Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда
Автомобилсозлик саноатида технологик инқилоб янги босқичга кўтарилиб, ишлаб чиқариш жараёнлари тўлиқ автоматлашув сари бормоқда. Гарчи заводларда турли роботлардан фойдаланиб келинаётганига 40 йилдан ошган бўлса-да, бугунги кунга келиб илмий-фантастик фильмлардагидек икки қўғирчоқ ва икки оёқли гуманоид роботлар реал инсонлар билан ёнма-ён ишлай бошлади. Уларнинг когнитив қобилиятларини ошириш бўйича олиб борилаётган саъй-ҳаракатлар эса автомобил ишлаб чиқариш самарадорлигини бутунлай ўзгартириб юбормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com ва бошқа ихтисослашган манбалар маълумотига кўра, етакчи автоконцернлар ўз корхоналарида турли турдаги замонавий роботик қурилмаларни фаол синовдан ўтказмоқда. Хусусан, Hyundai гуруҳи илғор Boston Dynamics компаниясини ўз тасарруфига олган бўлса, Ford ўзининг Ҳалевоод заводида тўрт оёқли Spot роботидан фойдаланмоқда. Ушбу мослама ускуналар носозлиги ва вақт йўқотилишининг олдини олиш мақсадида иссиқлик ўзгаришлари ҳамда ҳаво сизиб чиқишини аниқлаш учун иссиқлик камералари ва микрофонлар билан жиҳозланган.
Гуманоид роботларнинг конвеердаги ўрниSpot механизми завод бўйлаб ҳаракатланиш учун лидардан фойдаланади ва ходимларга йўл беришни, шунингдек, кимдир ундан икки метр масофадан яқинроққа келса, тўхташни яхши билади. Бироқ икки оёқли ва қўлга эга машиналардан фойдаланиш кўлами янада кенгаймоқда. Boston Dynamics томонидан яратилган янги Atlas номли бўйи 6 фут 2 дюйм ва вазни 90 килограмм бўлган «универсал мақсадли гуманоид» шулар жумласидандир.
Келгусида Hyundai ушбу ишланмани саноат объектларида оммавий ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. 2028-йилга бориб Atlas АҚШдаги Hyundai Груп Метаплант Америка заводида ишга туширилиши кутилмоқда. Мазкур янги электромобил заводида Ioniq 5, Иониқ 9 ва Sportage Ҳйбрид моделлари йиғилади. Роботнинг сунъий интеллектга асосланган “мияси” бутловчи қисмларни танлаб, уларни ишлаб чиқариш линиясига ўз вақтида етказиб бериш каби кетма-кетлик вазифаларини бажаришга йўналтирилади.
Янги авлод робототехникаси ва BMW тажрибасиБошқа бир йирик автоишлаб чиқарувчи BMW эса ўтган йили Жанубий Каролинадаги Спартанбург заводида Figure AI технология компанияси билан ҳамкорликда Figure 02 гуманоид роботини жорий этган эди. Ушбу қурилма ўн ой давомида BMW X3 кроссоверларининг 30 мингдан ортиғини ишлаб чиқаришда қатнашиб, пайвандлаш учун металл қисмларни жойлаштириб беришда кўмаклашди.
Ҳозирги кунда BMW симсиз қувватлаш тизими, хавфсизлик учун юмшоқ қисмлар ҳамда нутқ орқали мулоқот қилиш имкониятига эга бўлган Figure 03 моделига ўтмоқда. Шунингдек, у аниқлик ва эпчилликни ошириш учун тактил сенсорлар ва камераларга эга бўлган кўпроқ инсонникига ўхшаш қўлларга эга. Лондон Қиролича Мери университети олимлари эса босим ўтказилганда турли хил рангларни ҳосил қилувчи янги сенсор яратишди. Робот бармоқларига ўрнатиладиган бундай технологиялар келгусида нафақат аниқ ишлаб чиқаришда, балки жарроҳлик ва протезлашда ҳам муҳим аҳамият касб этади.
…