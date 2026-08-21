General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда
General Motors концерни Буюк Британия бозоридаги кескин ўзгаришлар ва шиддатли рақобат туфайли Cadillac брендини ушбу мамлакатда қайта йўлга қўйиш режаларини жиддий равишда қайта кўриб чиқмоқда. Автомобилсозлик оламидаги бу ўзгаришлар Американинг афсонавий брендининг Европа мамлакатларидаги мавқеига қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар эътиборида турибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўтган йили GM Эуропе раҳбари лавозимида ишлаган Пере Бругал Cadillac бренди Буюк Британия бозорига тез орада қайтишини ва сотувлар Лйриқ электромобилидан бошланишини маълум қилган эди. Мазкур русум BMW iX5 ва Mercedes-Benz EQE СУВ моделларига асосий рақиб сифатида режалаштирилган бўлиб, расмийлар Буюк Британияни устувор бозорлардан бири сифатида таъкидлаган эдилар.
Бироқ, орадан бир йил ўтиб ҳам компания аниқ тақдимот санасини эълон қилмади. Ҳозирги кунда ўнг рулга мослаштирилган Cadillac автомобиллари учун фақатгина Ирландиянинг Дублин шаҳрида жойлашган Чарлес Херст дилерлик маркази фаолият кўрсатмоқда. Бу ерда харидорларга Лйриқ билан бир қаторда кичикроқ Оптиқ ҳамда етти ўриндиқли Вистиқ кроссоверлари таклиф этилмоқда.
Рақобат ва бозор шароитлариСтатистик маълумотларга таянилса, 2025-йилнинг июльидан 2026-йилнинг мартигача бўлган даврда Буюк Британияда бор-йўғи 20 та Cadillac рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 16 таси янги электромобиллардир. Шунингдек, Лондонда жойлашган Кливе Суттон дилерлик маркази чап рулга эга бўлган Cadillac Эскаладе йирик йўлтанламасларини импорт қилишни давом эттирмоқда.
GM вакилининг Autocar нашрига маълум қилишича, Буюк Британия бозори ва электромобиллар сектори янги рақобатчиларнинг кириб келиши билан жуда тез ўзгариб бормоқда. Компания Cadillac бўйича келгусидаги режаларини бозор шароитлари ва мижозлар талабига тўлиқ мос келишини таъминлаш мақсадида фаол равишда қайта баҳолаб чиқмоқда.
Хитойлик рақобатчилар ва глобал стратегиянинг ўзгаришиПремиал сегментда Хитойдан кириб келаётган янги брендларнинг таҳдиди Cadillac учун Буюк Британия бозорида ўз ўрнини топишни қийинлаштирмоқда. Янги иштирокчиларнинг кўпчилиги айнан АҚШ брендининг машиналарига рақобатчи бўла оладиган замонавий электр кроссоверларини тақдим этмоқда. Устига-устак, Европанинг етакчи премиал маркалари — BMW, Mercedes-Benz ва Volvo ўзларининг янгиланган моделларини бозорга чиқариб улгурди.
Ушбу қайта баҳолаш жараёни Cadillac ўзининг глобал стратегиясига ҳам ўзгартириш киритаётган бир пайтга тўғри келмоқда. Дастлаб бренд 2030-йилга бориб тўлиқ электр транспорт воситаларига ўтишни режалаштирган эди. Бироқ, компаниянинг сўнгги молиявий ҳисоботларида GM бош директори Мери Барра келгуси йилнинг баҳоридан бошлаб 2028-йилгача ички ёнув двигателига эга янги авлод Cadillac моделларини ҳам ишлаб чиқариш бошланишини тасдиқлади. Хусусан, BMW 5 Series моделига рақобатчи бўлган CT5 автомобилининг янги авлоди шулар жумласидандир.
…