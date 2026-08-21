BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)
Германиянинг BMW компанияси Хитой бозори учун махсус тайёрланган iX3 кроссоверининг узайтирилган версиясини оммага тақдим қилди. Янги модель Ченду автосалонида намойиш этилди ва уч хил комплектацияда харидорларга таклиф қилинди.
CarNewsChina маълумотига кўра, автомобил нархи 269 900 юандан 339 900 юангача бўлиб, бу тахминан 476 миллион сўмдан 600 миллион сўмгача дегани.
Асосий фарқ — кенгроқ салон
Хитой бозори учун ишлаб чиқилган BMW iX3 оддий европалик версиядан, аввало, ғилдирак базасининг узайтирилгани билан ажралиб туради. У 3 метрдан ошган бўлиб, айниқса орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун кўпроқ қулайлик яратади.
Ташқи кўринишда эса жиддий ўзгаришлар кузатилмайди. Кроссовер тор шаклдаги радиатор панжараси, ярим яширин эшик тутқичлари, йирик орқа диффузор ва ўзига хос орқа чироқлар билан жиҳозланган.
BMW iX3’нинг Хитойча версияси нафақат ўлчами, балки маҳаллий бозорга мослаштирилган дастурий таъминоти билан ҳам ажралиб туради.
Салонда тугмалар деярли қолмади
Янги iX3’нинг интерьери ҳам замонавий технологиялар асосида яратилган. Жисмоний тугмалар сони минималлаштирилган бўлиб, асосий бошқарув вазифалари рақамли тизимларга ўтказилган.
Автомобилнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири — олд ойна бўйлаб жойлашган узун экран. Шунингдек, ҳайдовчи томонга бироз бурилган улкан мультимедиа дисплейи ҳам салоннинг асосий элементларидан бири ҳисобланади.
BMW iX3 қандай қувватга эга?
Кроссовер харидорларга бир нечта техник вариантларда таклиф қилинади:
Базавий версия — 265 от кучига эга битта электромотор;
Икки моторли версия — умумий 374 от кучи;
Топ версия — 469 от кучи.
Базавий модификация 100 км/соат тезликка 6,8 сонияда чиқади ва бир заряд билан 630 километр масофани босиб ўта олади.
Икки электромоторли версия эса 100 км/соатга 5,6 сонияда тезлашади. Унинг бир заряддаги захира масофаси қарийб 700 километрни ташкил этади.
Энг қиммат версия 900 км юра олади
BMW iX3’нинг энг кучли, 469 от кучига эга версияси эса бир заряд билан 900 километргача масофани босиб ўтиши билан эътиборни тортади.
Шундай қилиб, BMW Хитойнинг тез ўсиб бораётган электромобиллар бозори учун нафақат ташқи кўриниши, балки салон қулайлиги, рақамли технологиялари ва юқори юриш захираси билан рақобатлаша оладиган янги iX3 версиясини тайёрлади.
…