“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!

·60·Спорт
“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 10-тури доирасида «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингҳем Форест» жамоасига қарши баҳс олиб боради.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мазкур учрашувни асосий таркибда бошлайди.
  • «Шаҳарликлар» мураббийлар штаби ҳимоя чизиғида Ҳусанов билан бирга Рубен Диаш, Марк Геҳи ва Ёшко Гвардиолга ишонч билдирди.

Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингҳэм Форест» меҳмони бўлади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 22:30 да старт олади.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу ўйин янада катта аҳамият касб этмоқда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибидан жой олди ва баҳсни илк дақиқалардан бошлайди.

«Шаҳарликлар»нинг юлдузли таркиби: Ҳусанов кимлар билан майдонга тушмоқда?

«Манчестер Сити» мураббийлар штаби 10-тур баҳси учун энг кучли футболчиларни майдонга ташлади:

  • Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;

  • Ҳимоя чизиғи: Рубен Диаш, Марк Геҳи, Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол;

  • Ярим ҳимоя: Энцо Фернандес, Андерсон, Райан Шерки, Илиман Ндиай;

  • Ҳужум ва қанотлар: Жереми Доку, Эрлинг Ҳоланд.

Ҳимоя марказида ва қанотида Рубен Диаш, Марк Геҳи ҳамда Йошко Гвардиол каби дунёнинг энг қимматбаҳо ҳимоячилари билан биргаликда Ҳусановнинг асосий таркибда жой олиши ўзбек легионерига бўлган юксак ишончнинг яққол намунасидир.

Муҳим сафар ва очколар учун кураш

«Ситити Граунд» стадионида кечадиган беллашув чемпионлик пойгаси учун жуда муҳим:

  • Кучли рақиб қаршилиги: «Ноттингҳэм Форест» ўз майдонида ҳар доим грандларга жиддий қаршилик кўрсатишга одатланган, бу эса Ҳусанов бошчилигидаги мудофаа чизиғи учун катта синов бўлади;

  • Ҳоланднинг ҳужумкор кучи: Олдинги чизиқда норвегиялик тўпурар Эрлинг Ҳоланд ҳамда Жереми Докунинг тезкор қанот ҳаракатлари орқали «Сити» уч очкони нақд қилишга ҳаракат қилади.

Баҳс соат 22:30 да бошланади ва миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар ўз ватандошининг АПЛдаги ёрқин ўйинини кузатиб боради.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премьер-лигасиНоттингҳэм Форест
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!28 сентябр 08:23Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)Инглиз экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг “Лейпциг”га қарши ўйинига тан берди (видео)5 ноябр 10:12“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)5 ноябр 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози