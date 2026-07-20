Ямал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқди
ЖЧ–2026 якунланганидан сўнг «Олтин тўп» учун курашда янги фаворит пайдо бўлди. Polymarket платформаси фойдаланувчилари Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямалнинг совринни қўлга киритиш имкониятини 51 фоизга баҳоламоқда.
19 ёшли футболчининг асосий рақиблари орасида Гарри Кейн, Лионель Месси ва Килиан Мбаппе бор. Бироқ ҳозирги кўрсаткичларга қараганда, Ямал яқин таъқибчисидан сезиларли даражада олдинда.
Жаҳон чемпионлиги Ямалнинг имкониятини оширди
Испания ЖЧ–2026 финалида Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.
Гарчи ҳал қилувчи голни Ферран Торрес урган бўлса-да, Ямалнинг турнир давомидаги ўйини, жамоа ҳужумларидаги таъсири ва чемпионликдаги ҳиссаси уни «Олтин тўп» учун асосий номзодлар қаторига олиб чиқди.
Polymarket’да унинг ғалаба қозониш эҳтимоли 51 фоиз этиб кўрсатилмоқда. Бу қолган даъвогарларга нисбатан анча юқори натижа.
Гарри Кейн иккинчи ўринда
Англия миллий жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн 27 фоизлик кўрсаткич билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Кейннинг номзоди ҳам кучли баҳоланмоқда, бироқ у Ямалдан 24 фоиз ортда қолмоқда. Бу фарқ жаҳон чемпионатидан кейинги кайфият ва футболчиларнинг турнирдаги умумий натижаларига бозор иштирокчилари қандай муносабат билдирганини кўрсатади.
Ҳозирги рўйхатдаги асосий даъвогарлар:
Ламин Ямал — 51 фоиз
Гарри Кейн — 27 фоиз
Лионель Месси — 8 фоиз
Килиан Мбаппе — 4 фоиз
Месси ва Мбаппенинг имкониятлари пасайган
Аргентина сардори Лионель Месси ЖЧ–2026да юқори индивидуал кўрсаткичлар қайд этган бўлса-да, жамоасининг финалда мағлуб бўлиши унинг имкониятларига таъсир қилган кўринади.
Polymarket фойдаланувчилари Мессининг «Олтин тўп»ни қўлга киритиш эҳтимолини 8 фоизга баҳоламоқда.
Турнир тўпурари бўлган Килиан Мбаппе эса 4 фоиз билан тўртинчи ўринда. Франция ҳужумчисининг шахсий статистикаси юқори бўлса-да, соврин учун овоз беришда жамоавий натижалар ҳам муҳим омил бўлиши мумкин.
Бу расмий рейтинг эмас
Polymarket кўрсаткичлари «Олтин тўп» ташкилотчилари ёки овоз берувчи журналистларнинг расмий қарори эмас. Улар платформа иштирокчиларининг пулли прогнозлари асосида шаклланади.
Шу сабаб фоизлар футболчиларнинг клубларидаги кейинги ўйинлари, янги совринлар, жароҳатлар ёки бошқа воқеалардан кейин кескин ўзгариши мумкин.
Шунга қарамай, Ямалнинг 51 фоиз билан етакчилик қилиши жаҳон чемпионлигидан кейин унинг футбол жамоатчилиги олдидаги мавқеи қанчалик ошганини кўрсатмоқда.
Ямал тарихий совринга яқинлашдими?
Испаниянинг чемпионлиги Ламин Ямалга катта устунлик берди. Энди унинг «Олтин тўп» учун курашдаги тақдири клуб миқёсидаги натижалар, шахсий статистика ва мавсумнинг қолган қисмидаги ўйинига боғлиқ бўлади.
Ҳозирча бозор иштирокчилари танловини қилди: асосий фаворит — Ламин Ямал. Аммо овоз бериш якунлангунига қадар пойгадаги вазият яна бир неча бор ўзгариши мумкин.
…