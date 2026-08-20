Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқади

·0·Авто
Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқади
Қисқача

Geely Monjaro янги плуг-ин ҳйбрид (PHEV) тизими билан жиҳозланиб, Европа ва Буюк Британия бозорларига чиқарилиши режалаштирилмоқда. Узунлиги 4770 миллиметр бўлган кроссовер янги авлод ЭМ-и технологиясига эга бўлади ва тўлиқ привод (AWD) тизими билан таъминланади. Автомобил жорий йилнинг август ойида Мисрда сотувга чиқарилиб, кейинчалик бошқа халқаро бозорларга кириб боради, Буюк Британиядаги дебют эса келгуси йилга мўлжалланган.

Хитойнинг йирик автоишлаб чиқарувчиси бўлмиш Geely компанияси ўзининг йирик Monjaro кроссоверини янги плуг-ин ҳйбрид (PHEV) тизими билан жиҳозлаб, Европа ва Буюк Британия бозорларига олиб чиқишни режалаштирмоқда. Ушбу оилавий кроссовер Peugeot 5008 ҳамда Skoda Kodiaq каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги вақтда Хитой бозорида Хингюе Л номи остида сотилаётган бу автомобил узунлиги 4770 миллиметр бўлган йирик Д-сегмент вакили ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, янги модификация ихчамроқ Geely Старрай кроссоверидан таниш бўлган янги авлод ЭМ-и гибрид технологияси билан таъминланади.

Geely компанияси ушбу янги қувват агрегатининг тўлиқ техник тавсилотларини ҳозирча сир сақламоқда. Бироқ, ўхшаш ЭМ-и тизими билан жиҳозланган Старрай модели 1,5 литрли атмосферали бензин двигател ва электр мотор ёрдамида жами 258 от кучи ҳосил қилишини ҳисобга олсак, Monjaro имкониятлари ҳам юқори бўлиши тахмин қилинмоқда. Батарея қуввати эса фақат электр токи ёрдамида узоқ масофани босиб ўтиш имконини беради.

Тўлиқ привод ва глобал кенгайиш

Старрай моделидан фарқли ўлароқ, олдинги ғилдираклардан тортиш кучи таъминланадиган тизим ўрнига, Monjaro PHEV иккала ўқни ҳам ҳаракатга келтирувчи тўлиқ привод (AWD) тизими билан жиҳозланади. Бу эса харидорларга турли йўл шароитларида қўшимча қулайлик ва хавфсизлик тақдим этади.

Компания режасига кўра, янги кроссовер жорий йилнинг август ойида Миср бозорида сотувга чиқарилади. Шундан сўнг автомобил босқичма-босқич бошқа халқаро бозорларга, жумладан Европа давлатларига кириб боради. Буюк Британиядаги дебют эса келгуси йилга мўлжалланган.

Рақобат муҳити ва нарх сиёсати

Буюк Британия бозорида Monjaro ўхшаш Хитойнинг Д-сегментдаги гибрид кроссоверлари билан рақобатлашишига тўғри келади. Булар қаторига Омода 9, Жаекоо 8, шунингдек, МГ ҲС, BYD Сеал-У ва Leapmotor C10 каби машиналар киради.

Ҳозирча Geely раҳбарияти Буюк Британия учун аниқ нархларни эълон қилгани йўқ. Шунга қарамай, бошланғич нарх 40 000 фунт стерлингдан бироз юқорироқ этиб белгиланиши кутилмоқда. Бу эса уни Старрай моделидан юқори поғонага қўйиб, рақобатчилар билан бир қаторга олиб чиқади.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, Monjaro глобал миқёсда илғор бошқарув ва юқори сифат стандартлари бўйича Д-СУВ гибрид сегментида асосий кўрсаткичга айланади. Шунингдек, у бренднинг бутун дунё бўйлаб кенгайиб бораётган қаторида флагман вазифасини бажаради.

GeelyMonjaroГибридКроссоверАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаБугун, 17:23Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаБугун, 16:26Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиБугун, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиБугун, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди