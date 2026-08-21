Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчи

·0·Авто
Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчи

Келгуси йилда Буюк Британия бозорига чиқарилиши кутилаётган янги Mercedes-Benz ВЛE модели ушбу мамлакатдаги юқори классдаги автомобиллар ва фургонлар сегментига асосланган йўловчи ташийдиган транспорт воситалари бозорини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes брендининг Буюк Британиядаги фургонлар бўлими раҳбари бу қадам мазкур бозордаги ҳозирги паст кўрсаткичларни кескин оширишини башорат қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги электр платформа имкониятлари

Мазкур автомобил Mercedes компаниясининг махсус ишлаб чиқилган янги VAN.EA электр платформасига таянади. Ушбу технологик база электромобиллар учун махсус яратилган бўлиб, келгусида автомобилсозлик саноатида экологик тоза ва қулай транспорт воситаларини ишлаб чиқаришда муҳим аҳамият касб этади.

Мутахассисларнинг фикрича, янги автомобил техник жиҳатдан замонавий талабларга тўла жавоб беради ва келажакдаги шаҳар шароитидаги транспорт эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган. Электр платформа эвазига автомобилнинг қуввати ва ҳаракатланиш масофаси сезиларли даражада яхшиланиши кутилмоқда.

Ҳашамат ва унинг бозордаги ўрни

Янги ВЛE модели ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган Вито базасидаги ЭҚВ ҳамда ички ёнув двигателига эга В-Класс моделларига қараганда анча юқори ва қимматбаҳо маҳсулот сифатида тақдим этилади. Бу эса уни оддий фургонлардан ажратиб турувчи асосий жиҳат ҳисобланади.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги автомобил нафақат техник хусусиятлари, балки салон қулайликлари ва дизайни билан ҳам харидорларни ўзига жалб қилади. У ўз синфида энг илғор ва премиум таклиф бўлиши кутилмоқда.

Бозор таҳлилчиларининг фикрича, Буюк Британия каби йирик ва талабчан бозорларда бундай турдаги ҳашаматли минивенларга эҳтиёж юқори. Янги ВЛE модели айнан шу бўшлиқни тўлдиришга ва харидорларнинг талабларини тўлақонли қондиришга қаратилган.

Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида электр транспорт воситаларига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Mercedes-Benz ўзининг янги стратегияси орқали етакчиликни сақлаб қолишни мақсад қилган. Келгуси йил кутилаётган премера мазкур сегмент учун бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.

Mercedes-BenzВЛEЭлектромобилВАН.ЭААвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиКеча, 20:29Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаКеча, 17:23Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаКеча, 16:26Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиКеча, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиКеча, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиКеча, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди