Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атади

·12·Спорт
Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таниқли телебошловчи Пирс Морган, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Хезузни Криштиану Роналдуга нисбатан ҳурмацизликда айблаб, уни Эрик тен Ҳагга қиёслади.
  • Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба вақтида Роналду захирада қолдирилиб, майдонга туширилмади, гарчи у машқ қилса ҳам.

Таниқли телебошловчи Перс Морган Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Хезузнинг ҳатти-ҳаракатларини кескин танқид қилиб, уни Криштиану Роналдуга нисбатан шафқатсиз ҳурматсизликда айблади. Goal.com хабар қилишича, мураббий ва юлдуз ҳужумчи ўртасидаги муносабатлар терма жамоанинг сўнгги ўйинларидан кейин кескинлашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можарога Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба сабаб бўлди. Учрашув давомида Криштиану Роналду захирада қолдирилди ва қизиғи, у майдонга тушиш учун қизғин тарзда қизғиш машқларини бажарганига қарамай, мураббий уни умуман майдонга туширмади.

Шундан сўнг, матбуотда ва ижтимоий тармоқларда турли хил тахминлар ҳамда муҳокамалар авж олди. Хорхе Хезуз эса бу ҳолат шунчаки футболчининг улкан нуфузи туфайли бўрттириб юборилганини таъкидлаб, бошқа ўйинчилар ҳам захирада қолишини асос қилиб келтирди.

Пирс Морган ва Эрик тен Ҳаг қиёси

Бироқ, Криштиану Роналдунинг яқин дўстларидан бири бўлган Перс Морган бу тушунтиришларни қабул қилмади. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Хезузни Манчестер Юнайтеднинг сўбе мураббийи Эрик тен Ҳагга қиёслаб, қаттиқ танқидий фикрларни билдирди.

Морган ўз баёнотида Хорхе Хезузни ўз шахсий обрўсини ошириш ва қаттиққўл мураббий қиёфасида намоён бўлиш учун Роналдуни камситишга уринишда айблади. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Эрик тен Ҳаг ҳам Манчестер Юнайтедда шунга ўхшаш можарони келтириб чиқарган ва бу Роналдунинг клубни тарк этишига сабаб бўлган эди.

Мураббийнинг ўзини оқлаши

Хорхе Хезуз ўз навбатида матбуот вакилларининг саволларига жавоб берар экан, бу вазият атрофида сунъий шов-шув кўтарилганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар куни ўйинларда кўплаб футболчилар захирадан майдонга тушмай қолади, бироқ матбуот айнан Роналду иштирок этгани учунгина бу воқеага ўта кучли эътибор қаратмоқда.

Шунга қарамай, мазкур ҳолат Европа футбол жамоатчилиги ва ОАВ эътиборидан четда қолгани йўқ. Португалия терма жамоасининг келгуси учрашувларида мураббий ва жамоа сардори ўртасидаги бу зоҳирий зиддият қандай оқибатларга олиб келиши барча футбол ишқибозларини қизиқтирмоқда.

Криштиану РоналдуПирс МорганХорхе ХезузПортугалия терма жамоасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилдиБугун 19:21Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)3 октябр 16:08Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34Роналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилдиРоналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилди2 октябр 14:29“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди27 сентябр 17:21Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирдиРафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирди2 октябр 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди