Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда

·0·Авто
Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда

Автомобилсозлик саноатида технологик инқилоб янги босқичга кўтарилиб, ишлаб чиқариш жараёнлари тўлиқ автоматлашув сари бормоқда. Гарчи заводларда турли роботлардан фойдаланиб келинаётганига 40 йилдан ошган бўлса-да, бугунги кунга келиб илмий-фантастик фильмлардагидек икки қўғирчоқ ва икки оёқли гуманоид роботлар реал инсонлар билан ёнма-ён ишлай бошлади. Уларнинг когнитив қобилиятларини ошириш бўйича олиб борилаётган саъй-ҳаракатлар эса автомобил ишлаб чиқариш самарадорлигини бутунлай ўзгартириб юбормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com ва бошқа ихтисослашган манбалар маълумотига кўра, етакчи автоконцернлар ўз корхоналарида турли турдаги замонавий роботик қурилмаларни фаол синовдан ўтказмоқда. Хусусан, Hyundai гуруҳи илғор Boston Dynamics компаниясини ўз тасарруфига олган бўлса, Ford ўзининг Ҳалевоод заводида тўрт оёқли Spot роботидан фойдаланмоқда. Ушбу мослама ускуналар носозлиги ва вақт йўқотилишининг олдини олиш мақсадида иссиқлик ўзгаришлари ҳамда ҳаво сизиб чиқишини аниқлаш учун иссиқлик камералари ва микрофонлар билан жиҳозланган.

Гуманоид роботларнинг конвеердаги ўрни

Spot механизми завод бўйлаб ҳаракатланиш учун лидардан фойдаланади ва ходимларга йўл беришни, шунингдек, кимдир ундан икки метр масофадан яқинроққа келса, тўхташни яхши билади. Бироқ икки оёқли ва қўлга эга машиналардан фойдаланиш кўлами янада кенгаймоқда. Boston Dynamics томонидан яратилган янги Atlas номли бўйи 6 фут 2 дюйм ва вазни 90 килограмм бўлган «универсал мақсадли гуманоид» шулар жумласидандир.

Келгусида Hyundai ушбу ишланмани саноат объектларида оммавий ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. 2028-йилга бориб Atlas АҚШдаги Hyundai Груп Метаплант Америка заводида ишга туширилиши кутилмоқда. Мазкур янги электромобил заводида Ioniq 5, Иониқ 9 ва Sportage Ҳйбрид моделлари йиғилади. Роботнинг сунъий интеллектга асосланган “мияси” бутловчи қисмларни танлаб, уларни ишлаб чиқариш линиясига ўз вақтида етказиб бериш каби кетма-кетлик вазифаларини бажаришга йўналтирилади.

Янги авлод робототехникаси ва BMW тажрибаси

Бошқа бир йирик автоишлаб чиқарувчи BMW эса ўтган йили Жанубий Каролинадаги Спартанбург заводида Figure AI технология компанияси билан ҳамкорликда Figure 02 гуманоид роботини жорий этган эди. Ушбу қурилма ўн ой давомида BMW X3 кроссоверларининг 30 мингдан ортиғини ишлаб чиқаришда қатнашиб, пайвандлаш учун металл қисмларни жойлаштириб беришда кўмаклашди.

Ҳозирги кунда BMW симсиз қувватлаш тизими, хавфсизлик учун юмшоқ қисмлар ҳамда нутқ орқали мулоқот қилиш имкониятига эга бўлган Figure 03 моделига ўтмоқда. Шунингдек, у аниқлик ва эпчилликни ошириш учун тактил сенсорлар ва камераларга эга бўлган кўпроқ инсонникига ўхшаш қўлларга эга. Лондон Қиролича Мери университети олимлари эса босим ўтказилганда турли хил рангларни ҳосил қилувчи янги сенсор яратишди. Робот бармоқларига ўрнатиладиган бундай технологиялар келгусида нафақат аниқ ишлаб чиқаришда, балки жарроҳлик ва протезлашда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

АвтомобилсозликГуманоид роботларHyundaiBMWТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиShelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиБугун, 15:01Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Бугун, 13:20Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаЗамонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаБугун, 10:22Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиMercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиБугун, 09:28Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиКеча, 20:29Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди