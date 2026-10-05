Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таниқли телебошловчи Пирс Морган, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Хезузни Криштиану Роналдуга нисбатан ҳурмацизликда айблаб, уни Эрик тен Ҳагга қиёслади.
- Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба вақтида Роналду захирада қолдирилиб, майдонга туширилмади, гарчи у машқ қилса ҳам.
Таниқли телебошловчи Перс Морган Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Хезузнинг ҳатти-ҳаракатларини кескин танқид қилиб, уни Криштиану Роналдуга нисбатан шафқатсиз ҳурматсизликда айблади. Goal.com хабар қилишича, мураббий ва юлдуз ҳужумчи ўртасидаги муносабатлар терма жамоанинг сўнгги ўйинларидан кейин кескинлашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можарога Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба сабаб бўлди. Учрашув давомида Криштиану Роналду захирада қолдирилди ва қизиғи, у майдонга тушиш учун қизғин тарзда қизғиш машқларини бажарганига қарамай, мураббий уни умуман майдонга туширмади.
Шундан сўнг, матбуотда ва ижтимоий тармоқларда турли хил тахминлар ҳамда муҳокамалар авж олди. Хорхе Хезуз эса бу ҳолат шунчаки футболчининг улкан нуфузи туфайли бўрттириб юборилганини таъкидлаб, бошқа ўйинчилар ҳам захирада қолишини асос қилиб келтирди.
Пирс Морган ва Эрик тен Ҳаг қиёсиБироқ, Криштиану Роналдунинг яқин дўстларидан бири бўлган Перс Морган бу тушунтиришларни қабул қилмади. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Хезузни Манчестер Юнайтеднинг сўбе мураббийи Эрик тен Ҳагга қиёслаб, қаттиқ танқидий фикрларни билдирди.
Морган ўз баёнотида Хорхе Хезузни ўз шахсий обрўсини ошириш ва қаттиққўл мураббий қиёфасида намоён бўлиш учун Роналдуни камситишга уринишда айблади. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Эрик тен Ҳаг ҳам Манчестер Юнайтедда шунга ўхшаш можарони келтириб чиқарган ва бу Роналдунинг клубни тарк этишига сабаб бўлган эди.
Мураббийнинг ўзини оқлашиХорхе Хезуз ўз навбатида матбуот вакилларининг саволларига жавоб берар экан, бу вазият атрофида сунъий шов-шув кўтарилганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар куни ўйинларда кўплаб футболчилар захирадан майдонга тушмай қолади, бироқ матбуот айнан Роналду иштирок этгани учунгина бу воқеага ўта кучли эътибор қаратмоқда.
Шунга қарамай, мазкур ҳолат Европа футбол жамоатчилиги ва ОАВ эътиборидан четда қолгани йўқ. Португалия терма жамоасининг келгуси учрашувларида мураббий ва жамоа сардори ўртасидаги бу зоҳирий зиддият қандай оқибатларга олиб келиши барча футбол ишқибозларини қизиқтирмоқда.
Изоҳлар 0
…