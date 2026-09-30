Geely янги Galaxy Баттлешип 700 кроссоверини тақдим этади

·2·Авто
Geely янги Galaxy Баттлешип 700 кроссоверини тақдим этади

Geely компанияси ўзининг илк интеллектуал имкониятларга эга йирик офф-роад кроссовери — Galaxy Баттлешип 700 русумини бозорга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу моделнинг савдолари жорий йилнинг 10-октабридан бошланади ва унинг дастлабки нархи 199 800 юандан бошланиши эълон қилинди. Мазкур автомобил бренднинг махсус GTA архитектураси асосида яратилган бўлиб, замонавий технологиялар ҳамда жиддий йўлтанламас хусусиятларни ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги кроссовернинг ташқи кўриниши ўзига хос ва салобатли қилиб ишланган. Автомобил кузатуви бурчакли шакллар, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва узлуксиз кундузги чироқ чизиғига эга йирик тўртбурчак шаклдаги радиатор панжараси билан ажралиб туради. Шунингдек, моделнинг ёритиладиган логотипи, том қисмидаги қора мат рейтинглар ва орқа эшикда ўрнатилган тўлиқ ўлчамли захира ғилдираги унинг чинакам йўлтанламас характерини кўрсатиб турибди.

Техник кўрсаткичлар ва ўлчамлар

Galaxy Баттлешип 700 таъсирчан ўлчамларга эга бўлиб, унинг узунлиги 5085 мм, эни 1999 мм ни ташкил этади. Баландлиги эса модификациясига қараб 1895, 1912 ёки 1925 мм бўлиши мумкин. Автомобилнинг ғилдирак базаси эса 2900 мм га тенг бўлиб, бу салон ичида кенг қулайлик яратади.

Салонда ҳайдовчилар ва йўловчилар учун замонавий қулайликлар билан бирга анъаналар ҳам сақлаб қолинган. Geely мутахассислари интерерда физика тугмалар ва ўчиргичларни қолдиришни маъқул топишган. Жумладан, ҳайдаш режимларини (интеллектуал, тежамкор, қулай ва спорт) бошқариш учун алоҳида регулятор мавжуд. Шунингдек, жиҳозлар қаторига панорама томи ва бош суянчиқларига ўрнатилган аудио тизимли олд ўриндиқлар киритилган.

Имкониятлар ва хавфсизлик

Автомобилнинг динамик бошқаруви ГВМК тизими орқали амалга оширилади. Компания маълумотларига кўра, мазкур тизим туфайли кроссовер соатига 80 километр тезликда машҳур «лос тести» синовидан муваффақиятли ўта олади. Интеллектуал тўла привод тизими эса олд ва орқа ўқлар орасидаги тортишиш кучини автоматик равишда тақсимлайди.

Моделнинг йўлтанламас салоҳияти қатор илғор функциялар билан бойитилган:

  • Ёнлама ҳаракатланиш имконияти
  • 180 градусга бурилиш функцияси
  • Шина тешилган тақдирда ҳам ҳаракатни давом эттириш
  • Тўсиқларга тўқнашувнинг олдини олувчи автоматик тизим
Автомобил сувости тўсиқларини енгиб ўтишда ҳам юқори натижа кўрсатиб, 800 миллиметр чуқурликдаги кечирни босиб ўта олади. Шунингдек, экстремал шароитлар учун муҳим бўлган сунъий йўлдош алоқаси ҳам таъминланган бўлиб, бу Galaxy Баттлешип 700 моделини ўз синфида рақобатбардош қилади.

GeelyGalaxy Баттлешип 700КроссоверХитой автомобиллариЯнги машиналар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24 июл 22:50Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилинди16 август 15:56Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этади21 июл 17:52Буюк Британия автомобил бозорида Хитой брендлари кимгта рақобат туғдирмоқдаБуюк Британия автомобил бозорида Хитой брендлари кимгта рақобат туғдирмоқда5 август 17:23Хитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлдиХитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлди25 сентябр 18:58Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этди6 июл 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради