General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда

·0·Авто
General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда

General Motors концерни Буюк Британия бозоридаги кескин ўзгаришлар ва шиддатли рақобат туфайли Cadillac брендини ушбу мамлакатда қайта йўлга қўйиш режаларини жиддий равишда қайта кўриб чиқмоқда. Автомобилсозлик оламидаги бу ўзгаришлар Американинг афсонавий брендининг Европа мамлакатларидаги мавқеига қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар эътиборида турибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўтган йили GM Эуропе раҳбари лавозимида ишлаган Пере Бругал Cadillac бренди Буюк Британия бозорига тез орада қайтишини ва сотувлар Лйриқ электромобилидан бошланишини маълум қилган эди. Мазкур русум BMW iX5 ва Mercedes-Benz EQE СУВ моделларига асосий рақиб сифатида режалаштирилган бўлиб, расмийлар Буюк Британияни устувор бозорлардан бири сифатида таъкидлаган эдилар.

Бироқ, орадан бир йил ўтиб ҳам компания аниқ тақдимот санасини эълон қилмади. Ҳозирги кунда ўнг рулга мослаштирилган Cadillac автомобиллари учун фақатгина Ирландиянинг Дублин шаҳрида жойлашган Чарлес Херст дилерлик маркази фаолият кўрсатмоқда. Бу ерда харидорларга Лйриқ билан бир қаторда кичикроқ Оптиқ ҳамда етти ўриндиқли Вистиқ кроссоверлари таклиф этилмоқда.

Рақобат ва бозор шароитлари

Статистик маълумотларга таянилса, 2025-йилнинг июльидан 2026-йилнинг мартигача бўлган даврда Буюк Британияда бор-йўғи 20 та Cadillac рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 16 таси янги электромобиллардир. Шунингдек, Лондонда жойлашган Кливе Суттон дилерлик маркази чап рулга эга бўлган Cadillac Эскаладе йирик йўлтанламасларини импорт қилишни давом эттирмоқда.

GM вакилининг Autocar нашрига маълум қилишича, Буюк Британия бозори ва электромобиллар сектори янги рақобатчиларнинг кириб келиши билан жуда тез ўзгариб бормоқда. Компания Cadillac бўйича келгусидаги режаларини бозор шароитлари ва мижозлар талабига тўлиқ мос келишини таъминлаш мақсадида фаол равишда қайта баҳолаб чиқмоқда.

Хитойлик рақобатчилар ва глобал стратегиянинг ўзгариши

Премиал сегментда Хитойдан кириб келаётган янги брендларнинг таҳдиди Cadillac учун Буюк Британия бозорида ўз ўрнини топишни қийинлаштирмоқда. Янги иштирокчиларнинг кўпчилиги айнан АҚШ брендининг машиналарига рақобатчи бўла оладиган замонавий электр кроссоверларини тақдим этмоқда. Устига-устак, Европанинг етакчи премиал маркалари — BMW, Mercedes-Benz ва Volvo ўзларининг янгиланган моделларини бозорга чиқариб улгурди.

Ушбу қайта баҳолаш жараёни Cadillac ўзининг глобал стратегиясига ҳам ўзгартириш киритаётган бир пайтга тўғри келмоқда. Дастлаб бренд 2030-йилга бориб тўлиқ электр транспорт воситаларига ўтишни режалаштирган эди. Бироқ, компаниянинг сўнгги молиявий ҳисоботларида GM бош директори Мери Барра келгуси йилнинг баҳоридан бошлаб 2028-йилгача ички ёнув двигателига эга янги авлод Cadillac моделларини ҳам ишлаб чиқариш бошланишини тасдиқлади. Хусусан, BMW 5 Series моделига рақобатчи бўлган CT5 автомобилининг янги авлоди шулар жумласидандир.

CadillacGeneral MotorsЭлектромобилларАвтомобил бозориБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаБугун, 15:23Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиShelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиБугун, 15:01Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Бугун, 13:20Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаЗамонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаБугун, 10:22Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиMercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиБугун, 09:28Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиКеча, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди