“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 10-тури доирасида «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингҳем Форест» жамоасига қарши баҳс олиб боради.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мазкур учрашувни асосий таркибда бошлайди.
- «Шаҳарликлар» мураббийлар штаби ҳимоя чизиғида Ҳусанов билан бирга Рубен Диаш, Марк Геҳи ва Ёшко Гвардиолга ишонч билдирди.
Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингҳэм Форест» меҳмони бўлади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 22:30 да старт олади.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу ўйин янада катта аҳамият касб этмоқда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибидан жой олди ва баҳсни илк дақиқалардан бошлайди.
«Шаҳарликлар»нинг юлдузли таркиби: Ҳусанов кимлар билан майдонга тушмоқда?
«Манчестер Сити» мураббийлар штаби 10-тур баҳси учун энг кучли футболчиларни майдонга ташлади:
Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;
Ҳимоя чизиғи: Рубен Диаш, Марк Геҳи, Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол;
Ярим ҳимоя: Энцо Фернандес, Андерсон, Райан Шерки, Илиман Ндиай;
Ҳужум ва қанотлар: Жереми Доку, Эрлинг Ҳоланд.
Ҳимоя марказида ва қанотида Рубен Диаш, Марк Геҳи ҳамда Йошко Гвардиол каби дунёнинг энг қимматбаҳо ҳимоячилари билан биргаликда Ҳусановнинг асосий таркибда жой олиши ўзбек легионерига бўлган юксак ишончнинг яққол намунасидир.
Муҳим сафар ва очколар учун кураш
«Ситити Граунд» стадионида кечадиган беллашув чемпионлик пойгаси учун жуда муҳим:
Кучли рақиб қаршилиги: «Ноттингҳэм Форест» ўз майдонида ҳар доим грандларга жиддий қаршилик кўрсатишга одатланган, бу эса Ҳусанов бошчилигидаги мудофаа чизиғи учун катта синов бўлади;
Ҳоланднинг ҳужумкор кучи: Олдинги чизиқда норвегиялик тўпурар Эрлинг Ҳоланд ҳамда Жереми Докунинг тезкор қанот ҳаракатлари орқали «Сити» уч очкони нақд қилишга ҳаракат қилади.
Баҳс соат 22:30 да бошланади ва миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар ўз ватандошининг АПЛдаги ёрқин ўйинини кузатиб боради.
Изоҳлар 0
…