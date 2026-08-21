BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)

·0·Авто
BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)

Германиянинг BMW компанияси Хитой бозори учун махсус тайёрланган iX3 кроссоверининг узайтирилган версиясини оммага тақдим қилди. Янги модель Ченду автосалонида намойиш этилди ва уч хил комплектацияда харидорларга таклиф қилинди.

CarNewsChina маълумотига кўра, автомобил нархи 269 900 юандан 339 900 юангача бўлиб, бу тахминан 476 миллион сўмдан 600 миллион сўмгача дегани.

Асосий фарқ — кенгроқ салон

Хитой бозори учун ишлаб чиқилган BMW iX3 оддий европалик версиядан, аввало, ғилдирак базасининг узайтирилгани билан ажралиб туради. У 3 метрдан ошган бўлиб, айниқса орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун кўпроқ қулайлик яратади.

Ташқи кўринишда эса жиддий ўзгаришлар кузатилмайди. Кроссовер тор шаклдаги радиатор панжараси, ярим яширин эшик тутқичлари, йирик орқа диффузор ва ўзига хос орқа чироқлар билан жиҳозланган.

BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)

BMW iX3’нинг Хитойча версияси нафақат ўлчами, балки маҳаллий бозорга мослаштирилган дастурий таъминоти билан ҳам ажралиб туради.

Салонда тугмалар деярли қолмади

Янги iX3’нинг интерьери ҳам замонавий технологиялар асосида яратилган. Жисмоний тугмалар сони минималлаштирилган бўлиб, асосий бошқарув вазифалари рақамли тизимларга ўтказилган.

BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)

Автомобилнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири — олд ойна бўйлаб жойлашган узун экран. Шунингдек, ҳайдовчи томонга бироз бурилган улкан мультимедиа дисплейи ҳам салоннинг асосий элементларидан бири ҳисобланади.

BMW iX3 қандай қувватга эга?

Кроссовер харидорларга бир нечта техник вариантларда таклиф қилинади:

  • Базавий версия — 265 от кучига эга битта электромотор;

  • Икки моторли версия — умумий 374 от кучи;

  • Топ версия — 469 от кучи.

BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)

Базавий модификация 100 км/соат тезликка 6,8 сонияда чиқади ва бир заряд билан 630 километр масофани босиб ўта олади.

Икки электромоторли версия эса 100 км/соатга 5,6 сонияда тезлашади. Унинг бир заряддаги захира масофаси қарийб 700 километрни ташкил этади.

Энг қиммат версия 900 км юра олади

BMW iX3’нинг энг кучли, 469 от кучига эга версияси эса бир заряд билан 900 километргача масофани босиб ўтиши билан эътиборни тортади.

Шундай қилиб, BMW Хитойнинг тез ўсиб бораётган электромобиллар бозори учун нафақат ташқи кўриниши, балки салон қулайлиги, рақамли технологиялари ва юқори юриш захираси билан рақобатлаша оладиган янги iX3 версиясини тайёрлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 17:24Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаБугун, 15:23Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиShelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиБугун, 15:01Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Бугун, 13:20Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаЗамонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаБугун, 10:22Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиMercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиБугун, 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди