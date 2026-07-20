Месси финалда ютқазди, аммо ЖЧ-2026 турнирининг энг яхшиси бўлди

·1·Спорт
Месси финалда ютқазди, аммо ЖЧ-2026 турнирининг энг яхшиси бўлди

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Шунга қарамай, жамоа сардори Лионель Месси турнирни шахсий кўрсаткичлар бўйича энг юқори баҳоланган футболчи сифатида якунлади.

WhoScored талқинига кўра, 39 ёшли аргентиналикнинг жаҳон чемпионатидаги ўртача рейтинги 8,82 баллни ташкил этди. Бу мусобақада иштирок этган барча футболчилар орасидаги энг яхши натижа бўлди.

Финалда Месси кутилган ўйинни кўрсата олмади

Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсда Аргентина ҳужумлари кутилган даражада самарали кечмади. Месси ҳам рақибнинг зич ҳимояси қаршисида ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмади.

Учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Қўшимча бўлимларнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес киритган гол Испанияга ғалаба ва жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Финалдаги натижа Мессининг турнир давомидаги умумий баҳосига жиддий таъсир қилмади. У мундиалнинг аввалги босқичларидаги барқарор ва самарали ўйини эвазига рейтингда биринчи ўринни сақлаб қолди.

Мбаппе ва Ҳоланд кучли учликда

WhoScored рейтингида иккинчи ўринни Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе эгаллади. Турнир тўпурарининг ўртача баҳоси 8,17 баллни ташкил этди.

Норвегия форварди Эрлинг Ҳоланд эса 8,14 балл билан учинчи поғонадан жой олди.

Кучли учлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. Лионель Месси — 8,82 балл

  2. Килиан Мбаппе — 8,17 балл

  3. Эрлинг Ҳоланд — 8,14 балл

Месси ва иккинчи ўриндаги Мбаппе ўртасидаги сезиларли фарқ аргентиналик футболчининг турнир давомида қанчалик барқарор ҳаракат қилганини кўрсатади.

8 та гол ва 4 та ассист

Лионель Месси ЖЧ–2026да рақиблар дарвозасига 8 та гол урди. Бу натижа унга тўпурарлар пойгасида иккинчи ўринни олиб берди.

«Олтин бутса»ни эса 10 та гол киритган Килиан Мбаппе қўлга киритди. Шунингдек, Месси ва француз ҳужумчиси турнир давомида 4 тадан голли узатмани амалга оширди.

Демак, икки футболчи ҳам 12 тадан голли ҳаракатда бевосита иштирок этган. Мбаппе голлар сони бўйича устун келган бўлса, Месси умумий ўйин таъсири ва барқарорлиги туфайли юқорироқ ўртача рейтинг қайд этди.

Кубок Испанияга, эътироф Мессига насиб этди

Аргентина кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлишга яқин келди, аммо ҳал қилувчи баҳсда битта гол барчасини ўзгартирди. Жамоа мусобақани кумуш медаллар билан якунлаган бўлса-да, Месси яна бир бор мундиалнинг энг ёрқин футболчиларидан бири бўлиб қолди.

39 ёшида 8 та гол, 4 та ассист ва 8,82 баллик ўртача рейтинг — бу натижалар Мессининг энг юқори даражада ҳали ҳам ҳал қилувчи ўрин тутаётганини кўрсатди.

У финалда кубокни кўтара олмади. Аммо шахсий кўрсаткичлар бўйича ЖЧ–2026нинг энг юқори баҳоланган футболчиси сифатида турнирни якунлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте финал олдидан футболчиларга айтган бир гапни очиқладиДе ла Фуэнте финал олдидан футболчиларга айтган бир гапни очиқладиБугун, 10:19Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиАргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиБугун, 10:12Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиРомеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиБугун, 10:09Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиРодри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиБугун, 09:15Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Бугун, 09:14Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди