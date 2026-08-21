Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқда

·3·Авто
Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқда
Қисқача

ADAС тизимлари назарий жиҳатдан хавфсизликни оширишга хизмат қилса-да, амалиётда ҳайдовчиларда асабийлашиш ва норозилик келтириб чиқармоқда. Татчам Ресеарч мутахассислари Ретфорд Гамстон аеропортидаги синовларда Tesla Model Y ва BYD Dolphin Сурф автомобилларининг АЕБ тизимларини текширди. BYD электромобилида тизим тўсиқ олдида тўхтаганидан икки-уч сония ўтиб, ўз-ўзидан яна ҳаракатлана бошлагани аниқланди.

Сўнгги йилларда автомобилсозлик саноати ҳайдовчига ёрдам берувчи илғор тизимлар — ADAС технологиялари билан жадал бойиб бормоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функцияларнинг кундалик ҳаётдаги реал фаолияти кўпчилик ҳайдовчиларда ортиқча асабийлашиш ва норозилик келтириб чиқармоқда. Европа Иттифоқининг GSR2 хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш учун ўрнатилаётган мазкур тизимлар кўпинча назарий жиҳатдан мукаммал ишласа-да, амалиётда кутилмаган камчиликларни намоён қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Буюк Британиядаги Татчам Ресеарч ташкилоти муҳандислари Ретфорд Гамстон аэропортидаги махсус синов полигонида Tesla Model Y ва BYD Dolphin Сурф каби машиналарнинг автоматик фавқулодда тормозланиш (АEБ) тизимларини синовдан ўтказишди. Синовлар давомида мутахассислар турли тезликларда машиналарнинг ҳаракатини ўрганиб, тизимларнинг реал йўл шароитида қандай ишлашини таҳлил қилишди. Натижалар эса муҳандисларнинг ўзини ҳам ҳайратда қолдирди.

Жумладан, BYD электромобилида ўтказилган синов чоғида АEБ тизими тўсиққа етиб келиб тўхтагач, икки-уч сония ўтгач ўз-ўзидан яна ҳаракатлана бошлагани аниқланди. Агар бу ҳолат тирбанд йўлларда ёки айланма йўлларда содир бўлса, ҳайдовчи олдиндаги машина тўхтаганига таяниб хато қилса, қимматбаҳо суғурта даъволари ва жиддий йўл-транспорт ҳодисаларига олиб келиши мумкин.

Реал ҳаёт синовлари ва ҳайдовчилар дуч келаётган муаммолар

Татчам Ресеарч жамоаси ўтган йилнинг сентябрь ойидан буён ўтказиб келаётган тадқиқотлар фақат ёпиқ полигонда эмас, балки жамоат йўлларида ҳам давом эттирилмоқда. Маълум бўлишича, кўплаб автомобилларда ADAС функциялари ўта безовта қилувчи товушли сигналлар, агрессив тарзда рулни тортиб олиш ҳолатлари ва йўл белгисини нотўғри ўқиш каби муаммолар билан бирга келмоқда.

Жумладан, синов давомида бошқарилган Kia Sportage Ҳйбрид модели ҳам тезлик чекловлари ўзгарганда тез-тез огоҳлантирувчи овозлар чиқариб, ўртача даражада агрессив тарзда рул бошқарувига аралашган. Шунингдек, бошқа оммавий ахборот воситаларида Leapmotor B10 кроссоверининг ADAС функциялари бозордаги энг зерикарли тизимлардан бири сифатида танқид қилинган — машинанинг қаторда ҳаракатланишни сақлаш ёрдамчиси рулни кескин тортиб, ҳайдовчини чалғитувчи шовқинлар уйғотади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай нотўғри лойиҳалаштирилган функциялар ADAС тизимларининг асосий ғояси бўлган хавфсизлик тушунчасига путур етказмоқда. Бироқ, автомобил ишлаб чиқарувчилар ҳозирча бундай субъектив танқидларга етарлича эътибор қаратишмаяпти ва тизимларни такомиллаштиришда давом этишлари керак бўлади.

ADAСАвтомобил хавфсизлигиTeslaBYDСинов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиMercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиБугун, 09:28Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиКеча, 20:29Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаКеча, 17:23Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаКеча, 16:26Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиКеча, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиКеча, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди