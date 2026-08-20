Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқда
Электр юк машиналари бозорида узоқ кутилган ўзгариш юз бериши мумкин. Илк бор бундан деярли ўн йил муқаддам эълон қилинган Tesla Семи электрокерки Европа бозорида сотувга чиқарилиши расман тасдиқланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу оғир юк автомобили келаси ой Германиянинг Ганновер шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли ИАА Транспортатион кўргазмасида кенг жамоатчидикка намойиш этилади ва компания Европа бўйича аниқ техник хусусиятлар ҳамда савдо режаларини маълум қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Америкалик ишлаб чиқарувчи ўз вақтида енгил автомобиллар сегментида инқилоб қилгани каби, эндиликда оғир юк ташиш (ҲГВ) бозорини ҳам жонлантиришни мақсад қилган. Ҳозирги кунда анъанавий автоконцернлар томонидан таклиф этилаётган электр юк машиналари жуда кам учрайди. Юк ташувчи компаниялар эса уларнинг юриш масофаси, қувватлаш инфратузилмаси ва юк кўтариш қобилиятидан ҳамон хавотирда.
Техник кўрсаткичлар ва имкониятларTesla компанияси баёнотига кўра, Семи анъанавий дизелли юк машиналарига нисбатан анча қувватлироқ, тежамкор ва бошқаришда арзонроқ туради. Қўшма Штатларда ушбу модел иккита модификацияда таклиф этилади. Стандарт масофага мўлжалланган версия бир қувватлашда 325 мил (тахминан 523 километр) масофани босиб ўта олади. Унинг учта двигателдан иборат электр қурилмаси қўшалоқ орқа ўқлар орқали нақд 1073 от кучи қувватини етказиб беради.
Қувватлаш масаласида эса Tesla ўзининг юқори технологияли ечимларига таянмоқда. 1200 киловаттгача қувват берувчи махсус Мегачаргер станцияларига уланганда, юк машинаси атиги 30 дақиқа ичида ўз қувватини 60 фоизга тиклай олиши айтилмоқда. Шунингдек, кабинанинг орқа қисмида қўшимча аккумуляторлари бор Лонг Ранге (узайтирилган масофа) версияси ҳам мавжуд бўлиб, у бир қувватлашда 500 мил масофа босади.
Европа бозоридаги рақобат муҳитиҲозирча Европада ушбу модификацияларнинг қайси бирлари сотувга чиқарилиши номаълум, бироқ Teslaнинг Буюк Британиядаги расмий веб-сайтида фақат Стандард Ранге кўрсаткичлари келтирилган. Эслатиб ўтамиз, минтақадаги асосий рақобатчилардан бири бўлган 40 тонналик МАН эТГХ модели 328 от кучидан 536 от кучигача қувватга эга бўлиб, 358 мил юриш масофасини таъминлайди ва 1000 киловаттгача қувватлана олади. Шунингдек, Mercedes эАктрос 600 модели ҳам 311 мил масофа кўрсаткичи билан бозорда ўз ўрнига эга.
Эслатиб ўтамиз, Tesla Семи илк бор 2017-йилда намойиш этилган эди, бироқ унинг ишлаб чиқариш жараёни ва ривожланиш босқичи турли кечикишларга учради. Илк тайёр нусхалар АҚШда ПепсиКо компанияси тасарруфигача етиб борганига беш йил бўлди. Ҳозиргача жами қанча Семи етказиб берилгани ошкор этилмаган бўлса-да, яқинда Швециянинг Эинриде транспорт корхонаси 500 та ана шундай машинага буюртма берди. Бу ҳозирги кундаги энг йирик ягона харид ҳисобланади.
…