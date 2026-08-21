Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгилади

·0·Авто
Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгилади

1964 йилда ишлаб чиқарилган Shelby Cobra Daytona Coupe кимошди савдосида сотилган энг қиммат Америка автомобилига айланди. Gooding & Company’нинг 2026 йилги Pebble Beach аукционида намойиш этилган ноёб автомобиль 42,905 миллион долларга сотилди.

Автомобиль савдога 25 миллион доллардан юқори нархда қўйилган эди. Якуний нарх дастлабки баҳодан қарийб 18 миллион долларга ошиб, аввалги рекордни ҳам янгилади. Бунга қадар рекорд 1935 йилда ишлаб чиқарилган Duesenberg SSJ автомобилига тегишли бўлиб, у 2018 йилда 22 миллион долларга сотилган.

Аукционда сотилган автомобиль CSX2300 шасси рақамига эга. У Shelby Cobra’нинг пойга имкониятларини ошириш ва ўша даврнинг энг кучли пойга автомобилларидан бири бўлган Ferrari 250 GTO билан рақобатлашиш мақсадида яратилган олти дона Daytona Coupe’дан биридир.

Модельнинг аэродинамик кузови америкалик муҳандис ва дизайнер Питер Брок томонидан ишлаб чиқилган. CSX2300 1964 йилги Tour de France Automobile мусобақасида дебют қилган ва кейинчалик Daytona, Sebring ҳамда Нюрбургринг каби машҳур трассалардаги пойгаларда иштирок этган.

Шунингдек, мазкур автомобиль 1975–1998 йилларда Shelby компанияси асосчиси Carroll Shelbyнинг шахсий коллекциясида сақланган. Унинг ноёблиги, бой пойга тарихи ва Shelby номи билан боғлиқлиги автомобиль қийматини янада оширган.

Умуман, Shelby Cobra Daytona Coupe моделидан бор-йўғи олти дона ишлаб чиқарилган. Аукционда сотилган мазкур нусха эса улар орасида тарихий аҳамияти энг юқори автомобиллардан бири ҳисобланади.

Yog'och bino oldida 12 raqamli ko'k Shelby Daytona Coupe poyga avtomobili turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Бугун, 13:20Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаЗамонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаБугун, 10:22Mercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиMercedes-Benz Буюк Британия ҳашаматли минивенлар бозорини жонлантирмоқчиБугун, 09:28Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиКеча, 20:29Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаКеча, 17:23Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаКеча, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди