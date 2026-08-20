Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқда

·0·Авто
Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқда

Электр юк машиналари бозорида узоқ кутилган ўзгариш юз бериши мумкин. Илк бор бундан деярли ўн йил муқаддам эълон қилинган Tesla Семи электрокерки Европа бозорида сотувга чиқарилиши расман тасдиқланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу оғир юк автомобили келаси ой Германиянинг Ганновер шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли ИАА Транспортатион кўргазмасида кенг жамоатчидикка намойиш этилади ва компания Европа бўйича аниқ техник хусусиятлар ҳамда савдо режаларини маълум қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Америкалик ишлаб чиқарувчи ўз вақтида енгил автомобиллар сегментида инқилоб қилгани каби, эндиликда оғир юк ташиш (ҲГВ) бозорини ҳам жонлантиришни мақсад қилган. Ҳозирги кунда анъанавий автоконцернлар томонидан таклиф этилаётган электр юк машиналари жуда кам учрайди. Юк ташувчи компаниялар эса уларнинг юриш масофаси, қувватлаш инфратузилмаси ва юк кўтариш қобилиятидан ҳамон хавотирда.

Техник кўрсаткичлар ва имкониятлар

Tesla компанияси баёнотига кўра, Семи анъанавий дизелли юк машиналарига нисбатан анча қувватлироқ, тежамкор ва бошқаришда арзонроқ туради. Қўшма Штатларда ушбу модел иккита модификацияда таклиф этилади. Стандарт масофага мўлжалланган версия бир қувватлашда 325 мил (тахминан 523 километр) масофани босиб ўта олади. Унинг учта двигателдан иборат электр қурилмаси қўшалоқ орқа ўқлар орқали нақд 1073 от кучи қувватини етказиб беради.

Қувватлаш масаласида эса Tesla ўзининг юқори технологияли ечимларига таянмоқда. 1200 киловаттгача қувват берувчи махсус Мегачаргер станцияларига уланганда, юк машинаси атиги 30 дақиқа ичида ўз қувватини 60 фоизга тиклай олиши айтилмоқда. Шунингдек, кабинанинг орқа қисмида қўшимча аккумуляторлари бор Лонг Ранге (узайтирилган масофа) версияси ҳам мавжуд бўлиб, у бир қувватлашда 500 мил масофа босади.

Европа бозоридаги рақобат муҳити

Ҳозирча Европада ушбу модификацияларнинг қайси бирлари сотувга чиқарилиши номаълум, бироқ Teslaнинг Буюк Британиядаги расмий веб-сайтида фақат Стандард Ранге кўрсаткичлари келтирилган. Эслатиб ўтамиз, минтақадаги асосий рақобатчилардан бири бўлган 40 тонналик МАН эТГХ модели 328 от кучидан 536 от кучигача қувватга эга бўлиб, 358 мил юриш масофасини таъминлайди ва 1000 киловаттгача қувватлана олади. Шунингдек, Mercedes эАктрос 600 модели ҳам 311 мил масофа кўрсаткичи билан бозорда ўз ўрнига эга.

Эслатиб ўтамиз, Tesla Семи илк бор 2017-йилда намойиш этилган эди, бироқ унинг ишлаб чиқариш жараёни ва ривожланиш босқичи турли кечикишларга учради. Илк тайёр нусхалар АҚШда ПепсиКо компанияси тасарруфигача етиб борганига беш йил бўлди. Ҳозиргача жами қанча Семи етказиб берилгани ошкор этилмаган бўлса-да, яқинда Швециянинг Эинриде транспорт корхонаси 500 та ана шундай машинага буюртма берди. Бу ҳозирги кундаги энг йирик ягона харид ҳисобланади.

Tesla СемиЭлектр юк машинасиЕвропаАвтомобил янгиликлариЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиБугун, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиБугун, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаКеча, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар