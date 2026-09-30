Geely янги Galaxy Баттлешип 700 кроссоверини тақдим этади
Geely компанияси ўзининг илк интеллектуал имкониятларга эга йирик офф-роад кроссовери — Galaxy Баттлешип 700 русумини бозорга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу моделнинг савдолари жорий йилнинг 10-октабридан бошланади ва унинг дастлабки нархи 199 800 юандан бошланиши эълон қилинди. Мазкур автомобил бренднинг махсус GTA архитектураси асосида яратилган бўлиб, замонавий технологиялар ҳамда жиддий йўлтанламас хусусиятларни ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги кроссовернинг ташқи кўриниши ўзига хос ва салобатли қилиб ишланган. Автомобил кузатуви бурчакли шакллар, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва узлуксиз кундузги чироқ чизиғига эга йирик тўртбурчак шаклдаги радиатор панжараси билан ажралиб туради. Шунингдек, моделнинг ёритиладиган логотипи, том қисмидаги қора мат рейтинглар ва орқа эшикда ўрнатилган тўлиқ ўлчамли захира ғилдираги унинг чинакам йўлтанламас характерини кўрсатиб турибди.
Техник кўрсаткичлар ва ўлчамларGalaxy Баттлешип 700 таъсирчан ўлчамларга эга бўлиб, унинг узунлиги 5085 мм, эни 1999 мм ни ташкил этади. Баландлиги эса модификациясига қараб 1895, 1912 ёки 1925 мм бўлиши мумкин. Автомобилнинг ғилдирак базаси эса 2900 мм га тенг бўлиб, бу салон ичида кенг қулайлик яратади.
Салонда ҳайдовчилар ва йўловчилар учун замонавий қулайликлар билан бирга анъаналар ҳам сақлаб қолинган. Geely мутахассислари интерерда физика тугмалар ва ўчиргичларни қолдиришни маъқул топишган. Жумладан, ҳайдаш режимларини (интеллектуал, тежамкор, қулай ва спорт) бошқариш учун алоҳида регулятор мавжуд. Шунингдек, жиҳозлар қаторига панорама томи ва бош суянчиқларига ўрнатилган аудио тизимли олд ўриндиқлар киритилган.
Имкониятлар ва хавфсизликАвтомобилнинг динамик бошқаруви ГВМК тизими орқали амалга оширилади. Компания маълумотларига кўра, мазкур тизим туфайли кроссовер соатига 80 километр тезликда машҳур «лос тести» синовидан муваффақиятли ўта олади. Интеллектуал тўла привод тизими эса олд ва орқа ўқлар орасидаги тортишиш кучини автоматик равишда тақсимлайди.
Моделнинг йўлтанламас салоҳияти қатор илғор функциялар билан бойитилган:
- Ёнлама ҳаракатланиш имконияти
- 180 градусга бурилиш функцияси
- Шина тешилган тақдирда ҳам ҳаракатни давом эттириш
- Тўсиқларга тўқнашувнинг олдини олувчи автоматик тизим
Изоҳлар 0
…