“Арсенал” қийин ғалаба билан пешқадамликни мустаҳкамлади, “Ньюкасл” эса очко йўқотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 10-турида «Арсенал» ўз майдонида «Ҳалл Сити»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Учрашувнинг 73-дақиқасида Мартин Эдегор томонидан киритилган ягона гол лондонликларга навбатдаги уч очкони тақдим этди.
- Шу куни «Нюкасл» эса «Фулҳем» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотди.
Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида турнир жадвалида якка пешқадам бўлиб турган Лондоннинг «Арсенал» клуби ўз майдонида «Ҳалл Сити»ни қабул қилди ва кичик 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув мезбонлар учун анча мураккаб ва асабий руҳда кечган бўлса-да, лондонликлар сардорининг якка маҳорати жамоага навбатдаги уч очкони келтирди.
«Эмирейтс»даги босим ва Мартин Эдегорнинг ҳал қилувчи зарбаси
Лондонда кечган учрашув кутилганидек «тўпчилар»нинг мутлақ ҳужумкор босими остида ўтди:
«Ҳалл Сити»нинг кучли ҳимояси: Турнир жадвалининг 13-поғонасида бораётган меҳмонлар 70 дақиқадан ортиқ вақт давомида мезбонларнинг узлуксиз ҳужумларига бардош бериб, ҳимояни бехато ушлаб турди;
73-дақиқадаги нажот: Ниҳоят, баҳснинг 73-дақиқасида «Арсенал» сардори Мартин Эдегор рақиб мудофаасидаги бўшлиқни топиб, аниқ зарба билан дарвозани ишғол этди — 1:0;
Якка пешқадамлик: Мазкур муҳим ғалабадан кейин «Арсенал» очколари сонини 27 тага етказиб, чемпионат жадвалидаги 1-ўрнини янада ишончли кўринишга келтирди («Ҳалл Сити» 11 очко билан 13-ўринда қолди).
Лондоннинг бошқа бир нуқтасида: «Фулҳэм» ва «Ньюкасл»дан кескин дуранг
Тур доирасидаги яна бир қарама-қаршиликда «Фулҳэм» ва «Ньюкасл» жамоалари муроса кўчасини танлади:
Сўнгги дақиқалардаги алмашинув: Ўйиннинг асосий воқеалари учрашув якунига яқин юз берди. 80-дақиқада Жейкоб Мёрфи меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, орадан уч дақиқа ўтиб, 83-дақиқада захирадан майдонга тушган Родриго Муниз ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
Турнир ҳолати: Ушбу жанговар дурангдан сўнг «Ньюкасл» 12 очко билан 11-ўринда, «Фулҳэм» эса 10 очко жамғариб, жадвалнинг 15-поғонасида бормоқда.
Изоҳлар 0
…