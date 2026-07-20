Ямал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқди

·44·Спорт
Ямал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқди

ЖЧ–2026 якунланганидан сўнг «Олтин тўп» учун курашда янги фаворит пайдо бўлди. Polymarket платформаси фойдаланувчилари Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямалнинг совринни қўлга киритиш имкониятини 51 фоизга баҳоламоқда.

19 ёшли футболчининг асосий рақиблари орасида Гарри Кейн, Лионель Месси ва Килиан Мбаппе бор. Бироқ ҳозирги кўрсаткичларга қараганда, Ямал яқин таъқибчисидан сезиларли даражада олдинда.

Жаҳон чемпионлиги Ямалнинг имкониятини оширди

Испания ЖЧ–2026 финалида Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.

Гарчи ҳал қилувчи голни Ферран Торрес урган бўлса-да, Ямалнинг турнир давомидаги ўйини, жамоа ҳужумларидаги таъсири ва чемпионликдаги ҳиссаси уни «Олтин тўп» учун асосий номзодлар қаторига олиб чиқди.

Polymarket’да унинг ғалаба қозониш эҳтимоли 51 фоиз этиб кўрсатилмоқда. Бу қолган даъвогарларга нисбатан анча юқори натижа.

Гарри Кейн иккинчи ўринда

Англия миллий жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн 27 фоизлик кўрсаткич билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

Кейннинг номзоди ҳам кучли баҳоланмоқда, бироқ у Ямалдан 24 фоиз ортда қолмоқда. Бу фарқ жаҳон чемпионатидан кейинги кайфият ва футболчиларнинг турнирдаги умумий натижаларига бозор иштирокчилари қандай муносабат билдирганини кўрсатади.

Ҳозирги рўйхатдаги асосий даъвогарлар:

  1. Ламин Ямал — 51 фоиз

  2. Гарри Кейн — 27 фоиз

  3. Лионель Месси — 8 фоиз

  4. Килиан Мбаппе — 4 фоиз

Месси ва Мбаппенинг имкониятлари пасайган

Аргентина сардори Лионель Месси ЖЧ–2026да юқори индивидуал кўрсаткичлар қайд этган бўлса-да, жамоасининг финалда мағлуб бўлиши унинг имкониятларига таъсир қилган кўринади.

Polymarket фойдаланувчилари Мессининг «Олтин тўп»ни қўлга киритиш эҳтимолини 8 фоизга баҳоламоқда.

Турнир тўпурари бўлган Килиан Мбаппе эса 4 фоиз билан тўртинчи ўринда. Франция ҳужумчисининг шахсий статистикаси юқори бўлса-да, соврин учун овоз беришда жамоавий натижалар ҳам муҳим омил бўлиши мумкин.

Бу расмий рейтинг эмас

Polymarket кўрсаткичлари «Олтин тўп» ташкилотчилари ёки овоз берувчи журналистларнинг расмий қарори эмас. Улар платформа иштирокчиларининг пулли прогнозлари асосида шаклланади.

Шу сабаб фоизлар футболчиларнинг клубларидаги кейинги ўйинлари, янги совринлар, жароҳатлар ёки бошқа воқеалардан кейин кескин ўзгариши мумкин.

Шунга қарамай, Ямалнинг 51 фоиз билан етакчилик қилиши жаҳон чемпионлигидан кейин унинг футбол жамоатчилиги олдидаги мавқеи қанчалик ошганини кўрсатмоқда.

Ямал тарихий совринга яқинлашдими?

Испаниянинг чемпионлиги Ламин Ямалга катта устунлик берди. Энди унинг «Олтин тўп» учун курашдаги тақдири клуб миқёсидаги натижалар, шахсий статистика ва мавсумнинг қолган қисмидаги ўйинига боғлиқ бўлади.

Ҳозирча бозор иштирокчилари танловини қилди: асосий фаворит — Ламин Ямал. Аммо овоз бериш якунлангунига қадар пойгадаги вазият яна бир неча бор ўзгариши мумкин.

Ламин ЯмалГарри КейнЛионель МессиКилиан МбаппеПолимаркет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 11:45Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди