Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқади
Geely Monjaro янги плуг-ин ҳйбрид (PHEV) тизими билан жиҳозланиб, Европа ва Буюк Британия бозорларига чиқарилиши режалаштирилмоқда. Узунлиги 4770 миллиметр бўлган кроссовер янги авлод ЭМ-и технологиясига эга бўлади ва тўлиқ привод (AWD) тизими билан таъминланади. Автомобил жорий йилнинг август ойида Мисрда сотувга чиқарилиб, кейинчалик бошқа халқаро бозорларга кириб боради, Буюк Британиядаги дебют эса келгуси йилга мўлжалланган.
Хитойнинг йирик автоишлаб чиқарувчиси бўлмиш Geely компанияси ўзининг йирик Monjaro кроссоверини янги плуг-ин ҳйбрид (PHEV) тизими билан жиҳозлаб, Европа ва Буюк Британия бозорларига олиб чиқишни режалаштирмоқда. Ушбу оилавий кроссовер Peugeot 5008 ҳамда Skoda Kodiaq каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги вақтда Хитой бозорида Хингюе Л номи остида сотилаётган бу автомобил узунлиги 4770 миллиметр бўлган йирик Д-сегмент вакили ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, янги модификация ихчамроқ Geely Старрай кроссоверидан таниш бўлган янги авлод ЭМ-и гибрид технологияси билан таъминланади.
Geely компанияси ушбу янги қувват агрегатининг тўлиқ техник тавсилотларини ҳозирча сир сақламоқда. Бироқ, ўхшаш ЭМ-и тизими билан жиҳозланган Старрай модели 1,5 литрли атмосферали бензин двигател ва электр мотор ёрдамида жами 258 от кучи ҳосил қилишини ҳисобга олсак, Monjaro имкониятлари ҳам юқори бўлиши тахмин қилинмоқда. Батарея қуввати эса фақат электр токи ёрдамида узоқ масофани босиб ўтиш имконини беради.
Тўлиқ привод ва глобал кенгайишСтаррай моделидан фарқли ўлароқ, олдинги ғилдираклардан тортиш кучи таъминланадиган тизим ўрнига, Monjaro PHEV иккала ўқни ҳам ҳаракатга келтирувчи тўлиқ привод (AWD) тизими билан жиҳозланади. Бу эса харидорларга турли йўл шароитларида қўшимча қулайлик ва хавфсизлик тақдим этади.
Компания режасига кўра, янги кроссовер жорий йилнинг август ойида Миср бозорида сотувга чиқарилади. Шундан сўнг автомобил босқичма-босқич бошқа халқаро бозорларга, жумладан Европа давлатларига кириб боради. Буюк Британиядаги дебют эса келгуси йилга мўлжалланган.
Рақобат муҳити ва нарх сиёсатиБуюк Британия бозорида Monjaro ўхшаш Хитойнинг Д-сегментдаги гибрид кроссоверлари билан рақобатлашишига тўғри келади. Булар қаторига Омода 9, Жаекоо 8, шунингдек, МГ ҲС, BYD Сеал-У ва Leapmotor C10 каби машиналар киради.
Ҳозирча Geely раҳбарияти Буюк Британия учун аниқ нархларни эълон қилгани йўқ. Шунга қарамай, бошланғич нарх 40 000 фунт стерлингдан бироз юқорироқ этиб белгиланиши кутилмоқда. Бу эса уни Старрай моделидан юқори поғонага қўйиб, рақобатчилар билан бир қаторга олиб чиқади.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, Monjaro глобал миқёсда илғор бошқарув ва юқори сифат стандартлари бўйича Д-СУВ гибрид сегментида асосий кўрсаткичга айланади. Шунингдек, у бренднинг бутун дунё бўйлаб кенгайиб бораётган қаторида флагман вазифасини бажаради.
…