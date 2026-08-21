Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчи
Келгуси йилда Буюк Британия бозорига чиқарилиши кутилаётган янги Mercedes-Benz ВЛE модели ушбу мамлакатдаги юқори классдаги автомобиллар ва фургонлар сегментига асосланган йўловчи ташийдиган транспорт воситалари бозорини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes брендининг Буюк Британиядаги фургонлар бўлими раҳбари бу қадам мазкур бозордаги ҳозирги паст кўрсаткичларни кескин оширишини башорат қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги электр платформа имкониятлариМазкур автомобил Mercedes компаниясининг махсус ишлаб чиқилган янги VAN.EA электр платформасига таянади. Ушбу технологик база электромобиллар учун махсус яратилган бўлиб, келгусида автомобилсозлик саноатида экологик тоза ва қулай транспорт воситаларини ишлаб чиқаришда муҳим аҳамият касб этади.
Мутахассисларнинг фикрича, янги автомобил техник жиҳатдан замонавий талабларга тўла жавоб беради ва келажакдаги шаҳар шароитидаги транспорт эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган. Электр платформа эвазига автомобилнинг қуввати ва ҳаракатланиш масофаси сезиларли даражада яхшиланиши кутилмоқда.
Ҳашамат ва унинг бозордаги ўрниЯнги ВЛE модели ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган Вито базасидаги ЭҚВ ҳамда ички ёнув двигателига эга В-Класс моделларига қараганда анча юқори ва қимматбаҳо маҳсулот сифатида тақдим этилади. Бу эса уни оддий фургонлардан ажратиб турувчи асосий жиҳат ҳисобланади.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги автомобил нафақат техник хусусиятлари, балки салон қулайликлари ва дизайни билан ҳам харидорларни ўзига жалб қилади. У ўз синфида энг илғор ва премиум таклиф бўлиши кутилмоқда.
Бозор таҳлилчиларининг фикрича, Буюк Британия каби йирик ва талабчан бозорларда бундай турдаги ҳашаматли минивенларга эҳтиёж юқори. Янги ВЛE модели айнан шу бўшлиқни тўлдиришга ва харидорларнинг талабларини тўлақонли қондиришга қаратилган.
Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида электр транспорт воситаларига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Mercedes-Benz ўзининг янги стратегияси орқали етакчиликни сақлаб қолишни мақсад қилган. Келгуси йил кутилаётган премера мазкур сегмент учун бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.
…