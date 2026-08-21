Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқаради

·12·Техно
Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқаради
Қисқача

Шанхай электротехника университети тадқиқотчилари агрессив ҳайдаш электромобил аккумулятори ресурсини одатдагидан 2,5 баробар тезроқ камайтиришини аниқлади. Гуанчжоу шаҳрида 2022-йил давомида фойдаланилган 15 та электромобил маълумотлари таҳлили кескин тезланишлар, юқори момент ва такрорий газ-тормоз сикллари батареяга энг катта юклама беришини кўрсатди.

Замонавий электромобилларнинг энг қимматбаҳо ва асосий қисми бўлган тортиш батареялари тезроқ эскиришининг асосий сабабларидан бири маълум бўлди. Шанхай электротехника университети тадқиқотчилари олиб борган илмий таҳлилларга кўра, автомобилни агрессив тарзда бошқариш аккумулятор ресурсини одатдагидан 2,5 баробар тезроқ камайтириши аниқланди. Ушбу хулоса келгусида экологик тоза транспорт воситаларидан фойдаланиш маданиятига янги ёндашувларни олиб кириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар ўз ишида Гуанчжоу шаҳрида 2022-йил давомида фойдаланилган 15 та электромобилнинг реал эксплуатация маълумотларидан фойдаланишди. Автомобил тезлиги, аккумулятор токи, қувват даражаси, кучланиш ҳамда ҳарорат кўрсаткичлари ҳар 10 сонияда қайд этиб борилган. Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш технологиялари ёрдамида ҳайдовчилар энг вазмин ва тежамкордан тортиб то энг агрессив услубгача бўлган бешта гуруҳга бўлиб чиқилди.

Хавфли омил: тезлик эмас, балки қувват сўрови

Ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, батарея учун асосий хавф юқори тезликнинг ўзи эмас, балки аккумулятордан бир йўла катта қувват талаб қилиш экан. Хусусан, кескин ҳаракатланишлар, юқори моментли шиддатли тезланишлар ҳамда тезкорлик билан такрорланиб турувчи газ ва тормоз сикллари аккумуляторга энг оғир юкламани беради. Шу боисдан, шаҳар шароитидаги доимий кескин тезланишлар автомагистраллар бўйлаб текис ва тез ҳаракатланишга қараганда батареяга кўпроқ зарар етказиши маълум бўлди.

Ҳайдовчиларнинг ҳаракат услублари ўртасидаги тафовут жуда катта эканлиги аниқланди. Энг агрессив гуруҳдаги ҳайдовчиларда аккумулятор эскиришига сабаб бўлувчи моментли юклама даражаси энг хотиржам ҳайдовчиларникига нисбатан 18,4 баробар юқори бўлиб чиқди. Шунингдек, агрессив ҳайдаш чоғида батареянинг ўртача токи 66,02 А га етган бўлса, вазмин ҳаракатланганда бу кўрсаткич атиги 20,56 А ни ташкил этди.

Узоқ муддатли оқибатлар ва симуляция натижалари

Тадқиқотчилар бошқарув услубини агрессивдан тежамкориигига ўзгартириш қандай натижа беришини ҳам моделлаштириб кўришди. Бошқа барча шароитлар ўзгармасдан қолганда, фақат ҳайдаш маданиятининг ўзгариши батареянинг қисқа муддатли эскириш стрессини 91,3 фоизга камайтириш имконини берди. Бироқ олимлар узоқ муддатли прогнозларни математик моделлар асосида ҳисоблаб чиққанини алоҳида таъкидлашмоқда.

Моделга кўра, 1000 та қувватлаш ва зарядни йўқотиш сиклидан сўнг энг эҳтиёткорона ҳайдаш стилида батарея ўз бошланғич сиғимининг тахминан 21,15 фоизини йўқотади. Энг агрессив сценарийда эса бу кўрсаткич 53,22 фоизгача етади. Шуни ёдда тутиш керакки, реал шароитда батарея ресурсига кимёвий таркиб, ташқи муҳит ҳарорати, совутиш тизими ва бошқа кўплаб омиллар ҳам таъсир кўрсатади.

IXBT.com хабар беришича, ушбу тадқиқот ҳайдаш услуби аккумулятор эскиришида мустақил муҳим омил эканини яққол кўрсатиб берди. Электромобил эгаларидан секин ҳаракатланиш талаб этилмаса-да, фақатгина силлиқ тезланишлар ва кескин стартларни қисқартириш орқали машинанинг энг қиммат қисмини узоқроқ муддат сақлаб қолиш мумкин.

ЭлектромобилБатареяТехнологияАвтомобилТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиКеча, 22:23Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди