“Арсенал” қийин ғалаба билан пешқадамликни мустаҳкамлади, “Ньюкасл” эса очко йўқотди

·50·Спорт
“Арсенал” қийин ғалаба билан пешқадамликни мустаҳкамлади, “Ньюкасл” эса очко йўқотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 10-турида «Арсенал» ўз майдонида «Ҳалл Сити»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Учрашувнинг 73-дақиқасида Мартин Эдегор томонидан киритилган ягона гол лондонликларга навбатдаги уч очкони тақдим этди.
  • Шу куни «Нюкасл» эса «Фулҳем» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотди.

Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида турнир жадвалида якка пешқадам бўлиб турган Лондоннинг «Арсенал» клуби ўз майдонида «Ҳалл Сити»ни қабул қилди ва кичик 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув мезбонлар учун анча мураккаб ва асабий руҳда кечган бўлса-да, лондонликлар сардорининг якка маҳорати жамоага навбатдаги уч очкони келтирди.

«Эмирейтс»даги босим ва Мартин Эдегорнинг ҳал қилувчи зарбаси

Лондонда кечган учрашув кутилганидек «тўпчилар»нинг мутлақ ҳужумкор босими остида ўтди:

  • «Ҳалл Сити»нинг кучли ҳимояси: Турнир жадвалининг 13-поғонасида бораётган меҳмонлар 70 дақиқадан ортиқ вақт давомида мезбонларнинг узлуксиз ҳужумларига бардош бериб, ҳимояни бехато ушлаб турди;

  • 73-дақиқадаги нажот: Ниҳоят, баҳснинг 73-дақиқасида «Арсенал» сардори Мартин Эдегор рақиб мудофаасидаги бўшлиқни топиб, аниқ зарба билан дарвозани ишғол этди — 1:0;

  • Якка пешқадамлик: Мазкур муҳим ғалабадан кейин «Арсенал» очколари сонини 27 тага етказиб, чемпионат жадвалидаги 1-ўрнини янада ишончли кўринишга келтирди («Ҳалл Сити» 11 очко билан 13-ўринда қолди).

Лондоннинг бошқа бир нуқтасида: «Фулҳэм» ва «Ньюкасл»дан кескин дуранг

Тур доирасидаги яна бир қарама-қаршиликда «Фулҳэм» ва «Ньюкасл» жамоалари муроса кўчасини танлади:

  • Сўнгги дақиқалардаги алмашинув: Ўйиннинг асосий воқеалари учрашув якунига яқин юз берди. 80-дақиқада Жейкоб Мёрфи меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, орадан уч дақиқа ўтиб, 83-дақиқада захирадан майдонга тушган Родриго Муниз ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • Турнир ҳолати: Ушбу жанговар дурангдан сўнг «Ньюкасл» 12 очко билан 11-ўринда, «Фулҳэм» эса 10 очко жамғариб, жадвалнинг 15-поғонасида бормоқда.

Англия Премьер-лигасиАрсеналМартин ЭдегорҲалл Сити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!12 сентябр 06:16Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?2 ноябр 12:17Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этдиАртета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этди1 ноябр 23:32Ливерпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 20:18АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?1 ноябр 17:47«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди22 август 07:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози