Трамп–Путин суҳбати олдидан Европа етакчилари билан муҳокама ўтказилди
АҚШ президенти Доналд Трамп ва Россия етакчиси Владимир Путин ўртасидаги кутилган мулоқот олдидан 18 май, якшанба куни кечқурун Европа давлатлари етакчилари Вашингтон билан Украинадаги вазият юзасидан муҳим маслаҳатлашув ўтказди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Германия канцлери Фридрих Мерц, Франция президенти Эммануэл Макрон, Буюк Британия бош вазири Кир Стармер ва Италия бош вазири Америка раҳбари билан телефон орқали алоқага чиқиб, Украинадаги уруш ва тинчлик имкониятлари муҳокама қилинди.
Германия расмийси Штефанус Корнелиус баёнотига кўра, Трамп–Путин мулоқоти эртага, душанба куни бўлиб ўтади ва ундан сўнг фикр алмашинуви яна давом эттирилади.
Буюк Британия бош вазири Кир Стармернинг таъкидлашича, мулоқотда урушнинг ҳар икки томон учун оғир оқибатлари ва урушни тўхтатишга қаратилган дипломатик чоралар кенг муҳокама қилинди. Агар Россия ўт очишни тўхтатиш ва тинчлик музокараларига жиддий ёндашмаса, Европанинг навбатдаги санкция босқичи ҳам муҳокама қилинди.
Франция президенти Эммануэл Макрон ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бундай ёзди: «Президент Путин эртага Трамп таклиф қилган ва Украина ҳамда Европа томонидан қўллаб-қувватланаётган 30 кунлик шартсиз оташкесимни қабул қилиб, тинчликка интилишини кўрсатиши шарт».
Zamin.uz таҳририяти тинчлик музокараси ортидаги дипломатик жараёнларни диққат билан кузатишда давом этади. Сиз бу учрашувлардан қандай натижаларни кутяпсиз?
Германия канцлери Фридрих Мерц, Франция президенти Эммануэл Макрон, Буюк Британия бош вазири Кир Стармер ва Италия бош вазири Америка раҳбари билан телефон орқали алоқага чиқиб, Украинадаги уруш ва тинчлик имкониятлари муҳокама қилинди.
Германия расмийси Штефанус Корнелиус баёнотига кўра, Трамп–Путин мулоқоти эртага, душанба куни бўлиб ўтади ва ундан сўнг фикр алмашинуви яна давом эттирилади.
Буюк Британия бош вазири Кир Стармернинг таъкидлашича, мулоқотда урушнинг ҳар икки томон учун оғир оқибатлари ва урушни тўхтатишга қаратилган дипломатик чоралар кенг муҳокама қилинди. Агар Россия ўт очишни тўхтатиш ва тинчлик музокараларига жиддий ёндашмаса, Европанинг навбатдаги санкция босқичи ҳам муҳокама қилинди.
Франция президенти Эммануэл Макрон ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бундай ёзди: «Президент Путин эртага Трамп таклиф қилган ва Украина ҳамда Европа томонидан қўллаб-қувватланаётган 30 кунлик шартсиз оташкесимни қабул қилиб, тинчликка интилишини кўрсатиши шарт».
Zamin.uz таҳририяти тинчлик музокараси ортидаги дипломатик жараёнларни диққат билан кузатишда давом этади. Сиз бу учрашувлардан қандай натижаларни кутяпсиз?
…