича ЖЧ–2026нинг энг юқори баҳоланган футболчиси сифатида турнирни якунлади.
…