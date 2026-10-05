Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)

·57·Дунё
Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)

Москвадаги «Алексеевская» метро бекати яқинида эркак бир нечта автомобиль, жумладан, такси ва полиция машинасининг устига сакраб, можаро чиқарди. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ хабар берди.

Қайд этилишича, воқеа BMW ҳайдовчиси такси унга халақит бериб, уни айланиб ўтишга уринганидан кейин бошланган. Эркак машинасидан тушиб, йўлда турган бошқа автомобилларнинг устига сакрай бошлаган.

Гувоҳларнинг айтишича, у ўзини «Иванов Иван Андреевич» деб таништирган. Эркак ўзининг актёр эканини, машҳурлигини ва айни пайтда кино суратга олаётганини айтган.

Унинг «томошаси»дан такси ва бошқа автомобиллар билан бирга полиция машинаси ҳам четда қолмаган. Эркак навбатдаги сакрашларидан бирида ҳуқуқ-тартибот ходимларининг хизмат автомобили устига чиққанидан сўнг қўлга олинган.

Москва 24 маълумотига кўра, эркак воқеа давомида қилмишларини телефонга тасвирга олган ва кейин полиция бўлимига олиб кетилган. Айрим хабарларда у мажбурий психиатрия даволашига юборилгани айтилган.

Иванов Иван АндреевичМоскваавтокатастрофапсихиатрия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қуладиЧилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қулади2 октябр 09:00Тошкентда Matiz ёниб кетдиТошкентда Matiz ёниб кетди9 сентябр 14:35АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олди3 сентябр 22:47Гонконгда ҳушини йўқотган такси ҳайдовчисини йўловчилар тўхтатишга уринди (видео)Гонконгда ҳушини йўқотган такси ҳайдовчисини йўловчилар тўхтатишга уринди (видео)2 октябр 16:4516 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушдиБугун 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота