Трамп–Путин суҳбати олдидан Европа етакчилари билан муҳокама ўтказилди

·312·Дунё
Трамп–Путин суҳбати олдидан Европа етакчилари билан муҳокама ўтказилди
АҚШ президенти Доналд Трамп ва Россия етакчиси Владимир Путин ўртасидаги кутилган мулоқот олдидан 18 май, якшанба куни кечқурун Европа давлатлари етакчилари Вашингтон билан Украинадаги вазият юзасидан муҳим маслаҳатлашув ўтказди.

Германия канцлери Фридрих Мерц, Франция президенти Эммануэл Макрон, Буюк Британия бош вазири Кир Стармер ва Италия бош вазири Америка раҳбари билан телефон орқали алоқага чиқиб, Украинадаги уруш ва тинчлик имкониятлари муҳокама қилинди.

Германия расмийси Штефанус Корнелиус баёнотига кўра, Трамп–Путин мулоқоти эртага, душанба куни бўлиб ўтади ва ундан сўнг фикр алмашинуви яна давом эттирилади.

Буюк Британия бош вазири Кир Стармернинг таъкидлашича, мулоқотда урушнинг ҳар икки томон учун оғир оқибатлари ва урушни тўхтатишга қаратилган дипломатик чоралар кенг муҳокама қилинди. Агар Россия ўт очишни тўхтатиш ва тинчлик музокараларига жиддий ёндашмаса, Европанинг навбатдаги санкция босқичи ҳам муҳокама қилинди.

Франция президенти Эммануэл Макрон ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бундай ёзди: «Президент Путин эртага Трамп таклиф қилган ва Украина ҳамда Европа томонидан қўллаб-қувватланаётган 30 кунлик шартсиз оташкесимни қабул қилиб, тинчликка интилишини кўрсатиши шарт».

Zamin.uz таҳририяти тинчлик музокараси ортидаги дипломатик жараёнларни диққат билан кузатишда давом этади. Сиз бу учрашувлардан қандай натижаларни кутяпсиз?
АҚШ ПрезидентиДоналд ТрампРоссия ЕтакчисиВладимир ПутинЕвропа ДавлатлариУкраина ВазиятлариМулоқот МаҳоратиТинчлик МузокаралариДипломатик Чоралар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиБугун, 11:58Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБугун, 11:15Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБугун, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиБугун, 08:54Хитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаХитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаБугун, 08:44250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжиза250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжизаБугун, 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди